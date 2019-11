Grêmio vence Atlético-MG em duelo movimentado e segue na luta pela vice-liderança

O domingo (29) de sol em Porto Alegre foi reservado para um grande jogo de futebol entre Grêmio e Atlético-MG. Com 39mil espectadores, o Tricolor Gaúcho recebeu o Galo para tentar encurtar a diferença de pontos entre as duas equipes. O confronto era válido pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro, e teve como vencedor o Grêmio, que aproveitou as chances que teve no agitado jogo na última partida da Arena no ano.

Aos 30 minutos da primeira etapa, Everton fez grande jogada e abriu o placar para os gaúchos, chutando no canto esquerdo do goleiro Victor. Dez minutos depois, Lucas Pratto converteu o pênalti sofrido por Dátolo e empatou o jogo para os mineiros. Quando o jogo estava difícil para o Tricolor Gaúcho, o atacante e artilheiro do Grêmio na temporada, Luan, bateu falta com precisão para marcar o gol que deu a vitória ao tricolor. 2 a 1.

Com o resultado, o Grêmio encurtou a diferença de pontos entre a vice-liderança e a terceira posição. Agora com 65 pontos, os gaúchos estão há um ponto do Atlético-MG que é o atual vice-líder. Na última rodada, o Grêmio visita o já rebaixado Joinville para consolidar a terceira posição ou a vice-liderança no campeonato. O Galo recebe a Chapecoense dependendo apenas de si próprio para garantir o prêmio de R$ 6,3 milhões. Os dois jogos ocorrerão no domingo (6).

Primeiro tempo agitado, placar igual e Grêmio melhor

Precisando do resultado, quem partiu para cima nos minutos iniciais foi o Grêmio. Jogando em casa e com o apoio de mais de 35mil torcedores, a equipe gaúcha logo levou perigo ao gol de Victor quando Galhardo cruzou com perigo e o goleiro quase soltou para o meio da área. Com 60% de posse de bola, o tricolor comandava as ações do jogo, e o Galo explorava os contragolpes.

O Grêmio era melhor, e tinha a posse de bola. Aos 30 minutos da primeira etapa, Everton e Marcelo Oliveira tabelaram, o lateral-esquerdo devolveu para o atacante gremista, que em diagonal para Victor, deu um drible de corpo em Leandro Donizete e com a perna direita, mandou no canto do goleiro atleticano para marcar e abrir o marcador para a equipe gremista.

Em desvantagem, o Atlético-MG teve que sair para o jogo. Com isso, deixava espaços para os contragolpes gremistas. Que foram vários.

Em um deles, Pedro Rocha estava com a bola e tinha três opções para largar a pelota para Luan, Douglas ou Everton. Mas, o atacante gremista resolveu driblar o marcador, mas, foi desarmado, e acabou ligando um novo contra-ataque, agora para o Galo. Dátolo recebeu na área, e tentou driblar Geromel, mas o zagueiro gremista fez a falta em cima do argentino. Pênalti para o Galo. Na bola, o artilheiro Lucas Pratto contra Bruno Grassi, que substituía Marcelo Grohe após o mesmo se lesionar. Sem chances para Grassi, o argentino botou no canto esquerdo do goleiro, que nem saiu na foto. O Atlético empatava o jogo e ganhava sobrevida no duelo.

Fim da primeira etapa que teve o Grêmio dominante e um Atlético objetivo. Placar de igualdade.

Gol de falta de Luan e grande atuação de Bruno Grassi, Grêmio confirma a vitória

A alteração de Roger Machado para o segundo tempo deixava nítida a intenção da equipe tricolor de ir em busca do placar positivo. Mas, aconteceu o contrário. O Grêmio ficou sem meio-campo para reter a bola, e o Atlético-MG começou melhor na partida. Pressionado, o Galo quase marcou aos sete minutos, Leonardo Silva levou perigo à meta defendida por Bruno Grassi.

Em um momento ruim na partida, o Grêmio precisava reverter a situação contrária. Uma falta sofrida por Ramiro na entrada da área que gerou bate-boca entre os jogadores tinha Luan como cobrador. O craque gremista pegou a bola e botou-a embaixo do braço. Como gente grande, bateou no canto esquerdo de Victor com extrema qualidade e categoria para colocar o Grêmio na frente. 2 a 1!

Em desvantagem, o Galo foi para cima para tentar empatar. Com isso, Burno Grassi teve de trabalhar para garantir o resultado favorável. Aos 44 do segundo tempo, Giovanni Augusto ficou de frente pro gol e soltou uma pancada contra à meta do goleiro, que fez uma defesa esplendorosa para garantir a vitória gaúcha.

No fim, o goleiro saiu aplaudido de pé pela torcida gaúcha presente no estádio. O Grêmio segue vivo na busca pela vice-liderança, e o Galo precisa de uma vitória para manter a sua posição.