Marcelo Oliveira confirma time do Atlético-MG para enfrentar Coritiba

O técnico Marcelo Oliveira não fez mistério esta semana. Depois de esboçar o time atleticano para a rodada 15 do Campeonato Brasileiro, o treinador confirmou na entrevista o titulares que irão a campo: Na defesa, a famosa linha com quatro, onde Ronaldo será o substituto de Erazo que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Carlos César foi o escolhido para o lugar de Marcos Rocha que teve uma luxação no braço ao cair de mal jeito na última rodada diante do Flamengo. Douglas Santos, liberado pela CBF para se apresentar na terça à seleção olímpica, permanece na esquerda. No meio,Junior Urso com edema muscular está fora, assim como Leandro Donizete que ainda se recupera de lesão.

Com isso, o jovem Eduardo vai formar a dupla de volantes com Carioca. O quarteto ofensivo será formado por Robinho, Misocsuel, Carlos e Fred. O jovem atacante revelação da base alvinegra parece ter ganhado a vaga que era de Clayton no time titular. Assim o time foi confirmado com: Victor, Carlos César, Leonardo Silva, Ronaldo e Douglas Santos; Eduarco, Carioca, Robinho, Maicosuel e Carlos; Fred.

"O time está definido se não acontecer nada até segunda-feira. Será o Maicosuel pela esquerda, o Carlos pela direita e o Robinho no meio. O Eduardo entra como volante, o Ronaldo no lugar do Erazo, e o Carlos César no lugar do Marcos Rocha”, disse Marcelo em entrevista coletiva.

O treinador atleticano também comentou a liberação de Douglas Santos pela CBF: “Em relação ao Douglas, foi muito bom. Já preparávamos o substituto, o Fábio Santos vem treinando bem, mas ainda sem ritmo de jogo. O Douglas é um jogador extremamente importante, marca na linha e dá uma excelente condição ofensiva. Foi ótimo. E a gente fica com um suplente à altura".

Com apenas Carlos Eduardo como meia disponível, Marcelo vai ter que improvisar na função para o jogo diante do Coritiba na segunda (18) pela 15° rodada: "Os outros meias são o Carlos Eduardo, que está voltando de lesão, e o Dátolo, que está machucado. Colocamos dois jogadores de velocidade pelos lados, o Robinho pelo meio e o Fred na frente. O treinamento foi bom. Espero que a gente consiga aproveitar os próximos dias de treino e conseguir a vitória na segunda”.

A grande questão dos torcedores atleticanos no entanto é quanto ao aproveitamento dos atacantes Lucas Pratto e Luan. Os dois estão recuperados de suas lesões e ainda não jogaram neste Campeoanto Brasileiro. Marcelo se diz cauteloso quanto a volta dos dois devido a gravidade do problema médico que tiveram, mas está feliz em contar com os jogadores decisivos. Questionado se é possível formar um ataque com Pratto e Fred, o treinador se mostrou disposto:

"Eles podem se completar. Nos treinos, mostraram que podem jogar juntos. O Pratto tem boa movimentação, sai bem, é experiente, comunica muito dentro do campo. Para esse jogo isso não deve acontecer, mas ele deve estar à disposição para jogar um período menor contra o Coritiba. Temos que ter cuidado com os jogadores que estão voltando de lesão. Temos que ter cuidado no dia a dia e colocar no tempo certo para jogar".