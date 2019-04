Coruripe-AL desperdiça pênalti e fica no empate com Socorrense-SE

Em jogo válido pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Nordeste, o Coruripe-AL recebeu o Socorrense-SE no estádio Gerson Amaral. O duelo foi a primeira partida de ambas as equipes em toda a história do torneio regional. A estreia na competição, porém, precisou ser atrasada por mais alguns minutos. A ambulância do estádio não possuía um desfibrilador e o jogo só pôde ser iniciado após a chegada do equipamento ao local.

Após a bola rolar, o alagoano tentou mostra sua força como mandante e o maior domínio, porém, não interferiu no resultado da partida, que terminou empatada no 1 a 1. Tiago Lima marcou para o Hulk, enquanto Orobó descontou para o Siri.

Com a igualdade, os times estão empatados na 2ª colocação, com um ponto cada. O líder é o Sampaio Corrêa, que venceu o Sport por 3 a 2, em São Luís. Na próxima partida, o Coruripe irá viajar para o Recife, onde enfrentará o Leão pernambucano na próxima quarta-feira (11), na Ilha do Retiro. Já o Socorrense receberá o líder Sampaio, na quinta-feira (12), no Presidente Médici, em Itabaiana.

Na etapa inicial, as duas equipes mostraram sentir a tensão de disputar o seu primeiro jogo. O jogo começou truncado, mas aos poucos as duas equipes conseguiram demonstrar um futebol mais ofensivo. Os donos da casa tinham mais posse de bola, porém não conseguiam criar boas chances para finalizar. Curiosamente, quando seu adversário crescia no jogo, o Hulk conseguiu abrir o marcador. Aos 36 minutos, João Paulo fez um cruzamento e a bola sobrou para Tiago Lima cabecear para o fundo das redes dos sergipanos.

O gol na parte final da primeira parte deixou o jogo mais aberto após o intervalo e os times conseguiam criar boas jogadas, mas quem aproveitou melhor a sua chance foi o Siri. Aos 12 minutos, Juninho colocou a bola na área e Orobó escorou para a meta adversária, em um novo gol de cabeça.

Sabendo que o empate em casa não era um resultado ideal, o Hulk foi para cima do Siri. Os donos da casa tiveram sua melhor chance aos 22 minutos. Ivan, após boa jogada individual, entrou na grande área e foi derrubado por um adversário. Na cobrança do pênalti, Casagrande bateu forte, mas mandou a bola no travessão. Os alagoanos ainda seguiram com o domínio das ações até o fim da segunda etapa, mas o duelo permaneceu no 1 a 1.