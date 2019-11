Resultado de Grêmio x Glória de Vacaria no Campeonato Gaúcho 2016 (4-2)

Muito obrigado a você, torcedor, que esteve conosco neste jogo emocionante pelo Campeonago Gaúcho 2016! Confira estes e outros grandes campeonatos na VAVEL Brasil! Até logo!

"Precisávamos vencer de qualquer forma, a situação estava difícil, ficamos sem dormir conversamos muito para resolver.", Marcelo Grohe sobre o jogo.

"Graças a Deus, que me coroou com esse gol, pude ajudar meus companheiros.", Henrique Almeida sobre o gol.

Jogadores do Grêmio fazem uma roda no meio-campo e são aplaudidos pela torcida.

48' Fim de papo na Arena! Grêmio 4 a 2 Glória!

47' Kaio cruza da direita e Luan manda sem-pulo para fechar o placar na Arena!

GOL DO GRÊMIO!

Luan! Grêmio 4-2 Glória.

47' GOOOOOOOOOOOOL DO GREMIO!!! LUAN!

46' Perdeu! Luan faz ótima jogada, aciona Henrique Almeida que toca pro gol, mas o zagueiro tira em cima da linha!

44' O Glória não passava do meio-campo, e de fora da área, o centroavante gremista arriscou uma bomba, e fez um golaço na Arena!

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!!!!

42' Quase, Fred! Falta na entrada da área e o zagueiro cobra bem, mas tira demais da trave e a bola passa perto do gol de Roballo!

39' Grohe salva, novamente! Vinicius manda no ângulo e o goleiro gremista aplica outra bela defesa. Pressão do Glória!

38' Marcelo Grohe salva o Grêmio! Germano passa por Geromel e chuta pro gol de Marcelo, que espalma pra escanteio

35' Com a entrada de Maicon, Giuliano adere a posição de segundo volante no Grêmio

32' Substituição no Grêmio

Sai: Maicon

Entra: Henrique Almeida

31' Lincoln levanta na área e Bobô cai pedindo pênalti, mas árbitro marca falta do centroavante gremista.

30' Substituição no Glória

Sai: Baré

Entra: Emerson

29' Substituição no Grêmio:

Sai: Everton

Entra: Bobô

28' Erro do Lincoln, que acabara de entrar em campo. O meia foi desarmado e no contra-golpe, Germano corre livre pela esquerda para cruzar e Vinícius empurrar para a rede!

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GLÓRIA DE VACARIA!

27' Aplausos na Arena! Douglas deixa o campo aplaudido pelos torcedores para entrada de outro querido da torcida: Lincoln!

25' ​Público pagante: 8.155 Público não pagante: 1.427 Público total: 9.582 Renda: 279.800,00

20' Substituição no Glória

Sai: Cleiton

Entra: Vinícius Chimbica

17' Contra-golpe! Everton dispara pela direita, aciona Giuliano, mas o meia chuta para fora e desperdiça outra oportunidade.

16' Substituição no Glória:

Sai: Leandro

Entra: Germano

12' NA TRAVE!!!! Luan domina na área e rola para Éverton, que solta o pé na área e a bola só para na trave!

6' Perigo! Luan faz fila na área e chuta no canto oposto de Roballo, mas a bola passa à direita da trave do goleiro do Glória.

3' Marcelo Oliveira desvia cobrança de Douglas e a bola bate em Geromel, e dorme no fundo da rede. Virada Tricolor!

GOL DO GRÊMIO! GEROMEL!

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!!!

3' Roballo em dois tempos! Douglas cobra falta e a bola quica na frente do goleiro, que tira do jeito que dá e manda para escanteio

0' Começa a segunda etapa!

Grêmio e Glória com a mesma formação para o segundo tempo.

Confira o gol de Giuliano, que deu o empate ao Grêmio na primeira etapa

Com o jogo empatado, o Grêmio parecia nervoso em campo, e não conseguia criar, e muito menos, acertar passes. No final da primeira etapa, uma blitz gremista resultou no gol de Giuliano, que finalmente venceu o goleiro Roballo.

O Grêmio começou bem na primeira etapa, finalizando e podendo ter aberto placar diversas vezes. Mas, em uma falha do capitão Maicon, ao tentar sair jogando, Éder roubou e acertou um belo chute de fora da área.

Giuliano: "Havia uma ansiedade para poder acertar. Estávamos acelerando o jogo".

Primeiro gol do Giuliano na temporada.

48' Termina o primeiro tempo na Arena do Grêmio!

46' Éverton domina na área e lança Giuliano. O meia surgi livre na frente de Roballo, dribla o goleiro e empata o jogo para o Grêmio

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!!!!!!

41' Roballo, Roballo, Roballo! Geromel bate prensado e a bola fica com o goleiro do Glória. Grêmio em cima e a torcida vem junto!

40' Roballo! Douglas bate de longe e Rafael Roballo espalma!

36' Vaias para Maicon!

Meio-campo gremista erra muitos passes no jogo. E agora, recebeu vaias, quando novamente, cometeu um erro forçado ao tentar sair jogando.

35' Maicon bate de fora da área, mas Rafael Roballo, de novo, fica com a bola.

33' GRANDE ATUAÇÃO:

Com três defesas importantes no jogo, o goleiro Rafael Roballo, do Glória, é o destaque do jogo até aqui.

27' Maicon afasta mal e entrega nos pés de Éder. De fora da área, o meia do Glória arriscou, e acabou marcando um golaço na Arena, no canto direito de Grohe.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GLÓRIA DE VACARIA!

22' Rafael Roballo, de novo!!! Giuliano consegue espaço, bate de esquerda e manda pro gol de Rafael, que defende e manda para escanteio! Grêmio em cima!

18' Cartão amarelo! Primeiro cartão do jogo para Baré, do Glória, por reclamação

17' NO POSTE! Douglas cobra falta e Fred cabeceia na trave de cima do goleiro Rafael Roballo!

12' De novo Roballo! Luan aciona Wallace na direita, que cruza para o meio da área, mas o goleiro dá um tapinha na bola, evitando o que seria o gol do camisa 7 gremista

11' Primeira chegada! Jogadores pedem pênalti após a dividida de Marcelo Oliveira e no rebote, Giuliano solta o pé para Roballo fazer sua primeira defesa no jogo

9' Grêmio com as linhas altas, e por isso, comete muitas faltas no meio-campo, evitando contra-golpes do Glória.

7' Luan on fire! Atacante divide com Luanderson, ganha a bola, e tenta o cruzamento, mas a zaga do Glória afasta

5' Maicon lança Luan que corre pela direita, volta no meio-campista, que tenta o drible, mas é desarmado

3' Jean Pierre adverte Roger Machado por reclamação acintosa na beira do campo

2' Grêmio com a posse. Maicon e Kaio trocam bastante passes entre si na meia cancha gremista.

0' Rola a bola para Grêmio x Glória de Vacaria na Arena do Grêmio!

16h55 | Agora sim! As duas equipes em campo para o confronto

16h54 | Atenção! Jhon Lennon sentiu no aquecimento é PV substuirá o latera-direito do Glória

16h53 | Grêmio entre em campo! Mas..o Glória não. Tricolor Gaúcho sozinho na cerimonia de abertura do jogo

16h51 | Equipes já prontas no túnel de acesso para o gramado da Arena!

16h35 | Glória entra no gramado da Arena para realizar aquecimento prévio

Glória de Vacaria escalado: Rafael Roballo; Jhon Lennon, Danilo, Alisson e Marcio Goiano; Luanderson, Elyeser, Éder, Cleiton e Leandro; Baré

16h21 | Número de torcedores parciais já subiu para 6 mil na Arena. Faltando pouco mais de trinta minutos para o início da partida, torcedor que estava do lado de fora vai entrando no estádio gremista.

Arbitragem de Grêmio x Glória: Jean Pierre Lima apita, auxiliado por Max Augusto Guimarães Vioni e Fabrício Lima Baseggio.

16h12 | Glória de Vacaria chega neste instante na Arena e deverá soltar a escalação oficial

16h10 | Há pouco menos de 2 mil torcedores na Arena do Grêmio, segundo a contagem parcial

16h05 | Grêmio escalado: Marcelo Grohe; Wallace Oliveira, Geromel, Fred e Marcelo Oliveira; Kaio, Maicon (C), Giuliano, Everton e Douglas; Luan

Suplentes gremistas: Bruno Grassi, Bressan, Marcelo Hermes, Lincoln, Fernandinho, Henrique Almeida e Bobô.

15h55 | Na chegada, Luan, alvo dos protestos gremistas na última sexta-feira (27), falou sobre a manifestação de alguns gremistas: "Minha resposta tem que ser dentro de campo para o VERDADEIRO torcedor", disse Luan.

15h50 | Jogadores do Grêmio chegam na Arena onde logo mais, enfrentarão o Glória de Vacaria.

15h25 | Mesmo após todas as expectativas para sua estreia, e seus belos treinamentos junto ao elenco, Miller Bolaños ficará novamente na arquibancada da Arena, pois ainda não tem condições legias de atuar. Segundo o presidente Romildo Bolzan, a direitoria gremista tenta agilizar a documentação do atleta para que o mesmo possa aparecer no BID (Boletim Informativo Diário da CBF), podendo assim, atuar na Libertadores, frente a LDU, na quarta-feira (2).

"Os documentos foram todos entregues (sobre Miller Bolaños). Acredito que na segunda teremos ele no BID da CBF", afirma Romildo.

15h15 | Reiterando a classificação momentânea do Campeonato Gaúcho para o início da sétima rodada:

Posição Time P J V E D SG 1° São José-RS 16 6 5 1 0 9 2° Juventude 16 6 5 1 1 8 3° São Paulo-RS 15 6 5 0 2 5 4° Grêmio 12 6 4 0 1 3 5° Glória de Vacaria 6 6 1 3 2 0

O palco do jogo desta tarde será a moderna Arena do Grêmio, que recentemente completou 100 jogos oficiais. Inagurada em 2012, a Arena gremista tem capacidade para 62.000 torcedores. No Gauchão, a média tem sido baixa no ano, e especialmente contra o Glória, são esperados pouco mais de 12mil tricolores no estádio.

A bola rola às 17h na Arena, que espera pouco mais de 12mil torcedores na tarde deste sábado (27)

FIQUE DE OLHO! Luan, atacante: Não é preciso pensar muito para definir Luan, o melhor jogador dentre os atletas que atuam no clube. Revelado por Enderson Moreira, em 2013, quando era um garoto sub-20, que fazia parte do elenco alternativo que atuava no Gauchão, Luan estreou frente ao Novo Hamburgo, e com uma bela participação nos gols gremistas, se solidificou no setor ofensivo no time. Mesmo após os protestos contra o jogador, o destaque vai para o camisa 7 gremista, artilheiro do Tricolor na temporada! Olho nele!

FIQUE DE OLHO! Alê Menezes, atacante: um dos jogadores mais experientes do time, e com mais bola para apresentar frente a o Grêmio. Apesar da equipe poder focar mais na parte defensiva dentro da Arena, Alê Menezes poderá resolver o jogo em uma bola parada, ou algum lance de brilhantismo individual. Contratado para esta temporada, Alê é a esperança do Glória para a permanência na elita do futebol Gaúcho.

A respeito das polêmicas, o treinador analisou: ''Cheguei no Brasileiro, que tem outra característica. No regional, os times maiores sempre têm relativa dificuldade no início, pela característica e pela preparação. Depois, equilibra e para o final a tendência é que tenha uma superioridade maior, melhora do seu jogo, pelo tempo de treinamento. Nesse ano, temos a Libertadores e a Liga junto disso. Fez com que houvesse a necessidade de jogar outra competição para não perder ninguém''.

De resto, não há novidades na equipe. Tentando deixar para trás a insatisfação de parte da torcida, Roger Machado colocará em campo o que tem de melhor. A única modificação é a entrada do garoto Kaiona vaga que vinha sendo ocupada por Edinho enquanto Walace se recupera de lesão. Na zaga, Fred segue sendo o companheiro de Geromel.

Visando encerrar o momento de instabilidade, o Tricolor ainda não pode contar com o principal reforço para a temporada. Devido ao fato de as garantias bancárias da negociação não terem sido enviadas em tempo hábil ao Emelec, Miller Bolaños, que tinha estreia aguardada para o embate diante do Glória, segue de fora. O atacante deve debutar com a camisa azul, preta e branca no meio de semana, frente a LDU.

Há dez dias, tudo corria bem no Grêmio. A derrota para o Toluca na Libertadores, porém, trouxe fortes consequências. Impaciente, a torcida se revoltou com as atuações recentes e, após o revés para o São Paulo-RS, protestou veementemente no CT Luiz Carvalho. Neste sábado (27), às 17h, o Tricolor tem nova chance de mostrar bom futebol e somar três pontos no Gauchão. O rival é o Glória de Vacaria, na Arena.

Além disso, no ano seguinte, o Glória foi eliminado na segunda fase da competição, ficando novamente em terceiro lugar. Nesse ano, o regulamento era diferente, onde o campeão dos dois grupos da segunda fase realizaram a final, o Glória ficou em segundo lugar com 10 pontos, à frente de Juventude e Veranópolis, mas atrás do poderoso Internacional. Em sua história, o Glória possui dois títulos gaúchos da Segunda Divisão, em 1988 e o atual de 2015.

A melhor participação do Glória de Vacaria ficou por conta do ano de 2004. A equipe do Alto da Glória chegou à semifinal do Gauchão e enfrentou o Internacional de Nilmar, Edinho, Oséias... O regulamento do campeonato naquele ano era de jogo único ,que foi realizado no estádio Beira-Rio em Porto Alegre, a equipe do interior foi valente e arrancou um empate em 2 a 2 no tempo normal, Oséias e Vinicius fizeram os gols do colorado, André e João Pedro empatam a partida para o Glória, mas na decisão de pênaltis deu Inter 4 a 1, terminando com o sonho de um título inédito. Naquele ano Sandro Sotilli foi o artilheiro da equipe e do campeonato com 27 gols.

O Campeonato Gaúcho reserva suas particularidades. Durante o torneio é o momento para cidades como Vacaria, que fica localizada na região nordeste do estado, com um pouco mais de 60 mil habitantes, ter a oportunidade de ficar conhecida em cenário nacional através da maior paixão do Brasil: o futebol. Resta saber se o Glória, a equipe da cidade, vai conseguir chamar a atenção como aconteceu no auge de sua história nos anos de 2003 e 2004 quando a equipe ficou em 3º lugar.

Para atingir a meta, a equipe trouxe um técnico bastante conhecido no cenário brasileiro, principalmente pelos colorados. Trata-se de Rodrigo Bandeira. Dentro de campo, as esperanças caiem sobre Alê Menezes, atacante bem conhecido pelos times do interior do estado.

Após oito anos longe da elite no futebol gaúcho, o Glória de Vacaria retorna buscando o seu espaço. Atual campeão da segunda divisão, a equipe do Alto da Glória entra no Campeonato Gaúcho de 2016 com uma meta principal: se manter na primeira divisão.

Confira, abaixo, a tabela de início para a sétima rodada do Campeonato Gaúcho 2016:

Posição Time P J V E D SG 1° São José-RS 16 6 5 1 0 9 2° Juventude 16 6 5 1 1 8 3° São Paulo-RS 15 6 5 0 2 5 4° Grêmio 12 6 4 0 1 3 8° Glória de Vacaria 6 6 1 3 2 0

Já o Glória de Vacaria, que demitiu o técnico Clemer, sem esboçar nenhum motivo sólido, a equipe terá novo técnico para o árduo confronto ante o Tricolor. Na oitava posição da tabela, o Glória soma seis pontos em seis jogos.

O Grêmio, de Roger Machado está em um momento de instabilidade na temporada. Em pleno início dos trabalhos, o Tricolor já lidou com derrotas duras e protestos frente ao seu CT. Buscando reabilitação, e com a equipe titular, o Tricolor Gaúcho precisará suar, caso não queira ir para o confronto ante a LDU, ainda instável.

Boa tarde para você, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Neste sábado (27), às 17h, Grêmio e Glória de Vacaria se enfrentam pelo Campeonato Gaúcho 2016. Acompanhe todas as emoções do confronto válido pela sétima rodada do Estadual.