Autor de livro sobre título no centenário do Náutico conta bastidores da publicação

Aos trancos e barrancos dentro e fora dos gramados, o Clube Náutico Capibaribe irá completar 114 anos na próxima terça-feira (7). Em meio à situação conturbada, uma boa lembrança para refrescar a memória do torcedor alvirrubro. Será lançado, no mesmo dia do aniversário do clube, um livro que conta a história do título do Campeonato Pernambucano de 2001, por mera coincidência de datas. A sessão de autógrafos será realizada na Timbushop, loja localizada na sede, no Bairro dos Aflitos, a partir das 19h. O evento será aberto ao público em geral.

O prefácio, que promete emocionar a nação do escrete da Rosa e Silva, foi escrito pelo técnico - à época - Muricy Ramalho. A orelha, considerada formidável ficou a cargo do Conselheiro Américo Pereira, peça importante nos últimos anos junto à diretoria de futebol.

Os encarregados de redigir a publicação, que conta com relatos fiéis do ano do centenário, são os médicos Roberto Vieira e Carlos Henrique Meneses. A conquista para o Timbu veio não somente para quebrar um jejum de 12 anos, mas também para superar as expectativas negativas da década de 90.

Para contar os detalhes da obra, nada melhor que um dos autores. Em exclusividade à Vavel Brasil, Roberto confessou os motivos que o levou a recontar um feito ocorrido há 14 anos e será eternizado na mente dos mais jovens.

"O ano de 2001 é muito parecido com 2015. Carlos Henrique, inclusive, ao associar as semelhanças, comentou comigo e vimos que era legal relembrar os bons momentos. Foi no ano do centenário que o clube ressurgiu, unindo as lideranças de situação e oposição, fazendo a torcida voltar a vibrar", afirmou.

Roberto falou também que sua paixão pelo Náutico começou através de sua mãe, que se interessou pelo clube quando o foco ainda era no Remo, esporte que deu origem ao escrete aristocrático. O gosto pela literatura, porém, começou com apenas sete anos de idade, ao receber de presente o livro "O poço do Visconde", de Monteiro Lobato.

"Ao vir da Paraíba para cá, mamãe se apaixonou pelas regatas, se deslumbrando pela beleza dos barcos e pelas cores vermelha e branca. Eu, na primeira vez que vi, também me interessei e ainda cresci vendo o time conquistar o hexa, o que favoreceu bastante nesse aspecto", pontuou.

Autor também de "Adeus, Aflitos" e "O Náutico na Taça Brasil – a epopeia do maior time pernambucano de todos os tempos", Roberto comentou que projeta escrever sobre o bicampeonato estadual de 1984 e 1985, junto também com Carlos Henrique. Outras glórias relembradas, que também fazem parte do projeto, são os campeonatos de 1934, 1939 e 1945, além de fotos exclusivas de 2004.

"Tem projeto de Carlos Henrique em escrever sobre o bicampeonato de 84 e 85. Eu, inclusive, recebi fotos inéditas do título do Pernambucano de 2004, algumas que não chegaram a ser publicadas ainda nem em jornais. Por ter me dedicado, procurei materiais sobre os campeonatos de 1934, 1939 e 1945, visando escrever sobre todos os títulos da história do clube", encerrou.

Roberto Vieira, além de médico e escritor, é também responsável pelo Blog do Roberto. No blog, conta histórias do passado, não somente do mundo do futebol, mas também de assuntos que interligam com o presente. Quem tiver interessado em adquirir o livro antecipadamente ou não morar em Recife e não pode comparecer ao evento, basta escrever para [email protected] e pagar um valor de R$ 55,00 (incluindo o frete).