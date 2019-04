Palmeiras deve fechar com revelação chilena

Em meia a novela com o meia Valdivia, o Palmeiras deve trazer outro reforço chileno. Trata-se do meia Francisco Arancibia, de 18 anos, destaque do O'Higgins do Chile. O jogador despertou o interesse e chegou a ficar apalavrado com o Corinthians no ínicio do ano, mas as mudanças na diretoria acabaram deixando o negócio de lado.

O jovem vem chamando a atenção pelas atuações na primeira divisão chilena, chamando a atenção de clubes como o Cruzeiro e Colo-Colo, além dos rivais paulistas. O valor do passe de Arancibia está cotado em R$ 2 milhões, mas o jogador deve chegar por empréstimo de 18 meses ao Allianz Parque.

Inicialmente, o chileno vai integrar o plantel sub-20, que após a derrota na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Jr foi reconstruído. O treinador Diogo Giacomini trocou o Verdão pelo Cruzeiro e o ex-Fluminense Marcos Valadares assumiu a equipe. O gestor do futebol de base também foi trocado, enquanto Erasmo Damiani foi para a seleção brasileira, João Paulo Sampaio, que estava no Vitória, assumiu.