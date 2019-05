São Paulo encara desesperada Portuguesa para afastar crise

Nesta quarta-feira (8), o São Paulo vai enfrentar a Portuguesa no Morumbi, pela última rodada da fase classificatória do Campeonato Paulista. O tricolor, apesar da má fase, tem a situação estabilizada no estadual e busca a vitória para conseguir o mando de campo na próxima fase, já que o time atualmente faz a quarta melhor campanha. Já a Lusa, precisa dos três pontos para se manter na elite do futebol paulista. Na 4ª posição do Grupo 3, o time tem apenas 13 pontos e ainda precisa torcer por uma combinação de resultados favoráveis.

Ambos os times vão com treinadores interinos para a partida

São Paulo e Portuguesa vão se enfrentar sob o comando de treinadores interinos. O Tricolor rescindiu com Muricy Ramalho na segunda-feira (6), por motivos pessoais e de saúde, além dos maus resultados que o time vinha acumulando nos ultimos jogos. No lado são-paulino, quem comanda o time a beira do campo é o auxiliar Milton Cruz. Já a Lusa, demitiu Aílton Silva e depositou a confiança em José Augusto para salvar o time do descenso.

A próxima rodada será decisiva para a Portuguesa. O time conquistou até agora duas vitórias (contra Ponte Preta e Bragantino), sete empates e cinco derrotas. Além da vitória, o time precisa das derrotas de Capivariano e Linense na rodada para permanecer na série A1 do Paulistão. O risco de queda reflete o futebol ruim que a equipe vem apresentando desde a polêmica do "caso Heverton". Se o rebaixamento acontecer será o segundo do time, que esse ano vai jogar a terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo, por sua vez, precisa vencer para ter vantagem de jogar na capital nas quartas de final, a derrota para o Botafogo na ultima rodada colocou o time nessa situação. Porém, uma combinação de resultados também pode colocar o time em melhor situação. Atualmente, o Tricolor está em 4° na classificação geral, com 29 pontos, atras de Palmeiras, que tem 30 pontos e Santos com 31. O Corinthians é o líder com 36 pontos e não pode ser alcançado. Os são-paulinos podem torcer por uma derrota dos rivais, para que uma vitória na quarta-feira (8) deixe o time em segundo na classificação geral.

Desfalques e jogadores poupados para o confronto

O São Paulo poupará Rogério Ceni e promoverá a estréia de Renan Ribeiro, que jogará pela primeira vez desde que foi contratado, em 2013. Paulo Henrique Ganso vai ser poupado e Michel Bastos, Reinaldo e Rafael Tolói estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O atacante Alan Kardec, contudido desde a partida contra o San Lorenzo, pela Libertadores, só volta em outubro, pois precisará passar por uma cirurgia no joelho direito. Portanto, o treinador vai com uma lista de 16 jogadores para o jogo da 15° rodada do estadual.

Pelo lado da Portuguesa, o lateral Fabinho Capixaba foi expulso na ultima partida e cumpre suspensão nessa rodada, Filipi Souza deve substitui-lo. A equipe ainda contará com o desfalque de Paulo Henrique, que está no departamento médico. O interino José Augusto deve manter a base do time para o jogo.