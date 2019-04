Fluminense acerta renovação do goleiro Julio César e do lateral Wellington Silva

O planejamento para 2016 no Fluminense segue a todo vapor. Após renovar com as joias da casa como Marlon, Marcos Junior e Gustavo Scarpa, o Tricolor acertou mais dois novos vínculos para a próxima temporada: o goleiro Julio César e o lateral-direito Wellington Silva. Contrato de ambos se encerrava no fim de dezembro deste ano.

Wellington Silva retornou ao Fluminense em 2015 e a ideia inicial era não seguir no clube. Seu alto salário e o rompimento com a patrocinadora dificultavam sua permanência. Devido a carência de jogadores para a posição, virou titular absoluto e ganhou a confiança de Eduardo Baptista neste fim de ano.

Já Júlio César foi outro que chegou buscando reafirmação. Iniciou a témporada revesando no banco com Kléver, mas foi elogiado nos jogos que substituiu Diego Cavalieri e ganhou a condição de primeiro reserva.

A permanência do elenco é considerado como o grande trunfo do Fluminense para 2016. Nomes como Diego Cavalieri, Gum, Jean e Fred formam a espinha-dorsal do elenco que é desafogada pela garotada de Xerém. Já outros atletas tem contratos longos, com término no fim de 2016. São eles: Antonio Carlos, Pierre, Magno Alves, Osvaldo e Wellington Paulista.