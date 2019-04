Após três anos no São Paulo, Osvaldo é vendido ao Al-Ahli

Após um longo tempo de negociações com o São Paulo e até de desistência divulgada pela internet, o Al-Ahli, da Arábia Saudita, finalmente fechou o acordo e anunciou a compra do atacante Osvaldo. O contrato será de três anos e o valor da transação foi de 1,8 milhão de euros, cerca de R$ 5,4 milhões por 50% do atleta.

No Tricolor desde 2012, o centroavante participou de 161 jogos, anotando 20 gols e 31 assistências, sendo o líder deste quesito no elenco ao longo destes últimos anos. Emocionado, o jogador divulgou uma nota na imprensa em que agradeceu pelo carinho da torcida e pela oportunidade de jogar no primeiro grande clube da carreira.

"Só posso agradecer ao São Paulo por abrir as portas para mim. Foi o meu primeiro clube grande na carreira e, logo no ano da minha chegada, pude conquistar a Sul-Americana. Depois, em 2013, fui convocado para a Seleção Brasileira. Então, por tudo isso e o carinho da torcida, só posso agradecer. Estarei sempre acompanhando a equipe. Foram três anos especiais, com amadurecimento profissional e pessoal, que certamente levarei para o resto da minha vida. Quem sabe um dia, afinal sabemos como é o futebol, eu possa voltar. Ficarei sempre na torcida pelo clube", comentou.

Pelo Soberano, o então camisa 17 conquistou dois títulos, a Eusébio Cup, torneio amistoso contra o Benfica vencido em 2013 e a Copa Sul Americana de 2012. Osvaldo lembrou muito bem do gol que garantiu o título contra o Tigre, da Argentina.

"Três anos após a minha chegada, saio com mais experiência, bagagem e maduro. Vivi coisas aqui que são difíceis de descrever. Espero continuar crescendo na carreira, porque o São Paulo foi o responsável por boa parte do meu aprendizado. O melhor momento na minha passagem pelo clube foi, sem dúvida, a final da Sul-Americana (2 x 0 sobre o Tigre-ARG, no Morumbi). Marquei um dos gols e consegui ajudar a equipe, que buscava um título nos últimos anos. Foi marcante e inesquecível ver a festa da torcida", concluiu.

Com a saída confirmada, o São Paulo deve buscar atletas velocistas no mercado da América do Sul. A chegada de Jonathan Cafu seria para suprir uma eventual saída do agora jogador do Al-Ahli, entretanto Cafu a intenção foi trazer Cafu para compor o elenco e se desenvolver com tempo.

Com saudades de ver a equipe de coração em campo, os tricolores terão que esperar até o dia 23 de janeiro, quando o time do Morumbi enfrentará o Vasco em partida amistoto pelo torneio Super Series, na cidade de Manaus.