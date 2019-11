Resultado São Paulo x Internacional no Campeonato Brasileiro (1-2)

Encerramos aqui a transmissão. Até a próxima com mais Brasileirão pela VAVEL Brasil!

Vitória do Inter por 2 a 1, com dois gols de Sasha. O segundo marcado no final, após o empate são-paulino, em gol de Lugano. Com a vitória o Inter pula para parte de cima da tabela.

Termina o jogo no Morumbi!

41' GOOOOOOL do Inter 0x1

Vitinho deixa Eduardo Sasha na boa pra FAZEEEEER GOOOOOOOOOOOOL do INTER

SÃO PAULO 0x1 INTERNACIONAL https://t.co/dAYX91BU6R — O MUNDO DA BOLA (@5Jacksonmaia) 22 de mayo de 2016

35' Centurion quase marcou para o São Paulo. Chute da intermediária passou perto do gol defendido pelo #Inter.

29' Quatro cartões em Inter e São Paulo!

22' São Paulo tem o controle da partida, teve duas oportunidades com Calleri, mas não marcou e o Inter começa a gostar do jogo.

1' COMEÇA o jogo São Paulo x Inter hoje!

Ao som do hino do Brasileirão, São Paulo e Inter no gramado: pic.twitter.com/ehJqfNhYjv — Raí Monteiro (@_RaiMonteiro) 22 de mayo de 2016

Neste domingo (22), São Paulo e Internacional se enfrentarão pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbi, às 16h. Após a classificação na Libertadores, o Tricolor Paulista aposta no bom retrospecto em casa para sair com os três pontos, já o Colorado quer embalar de vez na competição.

No último Brasileiro, o São Paulo venceu o Internacional no Morumbi por 2 a 0, enquanto a partida no Beira-Rio terminou empatada em 0 a 0. Na estreia do Brasileiro 2016, o Tricolor bateu o Botafogo, fora de casa, por 1 a 0, enquanto o Colorado ficou no empate sem gols em casa contra a Chapecoense.

Jogando em casa, o São Paulo tem muito o que comemorar; de todas as cinco partidas realizadas no estádio, a equipe mantém 100% de aproveitamento, fazendo de sua casa, uma fonte de vitórias, e uma armadilha para seus adversários.

E neste domingo, o jogo terá um gosto ainda mais especial. A Under Armour, empresa responsável pelos materiais do São Paulo, lançará a camisa da temporada, que traz consigo uma homenagem ao estádio. Seguindo a tradição do clube, a camisa segue branca e com as listras horizontais vermelha e preta no peito, a grande novidade fica por conta de listras onduladas na barra da manga, formato que cerca o gramado do Morumbi. No gramado, no círculo central, uma variação de tons de grama poderão ser visualizados, fato que também faz parte da estreia da nova camisa.

Além disso, por toda camisa, é possível observar marcas d' água em formato estrelado, a nova tecnologia da empresa, chamada por Coolswitch; que tem como função resfriar a temperatura corporal dos atletas, atingindo diretamente no desempenho durante as partidas. Duas camisas para goleiro também serão lançadas, na cor branca e na cor preta.

Desfalcado, o São Paulo entrará em campo com novidades, a principal fica por conta da volta de Centurión, que cumpriu suspensão no jogo contra o Atlético-MG pela Copa Libertadores, e está à disposição.

A lista de desfalques é grande, mas assim como na primeira rodada, onde Bauza escalou os reservas diante do Botafogo, o técnico aposta em mais uma vitória. Breno (cirurgia no joelho direito), Carlinhos (lesão de grau três no posterior esquerdo), Daniel e João Schmidt (aprimoram a forma física), Mateus Caramelo (trauma na coxa direita), Mena (Seleção Chilena), Thiago Mendes (trauma na coxa direita), além de Michel Bastos que sofreu estiramento no músculo posterior da coxa direita, na partida contra os mineiros.

Com a paralisação da Copa Libertadores por conta da Copa América Centenário, o São Paulo terá de aproveitar o tempo para organizar a equipe para as semifinais, e conquistar pontos importantes na competição nacional. Importância que foi enfatizada pelo lateral Bruno.

"Temos que demonstrar essa vontade em qualquer campeonato. Resgatamos o São Paulo que o torcedor quer ver. No domingo (contra o Internacional), dentro de campo, temos que pressionar o adversário, com respeito é claro. Temos que manter o mesmo ritmo, não vai adiantar em nada trocar a postura. É o espírito da Libertadores, do grupo, a confiança de cada um. Esse grupo é muito consciente no que tem que fazer, não pode nos acomodar nunca, temos que crescer cada vez mais para não ter dificuldades", disse o jogador.

"Conquistamos um grande resultado, mas temos que pensar no Brasileiro, fazer muitos pontos para brigar, pensar em conquistar títulos. Vamos virar a chave, focar no jogo contra o Inter, e só depois na Libertadores. Temos que pensar jogo a jogo. Não conquistamos nada ainda, festejamos a classificação, é lógico, mas o foco agora é no Brasileirão, com o grupo unido, todos lutando dentro de campo. O São Paulo vem pegando esse espírito, temos que passar agora para o Brasileiro, com muita garra, muita vontade, para brigar pelo título também", completou.

Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional enfrentou a Chapecoense no Beira Rio, saindo com um empate sem gols, após perder um pênalti. Para sair com a vitória, Argel Fucks sabe que a equipe precisará ter cuidado se quiser sair da capital paulista com os três pontos, pois o adversário vem de uma classificação para as semifinais da Copa Libertadores, e pior, atuando de forma extraordinária dentro do Morumbi.

O Internacional contará com duas novidades em sua equipe, por outro lado, com dois desfalques. O goleiro Danilo Fernandes contratado junto ao Sport-RE, e o volante Anselmo, ex-Joinville-SC, poderão atuar neste domingo. Os desfalques ficam por conta do meia Marquinhos e o lateral Raphinha, que sofreram entorses no tornozelo nos treinos; os jogadores serão reavaliados na próxima semana. Além deles, Anderson e Rodrigo Dourado seguem fora, completando a lista de desfalques.

Após uma forte sequência de treinos durante a semana, Argel realizou a última atividade da equipe neste sábado (21) no CT do Parque Gigante, que contou com a presença do goleiro Alisson, recém contratado pela Roma, que passou para visitar antigos companheiros.

