Rafael Galhardo garante que irá tentar permanecer no Grêmio para 2016

Uma das pérolas e afirmações após a chegada de Roger Machado, o lateral-direito do Grêmio, Rafael Galhardo, que pertence ao Santos e tem vínculo até o final de 2016, vem se destacando no lado do campo. Reserva de Matias Rodríguez, e até de Ramiro – improvisado no início do ano –, Galhardo está em alta. Em entrevista coletiva após o treino desta quinta-feira (8), o lateral gremista garantiu seu desejo de ficar e que já contatou o Santos para definir sua permanência.

Dentre tantas dúvidas sobre o plantel gremista para o ano de 2015, alguns atletas vêm se tornando afirmações após a chegada de Roger. Jogadores que vieram para fechar o elenco que era predestinado ao rebaixamento vêm fazendo boas atuações, tal como o zagueiro Frickson Erazo, o lateral Marcelo Oliveira, o atacante Bobô, o volante Maicon, e claro, Rafael Galhardo. O lateral que praticamente tirou o Grêmio da Libertadores de 2016 com um gol de falta, em partida válida pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro, na Fonte Nova, diante do Bahia.

Titular absoluto na equipe de Roger, Galhardo afirmou estar no seu melhor momento na carreira, e manifestou sua preferência em permanecer no Sul, jogando pelo Grêmio. "Não conversei ainda com o meu empresário, mas quando falei com o Rui [Costa, diretor executivo], falei que minha vontade seria ficar. Ele me disse que queria ouvir isso de mim e agora está vendo junto com o empresário uma forma de negociar. Tenho mais um ano de contrato com o Santos, mas se for o caso de falar com eles, não vejo problema", disse.

O momento que o lateral vem vivendo na equipe gremista pesa muito no desejo de Galhardo, que já passou por Flamengo, Santos e Bahia, mas ainda não se firmou. Com o Grêmio, ele é titular absoluto, e vive boa fase. "Com certeza, estou em um momento excelente, o meu melhor momento. O clube me acolheu bem também, minha família está bem adaptada. Gosto da cidade e tenho um carinho enorme e quero ficar por aqui", finalizou.

Além de Galhardo, os meias Douglas, Edinho, Maicon e o zagueiro Erazo também estão em reta final de contrato. O valor de compra do lateral-direito gira em torno de 1 milhão de euros, que com a cotação atual, são quase R$ 5 milhões.