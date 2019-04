Grêmio faz primeiro tempo avassalador e elimina CRB no jogo da ida na Copa do Brasil

Partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil. Jogo realizado no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL.

Com um primeiro tempo de encher os olhos, o Grêmio não teve dificuldades para vencer o CRB fora de casa e conquistar a classificação antecipada para a terceira fase da Copa do Brasil. Em partida realizada no Estádio Rei Pelé, em Maceió, o Tricolor venceu por 3 a 1.

Com a vantagem de dois gols no resultado final, não há necessidade de acontecer o segundo jogo, conforme o regulamento da competição. Os gols do confronto foram marcados por Pedro Rocha (duas vezes) e Luan para os gaúchos. Aos donos da casa, restou marcar o gol de honra com Maxwell. Agora, o Grêmio enfrenta o Criciúma na fase seguinte do torneio.

Os times voltam a atenção para o Campeonato Brasileiro e entram em campo novamente no próximo sábado (16). Pela Série B, o CRB enfrenta o Botafogo no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 16h30. Pela Série A, às 18h30, o Grêmio encara o Coritiba no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense.

Ótima exibição no primeiro tempo garante vitória tricolor

Nos primeiros minutos, a partida começou equilibrada. Embora fora de casa, o Grêmio quis prevalecer a força de sua camisa e de sua tradição na Copa do Brasil para conquistar um bom resultado. Aos nove minutos, os gaúchos chegaram com perigo pela primeira vez. Pedro Rocha avançou pela direita, entrou na área adversária e bateu cruzado; a bola passou muito perto do gol.

Dois minutos depois, o Tricolor abriu o placar. Giuliano deu excelente passe para Luan. O atacante recebeu sozinho na área e teve o único trabalho de tirar o experiente goleiro Júlio César da jogada. Os visitantes mostravam muita lucidez. O time comandado por Luiz Felipe Scolari ocupava muito bem os espaços do campo e trabalhava a bola com paciência quando tinha a posse. O CRB tinha mais tempo com a pelota, mas não conseguia criar jogadas e estava atordoado.

A primeira oportunidade regatiana veio aos 31 minutos. Paulo Sérgio cruzou da direita e Zé Carlos cabeceou à direita do gol de Marcelo Grohe. O Grêmio respondeu aos 35, da melhor maneira. Maicon tocou para Pedro Rocha, que deu lindo drible de corpo, passou por Daniel Marques e teve espaço para bater no canto do goleiro Júlio César. Aos 42 minutos, o golpe fatal. Luan encontrou Pedro Rocha na pequena área e o atacante marcou seu segundo gol no confronto.

CRB pressiona, mas não consegue evitar eliminação

Com vantagem de 3 a 0 no marcador, o Grêmio optou por não atacar. A estratégia adotada pelos comandados de Felipão foi poupar fisicamente os atletas e assegurar a vantagem para conseguir eliminar o adversário no primeiro confronto. Ao CRB, não restou alternativa: partir para o ataque a todo o custo, de todas as formas.

O CRB manteve a posse de bola, como no primeiro tempo, mas não conseguia furar a retranca tricolor. Por jogadas trabalhadas ou por bolas alçadas na área, principalmente em cruzamentos feitos pelo lateral Paulo Sérgio, a defesa do Grêmio sempre levava a melhor e conseguia afastar o perigo. A primeira chance de real perigo do Galo veio apenas aos 20 minutos, quando Maxwell arriscou de fora da área e a pelota assustou o time adversário.

Aos 25 minutos, o Regatas diminuiu. Daniel Cruz fez boa jogada pelo lado esquerdo de ataque e toca para Maxwell, que finalizou e balançou as redes defendidas por Marcelo Grohe. O gol animou o Galo, que com mais um tento assinalado, conseguiria o segundo jogo em Porto Alegre. Contudo, os espaços deixados eram oportunidades para o Tricolor atacar e ter chances de construir uma goleada.

Dois lances consecutivos assustaram. Aos 34, Fellipe Bastos deixou três marcadores alvirrubros para trás e o goleiro Júlio César fez ótima defesa. No minuto seguinte, Douglas deu ótimo passe para Luan, que entrou sozinho e mandou por cima do gol defendido por Júlio César. Ainda assim, o Tricolor teve o controle do jogo e garantiu classificação antecipada em Maceió.