Atlético-MG atropela Villa Nova e garante vaga na semifinal do Campeonato Mineiro

Partida válida pela décima rodada do Campeonato Mineiro 2016, realizada no Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão), em Belo Horizonte/MG.

Sete gols e Mineirão: um caso de amor. Na tarde deste sábado (2), pela décima rodada do Campeonato Mineiro 2016, o Atlético-MG "pintou o sete" para cima do Villa Nova-MG: 7 a 2. Robinho, em um hat-trick, Júnior Urso, Lucas Pratto duas vezes, sendo uma de pênalti e Rafael Morisco – contra – marcaram os gols do time alvinegro. Soares e Mancini descontaram para o Leão do Bonfim.

Com a vitória, o Galo chegou aos 20 pontos e garantiu sua vaga nas semifinais da competição. Já o Villa estacionou nos 14 pontos e terá de vencer na última rodada e contar com outros resultados para se classificar.

Na próxima e última rodada do Campeonato Mineiro 2016, todos os jogos serão no mesmo dia e horário: domingo (10), às 16h. O Atlético-MG receberá o Tricordiano, na Arena Independência, em Belo Horizonte/MG, enquanto o Villa Nova irá até Divinópolis/MG enfrentar o Guarani.

Gol com menos de um minuto e instabilidade defensiva do Villa Nova são destaques

A bola mal rolou e o Atlético-MG já teve seu primeiro grande momento. Clayton pela esquerda cruzou e o goleiro Thiago Luis teve dificuldade para desviar para escanteio. Na cobrança, Júnior Urso subiu mais alto que todos e testou firme, no alto, sem chances de defesa. Com menos de um minuto, já tinha festa da Massa no Mineirão e o placar estava aberto. Aos três minutos, Robinho fez sua primeira aparição, de muitas que ainda viriam, ao tentar um cruzamento e ganhar mais um escanteio.

Aos nove minutos, cruzamento de Marcos Rocha que achou Lucas Pratto na área. O camisa 9 do Galo fez o primeiro desvio e, no segundo, Robinho cabeceou com extremo perigo, à direita da meta villanovense. No minuto 12, a primeira chegada do Villa Nova. Marielson arriscou de fora da área e Uilson defendeu firme. Aos 15, Mancini inverteu uma linda bola, a defesa atleticana desviou, Soares ficou com ela e rolou, dentro da área, para Thiago Silvy tentar de primeira, mandando para fora.

Júnior Urso comemora seu gol (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Aos 17, Thiago Silvy, desta vez recebendo passe de Fábio Júnior, obrigou Uilson a trabalhar novamente, em mais um bom ataque do time de Nova Lima. Lucas Pratto, com 20 minutos, recebeu passe por elevação de Clayton, dominou, mas errou na hora de finalizar. No minuto seguinte, o segundo gol do Galo. Robinho passou para Douglas Santos cruzar na área, o goleiro tirou em cima da linha, mas deu rebote. O autor do início da jogada, Robinho, na cara do gol, só completou. Segundo gol alvinegro no Mineirão.

Mantendo um rítmo avassalador, aos 27 minutos, Robinho marcou seu segundo gol no jogo e o terceiro do Galo em uma bizarrice da defesa do Leão. Em uma tentativa de saída de bola mais rápida, ninguém entendeu nada e o camisa 7 atleticano, como quem não queria nada, encobriu Thiago Luis. 3 a 0 Atlético-MG. E as trapalhadas defensivas continuaram. Aos 31, Marcos Rocha cruzou para a área e o desvio em Thiagão quase resultou no quarto gol.

Gol este que saiu aos 43. Robinho cobrou falta em direção a área e, "coroando uma grande tarde" da retaguarda do Leão, Rafael Morisco desviou para dentro da própria rede, fechando o placar do primeiro tempo em 4 a 0 para a equipe alvinegra.

Gols e mais gols no segundo tempo e "aquele número", o 7, apareceu

O segundo tempo começou com o Villa Nova tentando alguma coisa, devido à necessidade de, pelo menos, diminuir um resultado adverso. No minuto seis, o primeiro gol do Leão do Bonfim. Uma enfiada de bola de Mancini achou Soares em meio a uma defesa atleticana escancarada. Ele partiu em disparada e só parou quando tocou por cima de Uilson e a bola caiu na rede. No minuto seguinte, pênalti para o Villa, de Leonardo Silva em Roger Guerreiro. Mancini cobrou e fez o segundo, mas não quis comemorar.

Parecia que os rumos da partida poderiam mudar. Ficou na aparência... Dois minutos depois, aos 10, o Galo aumentou o placar. Marcos Rocha, em seu tradicional "latereio", contou com a "assistência" defensiva para que a bola chegasse até Robinho, pegar de primeira. Hat-trick do artilheiro do campeonato e 5 a 2 para o alvinegro no placar. Aos 16, Pratto iniciou a jogada pelo meio, tocou para Robinho na direita, que voltou para o camisa 9. De esquerda, um chute que parou no arqueiro villanovense.

Robinho vibra ao celebra um de seus três gols (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Mas a tarde era de gols! No minuto 19, pênalti sofrido por Marcos Rocha que Lucas Pratto cobrou com força, com raiva, estufando a rede. O sexto gol de um calibrado setor ofensivo e a festa já imperava no Mineirão. Aos 26, Clayton, com dores, saiu para a estreia de Capixaba, de 19 anos, convocado para a Seleção Brasileira sub-20, como profissional com a camisa do Galo. Aos 32, Rafael Carioca não dominou um passe recebido, Mancini ficou com ele, avançou e, de esquerda, mandou na rede. Mas, pelo lado de fora.

O sétimo gol surgiu com 38 minutos. Capixaba tocou para Carlos César tentar um passe por elevação, que a zaga tentou tirar, mas fez o que fez a tarde toda: errou. Pratto se aproveitou, passou por três defensores e, cara a cara com o goleiro, fez o que o centroavante sabe: gol. O último de uma tarde memorável no gigante da Pampulha.