Bauza elogia força do elenco: "Estamos trabalhando com todo o plantel"

O São Paulo conseguiu vencer fora de casa pela segunda vez no ano. Neste domingo (5), o Tricolor foi até Minas Gerais e, no Mineirão, bateu a equipe do Cruzeiro por 1 a 0. O gol foi marcado por Ytalo, escolhido para substituir o meia Paulo Henrique Ganso, que está com a Seleção Brasileira. Com a vitória, o clube do Morumbi chegou à sexta colocação no torneio, com dez pontos ganhos.

Mesmo muito desfalcado, o time de Edgardo Bauza sofreu pouco jogando no Mineirão. Para o treinador, isso é fruto da dedicação dos atletas, principalmente os jogadores da base, que conseguiram entrar e manter o mesmo padrão de jogo da equipe. "Creio que a vitória é um prêmio importante para a equipe, porque jogaram muitos garotos, seis jogadores titulares que não estiveram, e mesmo assim seguimos jogando igual. Hoje foi uma partida praticamente perfeita do ponto de vista tático. Cruzeiro até teve a bola, mas não nos lastimou", disse Patón.

Além disso, o argentino elogiou Ytalo. O jogador, que chegou recentemente do Audax-SP, parece ter ganhado a confiança do treinador, mesmo com pouco tempo no clube. "Me alegro muito por ele. Tivemos pouco tempo de trabalho, mas eu tinha que decidir em colocá-lo ou Lucas Fernandes, e decidi pela experiência e por ser um goleador. Então me alegro por ele e pela equipe. Mas os juvenis estão em bom momento, e isso também me alegra: Auro, Araújo...", celebrou o técnico.

Um dos poucos jogadores criticados pela torcida nesta temporada, Alan Kardec mais uma vez não conseguiu balançar as redes. Entretanto, Patón afirmou ter gostado da atuação do atacante. "Teve uma chance de cabeça no primeiro tempo não aproveitada, mas acima de tudo trabalhou muito. Hoje fez, sim, uma boa partida", contou o argentino.

Com a disputa da Copa América Centenário, Edgardo Bauza terá agora, depois de muito tempo, uma semana para trabalhar com sua equipe. Patón espera dar um pouco de descanso para atletas que vêm atuando com frequência ultimamente, como o veterano Lugano, e recuperar outros jogadores, como o meia Michel Bastos. O próximo compromisso do São Paulo é no sábado (11), quando, pela 6ª rodada do Brasileirão, receberá o Atlético-PR, no Morumbi.