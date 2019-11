Resultado de Atlético-MG x Inter na Copa Libertadores 2015 (2-2)

Encerramos aqui a nossa transmissão, muito obrigado à quem acompanhou a transmissão de Atlético Mineiro 2 x 2 Internacional com o VAVEL Live, em breve teremos mais informações sobre a partida aqui na VAVEL Brasil, fique ligado. Boa Noite!

"Vamos fazer o que tem que fazer, vamos procurar trabalhar para essa partida importante. Acho que temos que empatar por mais de dois gols ou ganhar, e podemos vencer lá, sem dúvida nenhuma.", Disse Leonardo Silva.

A partida de volta ocorrerá no Beira-Rio, em Porto Alegre na próxima quarta-feira (13), o Internacional irá com a vantagem do gol marcado fora de casa para a partida, mas o Galo vai para conseguir mais uma virada histórica.

Atlético Mineiro 2 x 2 Internacional, Lisandro Lopez e Valdivia marcaram para os Colorados, Douglas Santos e Leonardo Silva fizeram os gols do Galo.

Atlético Mineiro consegue empate ao final da partida no Idependência, equipe Mineira perdia até o último minuto, mas o capitão Leonardo Silva fez para evitar a derrota da equipe Mineira.

Fim de jogo! Atlético Mineiro 2 x 2 Internacional.

49' Leonardo silva empata! Após cruzamento, todos tentam afastar, mas a bola sobra para Leonardo Silva que manda o chute e empata a partida.

49' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO MINEIRO!

45' Atlético troca passes no ataque, pressiona, mas não consegue a finalização.

44' Teremos 4 minutos de acréscimos.

43' Bate e rebate na área do Internacional, a bola acabou sobrando para Alisson que tranquilamente dominou a bola.

42' Inter troca passes, administra o resultado, equipe vai levando boa vantagem para Porto Alegre.

41' Marcos Rocha tentou o cruzamento, mas Alisson subiu para fazer a defesa.

40' D'Alessandro cruzou, mas Victor saiu de soco e tirou a bola.

38' Inter sentiu o cansaço, Atlético Mineiro tenta se aproveitar do momento de qualquer maneira, segue perdendo a equipe do Galo.

37' Salva Alisson. Lucas Pratto recebe passe de Jô, manda o chute na cara do gol e Alisson salta para espalmar e salvar o Inter.

36' Luan tenta chegar ao ataque, mas Rodrigo Dourado aparece bem novamente para ficar com a bola.

35' Valdívia fez boa jogada individual, driblou, fez tudo certo, mas não conseguiu passar pela zaga do Galo.

34' Atlético manda o cruzamento para a área, mas Alisson sai para ficar com a bola.

33' Alteração no Galo. Entra Carlos no lugar de Thiago Ribeiro.

32' Pediu pra sair. Jorge Henrique não tem mais folêgo e deixa a partida para a entrada de Alan Ruschel.

31' Aranguiz chutou mal direto para as mãos de Victor.

31' Carlos foi chamado pelo técnico Levir Culpi.

29' Chute perigoso, bola chegou quicando, mas Alisson fez uma bela defesa.

27' Luan recebeu lançamento de Giovanni Augusto, mas Alan Costa chegou antes e fez o corte.

26' Alteração no Galo. Dátolo saiu da partida para a entrada do atacante Jo.

25' Internacional sem pressa nenhuma para ca cobrança dos tiros de meta.

23' Perdeu. Dátolo cruzou, a bola sobrou para Jemerson, era só empurrar pro fundo da rede, mas o zagueiro do Atlético mandou alto de mais para fora.

22' Thiago Ribeiro tentou chegar ao ataque, mas Rodrigo Dourado apareceu para fazer o desarme.

21' Vem alteração. Giovanni Augusto e Jô foram chamados pelo técnico Levir Culpi.

20' Inter troca passes, valoriza a posse, e tenta chegar ao ataque naturalmente.

19' Atlético Mineiro com muitas dificuldades para atacar, a equipe do Internacional se defende muito bem na segunda etapa.

18' Jorge Henrique tenta chegar ao ataque, mas Marcos Rocha faz o desarme.

16' Alan Costa toca de cabeça para Valdivia que cabeceia para mandar para o fundo da rede, sem chances para Victor defender. Atlético Mineiro 1 x 2 Internacional.

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTER! Valdívia.

15' Alex sai do jogo para a entrada de D'Alessandro.

14' Alex tentou a jogada individual, mas Leandro Donizete faz o desarme.

14' Alteração no Inter. Eduardo Sasha deixa o gramado para a entrada de Valdívia.

13' Douglas Santos mandou o cruzamento para Luan, mas a zaga do Inter fez o corte.

12' Douglas Santos tenta o cruzamento, mas Alan Costa chega bem para fazer o corte.

11' Vai mudar! D'Alessandro e Valdivia foram chamados pelo técnico Diego Aguirre.

10' Defendeu Alisson. Leandro Donizete recebe na área, chuta cruzado e Alisson faz uma boa defesa salvando a equipe do Inter.

9' Atlético com dificuldades para finalizar.

8' Alisson. Thiago entrou na área e tentou lançar o ataque, mas Alisson saiu para ficar com a bola.

7' Marcos Rocha arrisca o chute de fora, mas a bola sobe de mais e vai direto para fora.

6' Atlético troca passes no ataque, tenta achar espaços para o chute, mas a defesa do Inter aparece muito bem posicionada.

5' Dátolo tentou o cruzamento, mas lançamento foi fechado de mais e acabou direto na linha de fundo, tiro de meta para o Inter.

4' Juan quase entrega o gol para o Galo, mas Alisson saiu para ficar com a bola.

2' Alisson. Lucas Pratto recebeu de Marcos Rocha e tentou fazer o gol de qualquer maneira, mas Alisson estava bem posicionado e segurou firme.

1' Equipes trocam passes, inicio da segunta etapa é tranquilo até aqui.

0' Leonardo Silva tentou o lançamento ao ataque, Ernando cortou de cabeça.

0' Começa o segundo tempo! Atlético Mineiro 1 x 1 Internacional.

Ambas as equipes em alterações para a segunda etapa.

Bom primeiro tempo entre Atlético Mineiro 1 x 1 Internacional, ambas as equipes atacaram bem, Inter fez seu gol com Lisandro Lopez e o Galo empatou com Douglas Santos.

Enquanto os titulares recebem orientações dos técnicos no vestiários, os reservas de ambas as equipes ficam batendo bola no gramado do Independência.

Com o resultado parcial o Internacional vai levando a vantagem do gol fora para Porto Alegre.

46' Fim do primeiro tempo. Atlético Mineiro 1 x 1 Inter, gols de Lisandro Lopez para os Colorados e Douglas Santos empatou para os Atleticanos.

46' Alan Costa lançou direto para as mãos de Victor.

45' Teremos 1 minuto de acréscimo.

44' Atlético Mineiro tenta chegar ao ataque, mas para na defesa colorada.

43' Defesa do Atlético Mineiro apenas trocando passes.

42' Dátolo recebeu na área, tentou o lançamento, mas ninguém chegou na bola e ela foi direto pra lateral.

41' Todo o banco de reservas do Internacional no aquecimento.

40' Inter troca passes no ataque, tenta pressionar o Galo, mas equipe mineira marca muito bem e não dá espaços.

39' Marcos Rocha cruzou para Lucas Pratto, mas o atacante do Galo impediu que o goleiro Colorado subisse para pegar a bola, falta de ataque da equipe Mineira.

38' Alex mandou o chute de perna esquerda, mas acabou chutando para fora, a bola passou perto do gol de Victor.

38' Falta frontal para o Inter.

37' Ernando fez boa jogada, tocou para Aranguiz, mas Leonardo Silva recuperou a bola para o Galo.

36' Dátolo mandou o cruzamento, mas Alex afastou de cabeça.

35' Falta. Lisandro Lopez comete falta na entrada da área e recebe cartão amarelo, falta boa para o Galo.

34' Douglas Santos tentou fazer uma jogada individual, mas William desarmou o Atleticano.

33' Leandro Donizete tentou colocar a bola no ataque, mas Ernando chegou dando um chutão para afastar o perigo.

31' Cartão amarelo para Aranguiz. Chileno fez uma falta dura em Dátolo, deu um pontapé no Argentino.

30' Internacional com dificuldades para atacar, a equipe Gaúcha sentiu o gol sofrido e não consegue manter a posse de bola.

29' Alex tentou cruzar, mas a bola foi direto para Jemerson que afastou o perigo.

28' Thiago Ribeiro mandou a bola para a área, mas Alisson estava lá para segurar firme.

27' Falta cobrada por Luan, tentou o chute direto, mas a bola subiu de mais e foi para a linha de fundo, chute foi no canto direito de Alisson.

26' William recebe cartão amarelo por falta em Leonardo Silva.

25' Dátolo cobrou, cruzou, a bola bate na defesa e volta para o meio de campo.

24' Falta para o Galo, falta pela lateral, Aranguiz recebeu advertência verbal.

23' Temos um bom jogo no Idependência, ambas as equipes atacam muito e tentam ampliar seus marcadores.

22' Alex tentou lançar Sasha, mas a bola foi direto para as mãos de Victor.

21' Alex cobrou, cruzou, mas a zaga tirou.

21' Falta para o Inter. Jemerson derrubou Lisandro, advertência verbal para o zagueiro.

20' Luan cobrou escanteio, mas Aranguiz chegou bem e fez o corte.

19' Victor. Lisandro Lopez recebe bom passe na lateral e manda o chute para a boa defesa de Victor.

18' Salva a zaga. Inter tem boa chegada com Sasha e Lisandro Lopez, mas Jemerson aparece para cortar.

17' William tentou o cruzamento, mas Jemerson apareceu para cortar.

16' Atlético Mineiro tenta virar a partida, mas continua sofrendo com a forte marcação do Inter.

15' Chute de longe do Galo, mas Alisson está lá para fazer a defesa.

13' Douglas Santos pega a bola fora da área e chuta no canto direito de Alisson que com a visão atrapalhada não conseguiu fazer a defesa, jogo empatado novamente.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO MINEIRO! Douglas Santos.

12' Douglas Santos cruza para a área direto para as mãos de Alisson Becker.

11' Atlético Mineiro tem dificuldades para sair jogando, marcação do Inter é muito forte.

10' Eduardo Sasha é lançado no ataque, mas Jemerson consegue recuperar e mandar para fora.

9' Luan tenta lançamento para Lucas Pratto, mas Juan chega antes e corta de qualquer maneira.

8' Impedido. Lucas Pratto recebe lançamento na cara do gol, mas impedimento foi bem marcado pela arbitragem.

7' Escanteio cobrado por Dátolo, Jemerson mandou a cabeçada para a linha de fundo.

6' Escanteio para o Atlético Mineiro

6' Lucas Pratto recebe na laretal, tenta se livrar do marcador, chuta, mas a bola acaba subindo de mais e é tiro de meta para o Inter.

5' Aranguiz tenta o cruzamento, mas Jemerson chega antes na bola.

4' Na trave! Dátolo pega rebote, chuta de longe e a bola explode no travessão de Alisson.

3' Atlético Mineiro começa mal a partida, equipe Mineira nervosa comentendo muitas falhas nos primeiros minutos.

2' Em uma falha da zaga do Atlético Mineiro, Lisandro Lopez domina e bate fraco no contrapé de Victor e abre o marcador para a equipe Gaúcha. Atlético Mineiro 0 x 1 Inter.

1' GOOOOOOOOOOOOOOL DO INTER! Lisandro Lopez.

1' Inicio de jogo já tem falta em Alex e cartão amarelo para Luan.

0' Começa o jogo! Internacional dá os primeiros toques na bola pela Libertadores.

Faltam 5 minutos para que a bola role no Idependência!

O técnico do Galo, Levir Culpi explicou a escolha de Thiago Ribeiro para o ataque: "Uma força ofensiva, ele aproveitou a chance no último jogo e jogou mais 45 minutos. Ele tem capacidade de jogar 90 minutos, temos que aproveitar o potencial dele."

Atlético Mineiro entra no gramado com festa da torcida Mineira, foguetório na entrada dos jogadores.

Ambas as equipes já encerraram o trabalho de aquecimento e estão no vestiário.

O árbitro da partida Atlético-MG x Inter será Wilmar Roldán, Colombiano de 35 anos, apita jogos desde seus 14 anos de idade e em 2008 se tornou árbitro FIFA, ele apitou a final da Libertadores de 2012 entre Corinthians x Boca Juniors e também a final de 2013 entre Atlético Mineiro x Olimpia, é um árbitro bastante experiênte na competição.

A equipe Gaúcha inicia o trabalho de aquecimento no Idependência.

E no Atlético Mineiro de Levir Culpi, Carlos perdeu sua vaga de titular para Thiago Ribeiro.

Surpreendendo a todos o técnico Diego Aguirre deixou o capitão D'Alessandro e o artilheiro da equipe na temporada Valdívia no banco de reservas.

O Inter tem as seguintes opções no banco: Muriel, Paulão, Ruschel, Nico Freitas, D'Alessandro, Valdívia e Taiberson.

O banco de reservas do Atlético Mineiro tem: Giovanni, Patric, Edcarlos, Giovanni Augusto, Carlos, Maicosuel e Jô.

Internacional confirmado por Diego Aguirre com: Alisson, Willian, Alan Costa, Juan e Ernando; Dourado, Aranguiz, Jorge Henrique, Alex e Eduardo Sasha; Lisandro López.

Atlético Mineiro confirmado com: Victor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Leandro Donizete, Rafael Carioca, Luan e Dátolo; Thiago Ribeiro e Pratto.

A VAVEL Brasil preparou um especial para o jogo de hoje: Guia VAVEL da Libertadores: Internacional x Atlético-MG

O lateral-direito da equipe Colorada comentou sobre a oportunidade que tem de jogar a Libertadores, o atleta deixou as categorias de base do clube recentemente parra assumir a titularidade da equipe profissional: "O professor Aguirre é muito importante, uma excelente pessoa. O levo como um amigão. Ele apostou em mim. Depositou toda sua confiança e me permite trabalhar tranquilo. A Libertadores é muito importante. Desde menino sonho em jogar. É um sonho que começo a realizar. Vou tentar dar o meu melhor para voltarmos com um bom resultado."

O camisa 1 do Atlético Mineiro, Victor comentou sobre o histórico das viradas da equipe nas partidas e afirmou que é preciso jogar como um campeão: "Não sei se causa certo receio no rival. Temos que fazer desse confronto uma história nova, as que passamos nesses confrontos e nas viradas que conseguimos ficaram para trás. É uma nova história a partir desta quarta, nossa equipe tem alto poder de suportar pressão e reverter situações adversas, mas não podemos contar com isso, e sim com postura de time que quer ser campeão. Temos que entrar em campo e deixar nossa vida dentro de campo."

Recentemente o Atlético Mineiro renovou o contrato do meia Giovanni Augusto, que deverá estar no banco de reservas contra o Inter, o meia substitui Guilherme que está lesionado.

O diretor de futebol do Inter, Carlos Pellegrini afirmou que a equipe Gaúcha vai para o jogos em Belo Horinzonte com uma surpresa: "Vai ter surpresa. O Diego Aguirre sempre tem uma surpresa. Será boa. Mas não entrarei no mérito de discussão tática, nome de jogadores. O importante é que todo mundo está focado."

O Atlético Mineiro irá com sua equipe titular para a partida Atlético-MG x Inter, a equipe terá apenas o desfalque de Guilherme, que está lesionado, já o Internacional irá para o jogo sem o lateral Geferson e o atacante Nilmar que sentiram lesão e não viajaram para Minas Gerais, Léo, Cláudio Winck, Réver, Luque, Anderson e Rafael Moura ficam fora por opção técnica.

O Internacional vai para a partida com um tabu a ser quebrado, nos 3 jogos em que a equipe de Porto Alegre jogou contra o Atlético-MG a equipe saiu derrotada em todos os 3, a equipe Mineira sempre se demonstrou muito forte jogando em casa.

A partida será disputada no Estádio Independência​, em Belo Horizonte, Mina Gerais. O estádio tem capacidade para 23 mil pessoas e foi inaugurado em 1950 e foi reinaugurado em 2012, o estádio já recebeu a Copa do Mundo de 1950.

Campeões estaduais, Atlético-MG e Internacional duelam pelas oitavas da Libertadores

O capitão do Inter, D'Alessandro disse que vai ser uma partida difícil e elogiou a equipe Mineira: "Serão dois jogos difíceis. O Galo foi o último brasileiro campeão, tem um time rápido e forte. Trouxe o Pratto, que é excelente jogador."

Luan, atacante do Atlético Mineiro comentou sobre a partida ante Internacional e destacou que a equipe cresce em mata-mata: "Creio que teremos mais espaço contra o Inter do que tivemos contra a Caldense. Vai ser um jogo muito difícil. Por mais que a gente não tenha feito uma primeira fase das mais convincentes a gente sabe que no mata-mata nosso time cresce."

Fique de olho Atlético-MG x Internacional 2015: Valdívia, meia-atacante do Internacional é cria da base e com apenas 20 anos é o artilheiro da equipe na temporada com 8 gols em 17 jogos, atleta foi eleito o craque do Campeonato Gaúcho.

Fique de olho Atlético-MG x Internacional: Lucas Pratto, atacante do Atlético Mineiro é Argentino de 26 anos, o atleta chegou na atual temporada em Minas e já é o destaque da equipe com 8 gols anotados e 1 assistência em 14 partidas na temporada, jogador foi eleito o craque do Campeonato Mineiro.

Ambas as equipes vem de vitórias nos campeonatos estaduais, os donos da casa, o Atlético Mineiro venceu a Caldense por 2 a 1 e conquistou o Campeonato Mineiro. O Internacional também vem de conquista, a equipe conquistou o Campeonato Gaúcho ao vencer o Grêmio por 2 a 1.

Boa noite a todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos uma grande partida pela fase de oitavas de final da Copa Libertadores, partida de ida entre Atlético Mineiro x Internacional, a partida ocorre ás 22h.