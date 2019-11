Resultado do jogo Red Bull Brasil x São Paulo pelo Campeonato Paulista 2016 (1-1)

Nós vamos ficando por aqui! Obrigado pela audiência! Fiquem ligados na VAVEL para acompanhar tudo sobre os Estaduais! Abraços e até a próxima!

Agora, o Red Bull Brasil entra em campo diante do Capivariano, na próxima quarta-feira (3), às 19h30, fora de casa. O São Paulo joga contra o César Vallejo, também na quarta (3), no Peru, às 22h, pela Copa Libertadores.

49' Final de jogo! Red Bull Brasil 1x1 São Paulo!

47' PERDEU! Carlinhos recebeu um belo passe de Kardec, invadiu a área e chutou para fora. Quase o segundo gol.

45' NADA! Carlinhos enfiou a bola para Rogério que caiu após trombar com o zagueiro. O árbitro não marcou absolutamente nada.

43' São quatro minutos de acréscimo!

41' Partida fica morna e as duas equipes parecem estar cansadas.

36' Mudança: sai Ganso e entra Rogério.

34' Michel chuta forte e a bola passa por cima do gol.

33' Cartão amarelo para Thiago Galhardo.

32' Falta em Hudson na entrada da área!

29' Cartão amarelo para Lucão.

27' GOL DO RB BRASIL! Róger bate o pênalti num canto, e Denis cai para o outro. 1 a 1.

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO RB BRASIL! RÓGER EMPATA O JOGO!

25' Cartão amarelo para Hudson.

25' Róger foi puxado dentro da área. Pênalti bem marcado.

24' PÊNALTI PARA O RB BRASIL!

23' São Paulo muda de novo: sai Centurión e entra Carlinhos.

21' NO TRAVESSÃO! Misael fez bela jogada e rolou para Willie, que mandou um torpedo no travessão!

20' Breno, machucado, sai para a entrada de Lucão.

O gol de Ganso, para o São Paulo.

14' Cartão amarelo para Róger.

12' Igor Sartori sai para a entrada de Willie no RB Brasil.

11' PODE LEVANTAR! Kardec recebeu ótimo passe, arrancou e, quando chegou na frente do goleiro, tentou driblar e caiu. O árbitro nada marcou.

10' Cartão amarelo para Alan Kardec.

7' Mena deu um carrinho forte em Éverton e os dois se desentenderam.

5' ERROU! Michel Bastos alcançou a bola e não a deixou sair, cruzou na área e Centurión, livre, errou o chute.

2' Kardec tocou para Thiago Mendes, que invadiu a área e rolou para Michel Bastos. No meio do caminho, o zagueiro cortou.

0' Começou a segunda etapa!

As duas equipes estão de volta para a segunda etapa!

Luciano Caires Júnior, redator do São Paulo na VAVEL, comentou sobre o primeiro tempo: "Primeiro tempo fraco técnicamente em Campinas. A defesa do São Paulo segue cometendo erros graves e por pouco o Red Bull não balançou as redes. O ataque tricolor também criou pouco, na bola parada Ganso se posicionou bem e fez o único gol até o momento"

PH Ganso: "Gol importante. Esperamos sair com os três pontos"

48' Fim de primeiro tempo! Com gol de Ganso, o São Paulo vai vencendo o RB Brasil por 1 a 0.

43' GOL DO SÃO PAULO! Após escanteio cobrado por Michel Bastos, Ganso cabeceou na primeira trave colocando no fundo da rede. 1 a 0.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAAAAAAAAAAULO! PH GANSO!

41' Cartão amarelo para Luan.

40' William cabeceou para fora após cobrança de escanteio.

39' MANDOU LEVANTAR! Róger, após boa jogada, driblou Rodrigo Caio e caiu na entrada da área. O árbitro nada marcou.

38' Cartão amarelo para Breno.

36' UUUUUUUUH! Após cruzamento na área, Thiago Galhardo, livre, cabeceou a bola para fora. Que chance perdeu o RB Brasil!

33' Cartão amarelo para Paulo Henrique Ganso por falta no meio-campo.

30' RB Brasil saiu jogando errado, Michel ganhou e, quando tocou para Ganso, foi interceptado.

28' DENIS! Após cruzamento na área, Róger cabeceou e o goleiro fez boa defesa.

27' PRA FORA! Contra-ataque rápido do São Paulo. Centurión arrancou, tocou para Thiago que rolou para Michel. O meia chutou por cima.

25' São Paulo fez marcação pressão e Saulo, goleiro do RB Brasil, teve que chutar para fora.

23' UUUUUUUH! Michel Bastos bateu a falta, a bola explodiu na barreira e, na sobra, ele chutou de novo. Saulo fez grande defesa.

22' Outra falta para o Tricolor perto da área. Mais uma chance de gol para o time visitante.

21' Michel tentou o chute direto, e a bola explodiu na barreira.

20' Dráuzio fez falta em Alan Kardec perto da área, Jogada perigosa para o time visitante.

18' RB Brasil tem mais posse de bola, mas não consegue chegar com perigo ao gol do São Paulo.

17' Após cruzamento na área, Dráusio tentou um volêio, mas a bola passou por cima do gol de Denis.

15' RB Brasil toca a bola enquanto o Tricolor fica com todo time no campo de defesa.

13' Jogo é morno neste momento.

11' Róger foi lançado e Denis saiu rápido do gol e defendeu.

9' TRAVADO! Após ótima jogada de Centurión, o argentino rolou para Thiago Mendes que chutou, mas o zagueiro travou.

8' Michel Bastos tentou lançar para Centurión, mas a bola saiu.

4' NA TRAVE! Michel Bastos cruzou na área, Breno desviou e a bola bateu na trave!

3' Falta dura para o Tricolor no campo de ataque. Vai bola para a área.

3' São Paulo chega pela primeira vez no ataque, e Thiago Mendes chuta a bola para fora.

2' UUUUUH! William Magrão, após cruzamento na área, desviou e a bola foi para fora. Primeira chance!

1' Falta perigosa na entrada da área para o Red Bull!

1' Red Bull começa o jogo no campo de ataque do Tricolor.

0' Bola rolando para Red Bull Brasil x São Paulo

O Hino já foi executado. Tudo pronto para começar a partida em Campinas. Venha conosco!

Hino Nacional sendo executado neste momento.

As duas equipes estão no gramado do Moisés Lucarelli!

O São Paulo, com o seu segundo uniforme, está pronto para entrar em campo. Espera apenas o Red Bull aparecer para dar início ao protocólo da Federação.

O Red Bull Brasil está escalado: Everton Silva, Willian Magrão, Dráusio e Willian Rocha; Luan, Nando Carandina e Thiago Galhardo; Igor Sartori, Misael e Roger

Corrigindo: já houve um vitorioso nesta primeira rodada do Campeonato Paulista. O Água Santa venceu a Ferroviária pelo placar de 1 a 0.

LEIA MAIS: São Paulo e Red Bull Brasil se enfrentam na estreia do Campeonato Paulista

São Bento e Ituano também jogaram às 17h, e a partida também terminou empatada em 1 a 1. Ninguém venceu ainda no Paulistão 2016.

Na Vila Belmiro, Santos e São Bernardo empataram em 1 a 1.

A rodada do Campeonato Paulista teve início às 17h, com o jogo entre Santos e São Bernardo. A partida tem 41 minutos do segundo tempo e está empatada em 1 a 1.

Os jogadores do Tricolor estão fazendo neste momento um aquecimento no gramado do Moisés Lucarelli,

O Red Bull Brasil ainda não está escalado para o jogo.

São Paulo está escalado para a partida de logo mais! Denis, Bruno, Rodrigo Caio, Breno e Mena; Hudson, Thiago Mendes e Ganso; Michel Bastos, Kardec e Centurión.

O Tricolor está com focado no jogo de logo mais, mas não consegue esquecer da partida da próxima quarta-feira (3), pela primeira fase da Copa Libertadores. O volante Hudson disse que o time está "a mil por hora" para as duas partidas: "Pronto, não sei dizer (se o time está). Mas, psicologicamente, a rapaziada está a mil por hora para fazer um grande jogo em Campinas (contra o RB Brasil) e também contra o Cesar Vallejo. Esperamos fazer uma grande partida, quem sabe até conseguir uma vantagem lá. Acho que o pensamento é o melhor possível. Fisicamente, é normal não estar muito bem nos primeiros jogos, sem ritmo. Mas isso vamos adquirindo aos poucos", disse

Quem falou pelos lados do Red Bull foi o experiente volante William Magrão. Segundo ele, a equipe tem que ter atenção com os principais jogadores do Tricolor: "Temos que ter atenção em todo o momento. Se deixarmos esses jogadores pensarem muito com a bola no pé com certeza teremos problemas. Então é encurtar os espaços e estar atento em todos os lances. Até porque não é apenas o Ganso ou o Michel Bastos, mas são vários jogadores de qualidade no São Paulo", declarou.

O estádio Moisés Lucarreli é o palco da partida de logo mais. Com capacidade para 20 mil pessoas, a cancha deve receber um público bom, com maior presença dos são-paulinos.

Foto: Divulgação/Ponte Preta

Para este jogo, Calleri, Kieza e Lugano, três das quatro contratações do Tricolor, não poderão ir a campo. Pelo Red Bull, o técnico Mauricio Barbieri conta com o time completo.

FIQUE DE OLHO: Paulo Henrique Ganso, meio campo do São Paulo. Ganso é uma das grandes esperanças da torcida Tricolor no ano de 2016. Após um 2015 abaixo do esperado, o meia quer melhorar e voltar a jogar o mesmo futebol que já jogou um dia.

Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC

FIQUE DE OLHO: Roger, atacante do Red Bull Brasil. O jogador tem passagens por diversos times grandes, inclusive o próprio São Paulo. Neste ano, se transferiu para o clube de Campinas e espera fazer uma ótima temporada.

Foto: Divulgação/Red Bull Brasil

.A equipe de Campinas vem fazendo alguns testes antes da estreia no Campeonato Paulista. Após o último jogo-treino antes do jogo diante do Tricolor, o Red Bull venceu a equipe do Atlético-PR por 3 a 2. O técnico Mauricio Barbieri elogiou a fase de preparação da equipe: "A preparação tem sido boa. Chegaram jogadores novos, e a gente tem procurado fazer com que a equipe crie um conjunto, se conheça bem. Alternamos bastante o time durante essas semanas. Agora, nesta reta final, a tendência é pela definição da equipe. Temos algumas coisas para ajustar, mas, até o momento, o time está encaminhado", disse.

Já o Tricolor integra o grupo C da competição, que ainda conta com Audax, Capivariano, XV de Piracicaba e Ferroviária.

O Red Bull Brasil, mandante na partida de hoje, está no grupo D da competição, ao lado de Água Santa, Corinthians, Mogi Mirim e Rio Claro.

Boa noite, leitor que navega na VAVEL Brasil. A partir de agora acompanhe todas as emoções de Red Bull Brasil x São Paulo, em partida válida pela 1º rodada do Campeonato Paulista 2016. O jogo terá início às 19h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.