Após gol contra Avaí, Fred se torna o quinto maior artilheiro da história do Fluminense

Fred segue fazendo história no Fluminense. O camisa 9 foi o autor do terceiro gol tricolor na vitória por 3 a 1 contra o Avaí, neste domingo (22), pelo Campeonato Brasileiro e entrou no Top 5 de maiores artilheiros da história do clube.

O gol foi marcado aos 40 minutos do segundo tempo. O atacante recebeu na entrada da área, viu o goleiro adversário adiantado e acertou um lindo toque pro cobertura. Foi o tento de número 163 com a camisa do Fluminense, assumindo o posto de quinto maior artilheiro com lado do inglês Henry Welfare.

Mas a caminhada de Fred não chegou ao fim. O atacante está a apenas dois gols de assumir a terceira posição nesta lista. Hércules, com 164 gols, é o quarto colocado enquanto Telê Santana, com 165, é o terceiro. Ambos devem ser ultrapassados em breve.

# MAIORES ARTILHEIROS GOLS 1º Waldo Machado 319 2º Orlando Pingo de Ouro 184 3º Telê Santana 165 4º Hércules 164 5º Fred/Welfare 163

A vitória do Fluminense diante do Avaí foi importantíssima para a permanência do clube na Série A do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo conquistado na rodada, o Tricolor atingiu 46 pontos e se livrou matematicamente do risco de rebaixamento.