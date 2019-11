Resultado Nacional x Palmeiras na Copa Libertadores 2016 (1-0)

Encerramos aqui a nossa transmissão. Até a próxima com o melhor do futebol na VAVEL Brasil!

O Palmeiras enfrenta o Rosario Central, fora de casa, no próximo jogo. O Nacional enfrente o River Plate - URU, também como visitante.

A situação palmeirense não é fácil na Libertadores. Após 4 partidas, o Palmeiras é o 3º colocado com 4 pontos. O Rosario Central é o líder com 8 pontos, seguido pelo Nacional com 7. O Verdão pode até ser eliminado na próxima rodada, em caso de derrota.

49' - Fim de partida em Montevidéu: Nacional 1x0 Palmeiras.

46' - O árbitro dá 4 minutos de acréscimo. Vamos até 49 nesta segunda etapa.

45' - Após cruzamento, Alecsandro girou e finalizou, mas o goleiro Conde defendeu!

44' - O Palmeiras tenta pressionar e o Nacional só quer gastar o tempo. A bola não fica mais com a equipe uruguaia.

42' - O Nacional faz sua última mudança. Sai Barcia para a entrada de Cabrera.

39' - Sai Fernandez, entra Eguren, no Nacional.

39' - Cartão amarelo para Arouca por falta em Tabó.

35' - O Nacional pega rebote de escanteio palmeirense e contra-ataca. Nico López cruza e Fernandez finaliza colocado, mas Prass faz a defesa.

33' - Alguns torcedores do Nacional fazem gestos racistas para Gabriel Jesus.

32' - Robinho cobra falta pelo alto e Edu Dracena cabeceia, mas a bola sai pela linha de fundo.

29' - O time do Palmeiras tenta com Lucas pela direita, mas Victorino afasta.

26' - Primeira alteração no time uruguaio. Sai Ramirez para a entrada de Tabó.

23' - Com essa alteração, o Verdão parte para cima do Nacional. São dois volantes, sendo que um é Robinho, que é ofensivo, e quatro atacantes. Dudu, Alecsandro, Barrios e Gabriel Jesus.

22' - Última alteração no Palmeiras. Sai Gabriel para a entrada de Lucas Barrios.

20' - O Palmeiras fica mais com a bola mas não consegue criar chances de gol. Nacional se segura e comete muitas faltas.

Acompanhe o gol de Nico López que vai dando a vitória parcial para o Nacional!

14' - Nico López toma cartão amarelo por jogo perigoso em Dudu.

9' - Palmeiras tenta reagir após o gol sofrido, mas o Nacional segura o jogo e controla o tempo.

5' - Ramirez carregou a bola pela entrada da área e cruzou nas costas da zaga, para Nico López completar de cabeca! Nacional 1x0 Palmeiras!

5' - GOOOOOOOOOOOOL DO NACIONAL! Nico López!

3' - Robinho lança para Gabriel Jesus que sai na cara do gol e tenta encobrir o goleiro, mas Conde defende.

0' - Começa a segunda etapa!

O técnico Cuca realiza suas primeiras alterações no Verdão já no intervalo! Saem Egídio e Allione, entram Robinho e Gabriel Jesus.

46' - Fim de primeiro tempo no Parque Central: Nacional 0x0 Palmeiras.

45' - Egídio foi ao fundo e cruzou, mas a zaga afastou para escanteio.

44' - A arbitragem determina 1 minuto de acréscimo neste primeiro tempo.

41' - Jogo tenso e com poucas chances.

36' - Que perigo! Nico López cruzou na marca do pênalti, Edu Dracena cortou parcialmente e Fernandez bateu de primeira com muito perigo, mas a bola passou à direita do gol!

33' - Cartão amarelo para Alecsandro por falta cometida em Fernandez.

30' - Egídio lança para Alecsandro pelo alto. O atacante, de costas, tenta o cabeceio, mas a bola fica fácil para o goleiro Conde.

26' - O Nacional continua dominando a partida e tenta muitos cruzamentos para a área, até agora bem neutralizados pelo Palmeiras.

24' - Nico López fez graça pela lateral e zagueiro palmeirense cometeu falta dura. Outra confusão entre as duas equipes.

22' - Vitor Hugo se complica e Nico López ia saindo cara a cara, mas Prass sai e faz a defesa. Pressão do Nacional.

16' - Após cruzamento, Ramírez tentou um chapéu na área e Arouca roubou a bola. O Nacional reclamou de pênalti. Na sequência, Allione pegava contra-ataque e foi derrubado por Ramírez.

14' - O Nacional aperta a saída de bola palmeirense e aproveita os erros para dominar as ações até o momento.

12' - Egídio comete falta dura em Porras e a partida esquenta. Jogo muito pegado no Uruguai.

10' - Zé Roberto erra passe e proporciona contra-ataque para o Nacional. Lucas comete falta para matar a jogada e toma cartão amarelo.

7' - Cartão amarelo para Porras, por retardar o reinício de jogo em cobrança de lateral do Palmeiras.

3' - Nico López cobrou e a zaga afastou. No rebote, o próprio Nico chega na pequena área e cruza, mas Fernando Prass sai bem para fazer a defesa!

2' - O Nacional chega pela direita com Barcia e Egídio o derruba. Falta perigosa na lateral.

0' - Começa a partida no Uruguai! Bola rolando para Nacional x Palmeiras!

As equipes já estão em campo e a bola vai rolar para Nacional x Palmeiras!

Outro fator que dá expectativas ao torcedor da equipe brasileira é a estreia do treinador Cuca, campeão da Libertadores pelo Atlético-MG, em 2013, com futebol vistoso e técnico.

O atacante e destaque do Palmeiras, Dudu, destacou a importância do jogo. “Vai ser uma decisão, uma guerra para nós. Ficamos tristes de ter perdido em São Paulo, temos de buscar esses três pontos fora de casa para continuarmos fortes na briga pela classificação”.

O elenco palmeirense encara a partida de logo mais como uma decisão. A vitória é fundamental para continuar vivo no grupo, que está bastante embolado. Uma derrota deixaria a equipe a 4 pontos do líder e daria a chance ao Rosario Central de ultrapassá-lo.

Já Victorino é zagueiro, e teve curta passagem pelo Verdão em 2014, quando chegou por empréstimo do Cruzeiro. Atuou em nove partidas, mas não marcou gols.

O primeiro é volante e passou pelo alviverde entre as temporadas 2013 e 2014, tendo disputado 28 partidas e marcado 3 gols.

O Nacional possui dois ex-palmeirenses em seu elenco. Sebastián Eguren e Mauricio Victorino.

No início do ano, em torneio amistoso, o Palmeiras e Nacional fizeram a decisão do título. Após empate em 0 a 0, vitória do Nacional nos pênaltis.

Esse retrospecto inclui a partida do último dia 09, disputada no Allianz Parque, que terminou com vitória uruguaia por 2 a 0.

O histórico dos confrontos oficiais entre Nacional e Palmeiras é favorável aos uruguaios. Em sete partidas oficiais, são 3 vitórias de Los Tricolores, 3 empates e apenas 1 vitória palmeirense, em 1973.

O Estádio Parque Central será o palco da partida entre Nacional x Palmeiras, válida pela Copa Libertadores da América 2016.

FIQUE DE OLHO da placar Nacional x Palmeiras 2016: Dudu, atacante: foi líder de assistências do Palmeiras em 2015 e foi decisivo marcando 2 gols na final da Copa do Brasil. Começou bem o ano de 2016.

Dudu em ação contra o Nacional (Foto: Reprodução / Getty Images)

FIQUE DE OLHO jogo Palmeiras x Nacional hoje: Nicolás López, atacante: habilidoso, Nico López tem passagens pela Europa, em clubes como Roma, Udinese e Granada, e está emprestado ao Nacional. Marcou um dos gols da vitória uruguaia no Allianz Parque.

Nico López em ação contra o Palmeiras (Foto: Divulgação / Nacional)

No Nacional, dois desfalques: o lateral Fucile e o atacante Léo Gamalho, expulsos no Allianz Parque, não enfrentam o Palmeiras nesta quinta.

O treinador Cuca fará sua estreia no comando palmeirense, e deve mandar a campo equipe bastante modificada em comparação ao time que Marcelo Oliveira escalava.

Após três rodadas disputadas, o Nacional é o líder do grupo com 5 pontos, seguido pelo Palmeiras e pelo Rosario Central, ambos com 4. Na última colocação, o River Plate - URU tem 2 pontos ganhos.

E na noite desta quinta-feira, a torcida palmeirense acompanhará o Palmeiras para enfrentar o Nacional, fora de casa.

