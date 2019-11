Resultado Ponte Preta x Cruzeiro no Campeonato Brasileiro (1-2)

21:27 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de quarta-feira (2). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço.

21:25 O Cruzeiro vence a Ponte Preta em Campinas, por 2 a 1, com um público de mais de 5.0000 pessoas.

21:24 Com o fim do jogo os jogadores da ponte vão para cima do árbitro para reclamar da atuação do trio, com isso Biro Biro é expulso e uma grande confusão é armada. A polícia chega para acalmar os animos.

49' FIM DE JOGO, O CRUZEIRO VENCE COM GOL NO ÚLTIMO MINUTO!

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! VINÍCIUS ARAÚJO VIRA O JOGO PARA A RAPOSA! A bola sobra para Willian na grande área, ele toca para Vinícius Araújo, que toca de cabeça, Lomba salva e no rebote, o atacante manda para o fundo do gol.

47' Cruzeiro chega com a bola livre para Vinícius Araújo, mas o juiz marca impedimento erroneamente.

46' Fim de jogo morno, com a Ponte mais presente em ampo.

45' O juíz da mais 4 minutos de jogo.

44' Ponte em cima tentando a virada.

41' Vinícius Araújo recebe na entrada da área, limpa e chuta , lomba resvala na bola, que bate no traessão e sai. Escanteio.

40' Mais uma defesa de Lomba! Willian recebe de Marcos Vinícius, chuta, mas o goleiro da macaca faz a defesa.

38' IMPEDIDO! A bola é lançada na grande áre,. Borges recebe e faz o gol na saída de Fábio. Mas o árbitro marca impedimento.

37' Última alteração do Cruzeiro, sai Allano e entra Marquinhos.

35' Diego Oliveira cruza bola, Borges tenta chutar para o gol, mas cai na área depois de confusão com com Bruno Rodrigo. O árbitro manda o jogo seguir.

33' Sai Leandro Damião e entra Vinícius Araújo.

32' A ponte tenta mas não consegue chegar ao ataque com perigo.

31' Ultima mudança da ponte: Sai Biro Biro e entra Clayton.

29' Marcos Vinícius chuta, mas a bola bate em Ferrón e sai para a lateral.

28' Ponte no ataque e bola sobra pra Adrianinho, que chuta mal sem perigo para o Fábio.

27' Cruzeiro tenta ir para o ataque mas não consegue, ponte muito bem nessa segunda etapa.

26' Cartão amarelo pra Renato Chaves, por reclamação.

25' TIRA LOMBA! Willian dá passe para Leandro Damião. O atacante avança até a entrada da área e arrisca mas Marcelo Lomba faz a defesa

24' Jogo morno em Campinas.

21' Em Joinville, Joinville e Sao Paulo estão em 0 a 0, já em Porto Alegre o Vasco vai perdendo de 5 a 0 para o Inter.

20' Sai Ariel Cabral e entra Marcos Vinícius, no Cruzeiro

20' Quase! Ariel Cabral solta uma bomba de longe e quase surpreende Lomba.

19' Allano chega pela direita a bola resvala em Renato Chaves, sobre para Willians que arrisca, mas, novamente, a zaga da Ponte afasta o perigo

17' Biro Biro chuta mas a defesa do Cruzeiro afasta.

15' Adrianinho cobra falta pela esquerda, Diego sobe na primeira trave e cabeceia. A bola passa à direita de Fábio.

14' Mudança na Ponte: Sai Felipe Azevedo e entra Adrianinho.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA PONTE! BIRO BIRO!!!! Diego Oliveira recebe na ponta direita e cruza. Fábio espalma para o meio da área. Biro Biro pega o rebote, e, livre, chuta no canto esquerdo do gol.

12' ponte tenta chegar pela ponta esquerda, mas William recupera para o Cruzeiro.

10' Leandro Damião já está em campo.

09' Marcelo Lomba da bolada na cabeça de Leandro Damião, que cai no chão. Jogo parado para atendimento.

07' Ferron chegou chutando tudo incluindo o atacante Leandro Damião. Falta para o Cruzeiro pela direita.

06' Allano é lançado na ponta esquerda, mas Rodinei chega e afasta o perigo.

04' Ponte Preta chega com Oliveira, que chuta forte ma a bola vai pra linha de fundo.

02' QUASE GOL DO CRUZEIRO. Willian fez cruzamento baixo no segundo poste, a bola sobra pra Damião que não alcança .

00' Ponte preta já faz mudanças. Entra o atacante Diego Oliveira no lugar do meio campista Brady.

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO.

INTERVALO Logo após o termino do primeiro tempo, Mano Meneses saiu da tribuna e foi para o vestiário.

INTERVALO Assim que o arbitro apita ocorre o início de uma confusão enre Biro Biro e Willians. A confusão acaba, mas Damião sai muito irritado de campo, alegando que Biro Biro chutou Willians.

47' O árbitro pernambucano apita o fim do primeiro tempo.

46' Cruzeiro não tem pressa e só aguarda o fim do primeiro tempo.

45' Torcida da ponte pede por Adrianinho.

45' MAIS DOIS MINUTOS, VAMOS ATÉ 47.

44' Ponte tenta responder, bate escanteio mas a bola vai pra linha de fundo.

43' GOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! WILLIANS! Bela jogada do time do Cruzeiro. A aproximação de Wilians, Leandro Damião faz o pivo, Willians recebe novamente,,faz a finta e bate forte no fundo do gol! O primeiro gol do volante no Campeonato Brasileiro.

43' Falta perigosa para o cruzeiro, na lateral esquerda da área. Willian cobra sem perigo, e lomba tira da área.

42' Allano prende, toca pra Pará, a bola volta para Allano mas Felipe azevedo rouba do cruzeirense.

40' Allano faz boa arrancada pela esquerda, faz o cruzamento mas Marcelo Lomba faz a defesa tranquila

37' Damião quase gira em cima, mas Ferrón manda parao escanteio.

36' Pará tenta fazer cruzamento mas Felipe Azevedo manda para lateral.

33' Falta para a Ponte, que é cobrada ams Biro Biro faz falta de ataque em Willians.

30' Willian manda para Pará que vem sozinho. O lateral chuta forte e a bola resvala para o escanteio cruzeirense. Na cobrança do escanteio o juiz marca novamente falta de ataque.

30' Fernando Bob tenta o lançamento em profundidade para Felipe Azevedo, mas a bola sai direto pela linha lateral.

29' Willian cruza a bola que fica tranquila para Lomba.

28' Lançamento para Rodinei, mas Allano acompanha e fica com a bola.

25' Rodinei manda a bola para Biro Biro, que, dentro da área tenta devolver para Rodinei, maas cai e a torcida da ponte pede penalti. O árbitro não marca.

24' Biro Biro bate muito forte de fora da área, mas atento, Fábio faz a defesa. Escanteio.

23' Willian manda enfiada de bola para Pará, que corre muito mas a defesa da Ponte chega e manda para lateral.

22' Com muita experiência, Borges, ex cruzeirense, aproveita a presença de Pará e consegue escanteio.

21' Biro biro faz boa arrancada e jogada individual , a bola sobra para Felipe Azevedo que sofre falta não marcada pelo juiz.

20' Cruzeiro tenta chegar mas Felipe Azevedo tira a bola e manda pra lateal.

19' Jogo bastante faltoso, são 6 faltas feita pelos cruzeirenses e 3 pela ponte.

18' Em escanteio, Willian cruza, a bola sobra para Bruno Rodrigo, mas o árbitro marca falta de ataque.

15' LOMBA! Na batida forte de falta de Willian, o goleiro da macaca faz grande defesa.

13' Amarelo para Allano, por acabar com possível contra-ataque da Ponte.

12' Defesa da macaca jogando muito. O time do cruzeiro chega com Allano, que cruza. Willian faz o porta luz e a bola sobra pra Damião, que chuta em cima da defesa da ponte. A bola sobrapra Willians que também chuta na defesa da macaca.

11' Amarelo para Fernando Bob. O volante levou seu terceiro amarelo e está fora da proxima partida da Ponta, após cometer falta em Willain.

10' Falta de Willians. O volante faz a falta em Biro Biro depois do atacante da macaca avançar pela direita.

09' Ceará combra o famoso latereio, mas Ferron tira da área.

08' Cruzeiro com mais posse de bola, mas nenhum dos dois goleiros foram usados.

06' Allano recebe na boca da área, corta pela direitaa bola desvia em Ferrón e Marcelo Loba faz a defesa.

04' Torcida cruzeirense presente canta muito!

04' Felipe faz o cruzamento pela latral direita mas manoel tira.

02' Allano manda para linha de fundo, mas não tme ninguém para receber.

01' Bores sai para o ataque mas Manoel tira a bola.

00' COMEÇA O JOGO!

"Passou coisas para o grupo, mas o mais importante é a superação para que nós possamos sair dessa situação.", falou o técnico interino cruzeirense.

"Jogar, vamos jogar em casa. Apesar de ser um adversário complicado, mesmo vivendo momento ruim, pior que o nosso, mas sempre é um momento complicado", disse Doriva.

Os dois times já estão em campo! O hino nacional será tocado.

Ponte Preta x Cruzeiro minuto a minuto,, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileirod e 2015.

Mano Meneses está em campinas e ficará na tribuna do estádio para ver o time que irá treinar.

O time de Doriva pode contar com João Carlos, Diego Ivo, Juninho, Jferson, Marcos Serrato, Césinha, Diego Oliveira, Clayson e Adrianinho para as alterações.

No banco o Cruzeiro conta com: Rafel, Fabiano, Paulo André, Doulas Grolli, Eurico, Charles, Gabriel Chavier, Marcos Vinícius, Marquinhos e Vinícius Araujo.

PONTE TAMBÉM ESCALADA! A macaca vai em campo com: Marcelo Lomba, Rodinei, Renato Chaves, Ferron, João Paulo, Fernando Bob, Elton, Bady, Felipe Azevedo, Borges e Biro Biro.

CRUZEIRO ESCALADO! O time da raposa, comandado por Deivid vai com: Fábio, Ceará, Manoel, Bruno Rodrigo, Pará; Willians, Henrique, Ariel Cabral, Allano, Leandro Damião e William.

Na defesa,a Macaca também tem mudanças. Gilson, que pertence ao Cruzeiro, está impedido de atuar por questões contratuais, e será substituído por João Paulo. O setor defensivo ainda terá a estreia de Ferron, zagueiro que estava no Figueirense e chegou ao clube para repôr a saída de Pablo, que foi para o clube frances, Bordeaux.

O técnico Doriva tem reforços importantes para o jogo.Biro Biro e Borges, que desfalcaram a Ponte Preta na derrota para o São Paulo estão liberados pelo departamento médico e voltarão ao time ao lado de Felipe Azevedo.

Mayke fica de fora também pois está no departamento médico e com isso Ceará permanece na lateral-direita.Outro desfalque na raposa é Marinho, que no último jogo levou o terceiro amarelo. O que também ocorre com Fabrício, porém este está suspenso por cartão vermelho. Já que na lateral esquerda o cruzeiro não contará com Mena nem Fabrício, Pará deve ser titular.

O Cruzeiro entrará em campo com vários importantes desfalques: o jogador que vem jogando mais regularmente no time da raposa está de fora. Alisson ficará três jogos fora do time do Cruzeiro pois está junto da seleção olímpica. Além disso, Arrascaeta e Mena também foram convocados para suas seleções.

Ambos os times estão com jejum de vitórias e com perigo do rebaixamento, e por isso, precisam buscar a vitória no jogo de hoje.

A Ponte também vem de derrota, por 3 a 0, para o São Paulo, no Morumbi. No meio da semana passada foi eliminada pela Chapecoense na Copa Sul-Americana.

Na última rodada o Cruzeiro enfrentou o Santos e perdeu, no Mineirão, por 1 a 0. Além disso, o time celeste foi eliminado na última quarta pelo Palmeiras, na Copa do Brasil.

Com a semana conturbada no Cruzeiro, o técnico interino Deivid deu seu parecer sobre a atual situação do clube: “Não tem o que falar, tem que mudar atitude. Temos de nos unir, nos fechar, momento de todos estarem juntos para sairmos desta situação. Estou acostumado a vencer. Todos clubes que passei como atleta eu venci. Espero passar coisas boas para eles estarem tranquilos. Não tem o que mais dar de desculpa. Acabou. Já foram oito meses, tentar jogar futebol para ganhar”, observou.

A fase no Cruzeiro, com a demissão de Luxemburgo e Isaías Tinoco não é das melhores, o time figura na 16ª colocação com o mesmo número de pontos que o Goias, o primeiro time dentro do Z4, e só está fora da zona da degola por maior número de vitórias.

Já a fase da Ponte também não é boa. A eliminação cedo na Copa Sul-Americana para a Chapecoense deixou os torcedores raivosos, que prometem fazer protesto hoje, antes da partida.

O estádio Moisés Lucarelli será o palco da partida entre Ponte Preta x Cruzeiro, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Marcelo Lomba, goleiro da Ponte Preta. O goleiro é a referência de experiência no time da Macaca, e vem fazendo um belo campeonato.

FIQUE DE OLHO: Leandro Damião, atacante do Cruzeiro. O atacante, que recebeu propostas durantes as ultimas semanas, retorna à titularidade depois de ficar de fora do jogo contra o Santos por dores no ombro esquerdo. Agora que Mano Meneses chega ao clube o jogador fará de tudo para mostrar bom trabalho.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 13º Ponte Preta 27 21 16º Cruzeiro 22 21

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

