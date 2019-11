Resultado Náutico x Santa Cruz pelo Campeonato Pernambucano 2016 (1-2)

Obrigado a você que acompanhou nossa transmissão neste domingo! Até a próxima!

O tricolor agora espera as penalidades entre Sport x Salgueiro para saber quem será seu adversário na final.

De virada, Santa bate o Náutico por 2 a 1 e está em mais uma final do Pernambucano.

48' FIM DE JOGO! O SANTA ESTÁ NA FINAL DO PERNAMBUCANO!

47' GOOOOOOOOOOOL! É O DA CLASSIFICAÇÃO! Lelê puxa a bola pelo meio-campo, arrisca de fora da área e manda pro fundo das redes.

44' Três torcedores alvirrubros invadiram o campo e o jogo é paralisado.

43' Santa toca a bola e vai administrando o resultado.

40' AMARELOU! Mais um cartão para o Timbu: Roni.

37' PRA FOOOOOORA! Keno recebe cruzamento na cara do gol, domina e bate por cima, pra longe!

36' ERRRRROU! Bruno Moraes sai de cara com Júlio César, tenta dar de cobertura e joga a bola nas mãos do goleiro.

34' AMARELOU! Rafael Coelho acabou de entrar e já recebeu o cartão amarelo.

34' ALTERAÇÕES! Rafael Coelho entra no lugar de Rodrigo Souza pelo Timbu; Léo Moura ocupa o lugar de Vítor no tricolor.

33' ALTERAÇÃO! Grafite deixa o campo para a entrada de Bruno Moraes.

31' AMARELOU! Thiago Santana pendurado no jogo.

23' ALTERAÇÕES! No Náutico, entra Valdívia no lugar de Esquerdinha; pelo Santa, Wellington entra no lugar de Leandro Lima.

18' DE NOVO ELE! Ronaldo Alves aparece novamente no ataque e cabeceia com força. A bola bate na rede pelo lado de fora.

17' AMARELOU! Mais um cartão na partida, agora para Leandro Lima.

15' Jogo continua lá e cá na Arena. As duas equipes buscam o resultado.

11' ALTERAÇÃO! Roni entra no lugar do pendurado Renan Oliveira para melhorar o ataque do Timbu.

10' AMARELOU! Ygor recebe o amarelo.

9' Após escanteio de Leandrinho, Danny Morais cabeceia com perigo, mas a bola vai para fora.

6' GOOOOOOL! DO SANTA! Grafite puxa contra-ataque, invade a área alvirrubra, dribla Júlio César e faz um golaço. Tudo igual na Arena!

2' AMARELOU! Rodrigo Souza fica pendurado na partida.

1' AMARELOU! Cartão amarelo para Grafite no início do segundo tempo.

0' VOLTA O JOGO NO SEGUNDO TEMPO!

Náutico aproveita melhor as chances na primeira etapa e abre o placar na Arena. 1 a 0, 3 a 2 para o Santa no agregado.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' Arthur recebe na área e chuta em cima de Joazi. Escanteio para o tricolor.

41' PERDEU! Keno invade entra sozinho na área alvirrubra mas chuta em cima de JC.

38' AMARELOU! Cartão amarelo para Neris.

37' NA TRAVE! Grafite manda bomba de fora da área e acerta a trave!

33' GOOOOOOL! RONALDO ALVES! Após cruzamento, Rodrigo Souza manda uma bicicleta. Tiago Cardoso salva e no rebote Ronaldo Alves manda para o fundo das redes.

29' AMARELOU! Cartão para Esquerdinha.

27' Grafite faz bonita finalização de voleio após cruzamento de Lelê, mas a bola passa rente à trave.

23' Tiago Costa tabela com Keno, mas chuta para muito longe.

21' Lelê cruza para Grafite mas atacante manda a bola pelo lado.

18' Daniel Morais recebe bola sozinho dentro da área, mas cabeceia para fora.

10' PRESSÃO ALVIRRUBRA! Daniel Morais sai na cara de Thiago Cardoso, mas o goleiro tricolor salva.

7' Náutico tenta avançar pela lateral direita com Joazi.

5' Grafite se atrapalha e faz passe nos pés da zaga alvirrubra.

5' AMARELOU! Primeiro cartão do jogo saiu cedo, para Renan Oliveira, por falta dura.

4' Vítor lança lelê, mas meia não consegue dominar a bola.

2' Equipes começam a partida com vontade, criação dos dois lados.

0' COMEÇA O JOGO!

Os times entram em campo na Arena Pernambuco!

Santa Cruz: Tiago Cardoso; Vítor, Neris, Danny Morais e Tiago Costa; Uillian Correia, Leandrinho e Lelê; Arthur, Keno e Grafite.

Técnico: Milton Mendes.

Náutico: J. César; Joazi, Rafael Pereira, Ronaldo Alves e Gastón; Ygor e Rodrigo Souza; Thiago S., Renan Oliveira e Esquerdinha; Daniel Moraes. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Equipes confirmadas para a partida!

A Arena Pernambucano será o palco do confronto desta tarde entre Náutico e Santa Cruz, válido pelo Campeonato Pernambucano.

O maior campeão do Campeonato Pernambucano é o Sport Club do Recife. O Leão da Ilha do Retiro já conquistou o certame estadual por 40 vezes, sendo o último em 2014. O segundo lugar pertence ao Santa Cruz, que tem 28 conquistas, enquanto o Náutico é o terceiro colocado, com 21 taças (2004 foi o ano da última). América (seis vezes), Torre (três), Tramways (duas) e Flamengo-PE (uma) também foram campeões do Pernambucano, que nunca teve um vencedor do interior do estado.

FIQUE DE OLHO Náutico x Santa Cruz: Joazi marcou o gol de honra do Timbu no jogo da ida e espera repetir o feito na tarde deste domingo para dar a classificação aos alvirrubros.

FIQUE DE OLHO Náutico x Santa Cruz: Grafite é a esperança de gols para o tricolor do Arruda. Mesmo sem marcar na última quarta, no jogo de ida, o camisa 23 do Santa é a experiência da equipe e a torcida conta com ele para fazer a diferença.

O Campeonato Pernambucano no ano passado foi decidido entre Santa Cruz e Salgueiro. Os tricolores passaram pelo Central na semifinal, enquanto o Carcará bateu o Sport. No primeiro jogo da final, realizado no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, os donos da casa fizeram uma grande pressão, no entanto, não passaram de um empate por 0 a 0 e acabaram sendo derrotados por 1 a 0, no estádio do Arruda, em que o Mais Querido sagrou-se campeão com gol de Anderson Aquino.

Com a classificação para o hexagonal do título, Central e América também garantiram a participação na Série D de 2016 e 2017, pois a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agora quer todos os participantes da última divisão do futebol brasileiro definido no final de cada temporada. Desta maneira, quem passar para o hexagonal do título na próxima temporada terá o direito de disputar a Série D apenas em 2018.

Os quatro primeiro colocados do hexagonal do título vão para a disputa de mata-mata, que conta com jogos de ida e volta. Quem passar nas semifinais, vai fazer a grande decisão e, assim, será conhecido o campeão do Campeonato Pernambucano 2016. Outros seis clubes disputam o hexagonal da permanência com jogos de ida e volta e, ao fim, os dois últimos colocados vão disputar a Série A2 do Pernambucano em 2017.

O hexagonal do título do Campeonato Pernambucano conta com Sport, Náutico, Salgueiro, Santa Cruz, Central e América. Os quatros primeiros, por participarem das três principais divisões do país, não podem duelar na primeira fase por conta de uma determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aponta para a necessidade da realização de uma pré-temporada no mês de Janeiro, com os campeonatos estaduais começando oficialmente em fevereiro.

O Campeonato Pernambucano 2016 começou ainda no dia 10 de Janeiro, quando seis clubes (Central, Serra Talhada, Porto, Atlético-PE, América e Pesqueira) receberam mais dois que subiram da Série A2 (Vitória e Belo Jardim) e iniciaram a primeira fase, que foi dividida em dois grupos com quatro times em cada um. Ao fim, Central e América foram os lideres dos Grupos A e B, respectivamente, e vão disputar o hexagonal do título com Sport, Santa Cruz, Náutico e Salgueiro, enquanto os demais vão duelar contra o rebaixamento no hexagonal da permanência.

Nesta temporada, o Náutico vem com o objetivo de encerrar um longo jejum de títulos. A última vez que os alvirrubros de Rosa e Silva festejaram o estadual foi em 2004, quando acabaram batendo o Santa Cruz na decisão. Desde então, o Campeonato Pernambucano tem ficando com Sport ou Santa Cruz.

O Campeonato Pernambucano terá sua 102º edição nesta temporada. O tradicional estadual começou a ser disputada ainda em 1915 de maneira amadora, até que 21 anos depois se profissionalizou. Desta maneira, no período sem profissionalização, foram realizadas 22 edições, com o Sport sendo o principal vencedor com sete Taças, mas sendo seguido pelo América, que conquistou cinco troféus.

Bom tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Náutico x Santa Cruz, jogo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano 2016, a ser disputada às 16h, na Arena Pernambuco.