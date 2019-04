Torcedores do Náutico invadem CT Wilson Campos e pedem mudanças

A semana turbulenta do Náutico ganhou mais um capítulo nesta terça-feira. Depois da eliminação na Copa do Nordeste e da derrota no clássico contra o Sport, torcedores do Timbu invadiram o CT Wilson Campos e interromperam o treinamento do clube para pedir mais empenho aos jogadores alvirrubros no restante da temporada. Em várias situações o clima no local ficou bastante pesado, principalmente quando os torcedores se reuniram frente a frente com os atletas.

A entrada do grupo no centro de treinamento foi permitida pelo próprio clube. Se utilizando de cantos de ordem e até mesmo de rojões, os integrantes, foram até o gramado com gritos de "se não jogar bola, a porrada vai comer" e outros. Alguns membros, identificados como sendo da maior torcida organizada do clube, se encontraram com o gerente de futebol do Náutico, Carlos Kila, pedindo a contratação de novos reforços para o elenco.

“A gente aqui tem brio. Estamos aqui para fazer vocês jogarem bola. Este é o nosso último esforço pacífico nosso. Queremos raça, exigimos uma postura diferente”, falou um dos torcedores presentes no protesto.

Alguns jogadores do Náutico tomaram a palavra e prometeram maior empenho para a próxima partida. Um dos primeiros a se pronunciar, o meia Pedro Carmona reconheceu o motivo de fúria dos torcedores. “Concordo com a insatisfação de vocês. A situação atual me incomoda e incomoda todo mundo. A gente sabe que está faltando algo e vamos fazer de tudo para mudar já na próxima partida”, disse.

Outro jogador a falar foi o goleiro Júlio Cesar, um dos líderes da equipe. Ele acompanhou a fala de Carmona e reconheceu o momento complicado da equipe. O arqueiro ainda revelou que nem foi deixar sua filha no colégio, com medo de sofrer algum tipo de agressão.

Além da eliminação da Copa do Nordeste, o Náutico também corre o risco de ser eliminado do Campeonato Pernambucano ainda no hexagonal e, consequentemente, ficar de fora do regional de 2016. O Timbu jogará a sua vida no torneio contra o Salgueiro, equipe que o eliminou no Nordestão, em pleno sertão do estado. Um empate garante os alvirrubros nas semifinais do estadual. Antes disso, o Náutico irá enfrentar o Brasília na estreia da Copa do Brasil.