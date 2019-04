Fora de casa, Icasa empata com o América-MG e deixa a zona de rebaixamento

No início da noite deste sábado (8), o América-MG sofreu um revés e vê as chances de subir ficarem ainda menores. Os mineiros empataram com o Icasa, que não se intimidou diante da presença do torcedor mineiro e praticou futebol ofensivo durante praticamente toda a partida. Os gols do jogo foram anotados por Gilson, no primeiro tempo, e Lucas, já no final da segunda etapa. A partida foi disputada no Independência e foi válida pela 34ª rodada.

O resultado deixa o Coelho na 9ª colocação, ainda distante do grupo dos quatro primeiros colocados do campeonato. Na próxima rodada, o América-MG joga em casa mais uma vez, contra o Avaí, na sexta-feira (14). No dia seguinte, o Icasa enfrenta mais um América: o do RN, em Natal. O Verdão do Cariri ganhou sobrevida na Série B com o empate, e agora está na 16ª colocação, fora do Z-4.

Em jogo de futebol ofensivo, ataque do Coelho leva a melhor

As duas equipes começaram o jogo de forma ofensiva. O Coelho deu o primeiro chute, e logo em seguida o Icasa respondeu, ameaçando a meta adversária em duas oportunidades. Aos 12 minutos veio a primeira grande oportunidade: Tchô encontrou Obina dentro da área, mas o artilheiro cabeceou para fora.

O Icasa tentou responder à altura, mas sua rápida sequência de jogadas ofensivas não levou perigo à meta defendida por João Ricardo. Quem dava mais trabalho era o ataque atleticano. Em bate-rebate dentro da área, Carlinhos Rech salvou os cearenses. Minutos depois foi a vez do Icasa assustar: João Ricardo fez um verdadeiro milagre para impedir o gol, aos 24 minutos.

Apesar de um jogo equilibrado, com oportunidades de gol para os dois lados, era inquestionável a superioridade do América-MG, mais organizado em suas ações defensivas e empurrado pelo torcedor. Aos 35 minutos, o lateral Gilson enfim conseguiu transformar uma das belas jogadas mineiras em gol. De dentro da área, chutou forte para estufar as redes e abrir o marcador. Nos minutos finais, o América-MG cresceu, mas foi para o intervalo com apenas um gol de vantagem.

Icasa arrisca e consegue empatar nos minutos finais

Na segunda etapa, as duas equipes não mudaram de postura. E assim como no primeiro tempo, o América-MG foi mais feliz nas finalizações. O Icasa se abriu e arriscou mais, mas deixou sua defesa exposta para os contra-ataques mineiros. Obina chegou a marcar um gol no início do segundo tempo, mas o árbitro assinalou falta de ataque e anulou o lance.

No lance seguinte, um chute de Willians assustou a defesa cearense, que apenas viu a bola passar rente ao gol. Pressionando, Mancini teve outra oportunidade um minuto depois, e chutou por cima do gol. Após o susto das três finalizações consecutivas, o Icasa acordou no jogo e voltou a aparecer no campo de ataque, obrigando o goleiro João Ricardo a fazer duas excelentes defesas, em arremates de Lucas Gomes e Núbio Flávio.

A partir dos 30 minutos, os papeis se inverteram: foi a vez de o Coelho se fechar diante das investidas do Verdão do Cariri. E a insistência deu resultado: Lucas, aos 37, chutou da entrada da área para empatar o jogo e esquentar novamente o jogo.

O empate promoveu uma nova mudança de mentalidade nos dois times. O Icasa voltou a se fechar e o América-MG atacou com tudo nos últimos minutos. Obina fez outro gol em posição irregular, e Mancini chutou forte para defesa do goleiro Busatto. O América continuou pressionando até o apito final, mas não conseguiu o gol.