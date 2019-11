Resultado de Grêmio x Corinthians no Campeonato Brasileiro 2016 (3-0)

Muito obrigado pela companhia nesta manhã de domingo (14). Continue navegando pela VAVEL Brasil e acompanhe outros grandes jogos! Grande abraço e feliz Dia dos Pais!

Já o Corinthians estaciona na quarta posição, podendo ser ultrapassado ainda essa rodada, com 34 pontos.

Com o resultado, o Grêmio segue como melhor mandante do Campeonato Brasileiro 2016. A vitória deixou o Tricolor na vice-liderança do campeonato, com um jogo a menos e 35 pontos.

Pedro Geromel, homem do jogo: "Muito feliz por dar essa alegria a todos os pais gremistas. Agora é trabalhar, manter esse nível e não deixar cair. Estou focado no Grêmio, minha única ideia é fazer o máximo por essa camisa", disse.

49' FIM DE PAPO NA ARENA!

O Grêmio vence o Corinthians por 3 a 0 e chega a vice-liderança do Brasileirão!

46' Lucca abre espaço dentro da área, mas finaliza em cima de Geromel!

45' OLÉ!

Grêmio vai tocando a bola no meio-campo e a torcida gremista vai se divertido nos últimos minutos de jogo!

44' Mais quatro minutos de acréscimos na Arena!

42' NA TRAVE!

Fagner cruza na área, Bruno Henrique desvia e a bola beija o poste direito de Marcelo Grohe.

40' Grêmio administra o jogo e consegue estancar as chegadas do Corinthians.

38' Cartão amarelo para Jaílson. O meia está fora do próximo jogo, por suspensão. Roger põe Kaio.

35' Lucca tenta puxar contragolpe, mas erra passe para Uendel. Timão mal em campo.

32' Douglas lança Guilherme na ponta-esquerda, mas Fagner dá um carrinho e manda para escanteio.

30' Cartão amarelo para Rodriguinho, por falta em Guilherme.

27' FESTA NA GALERA

Torcida faz 'ola' e vai se divertindo numa bonita manhã, em Porto Alegre.

25' Balbuena fica com rebote no escanteio, tenta o chute, mas a bola esbarra em Wallace Reis.

22' Corinthians melhora no jogo. Começa a ter o controle do campo e pressionar o Grêmio em busca do primeiro gol.

20' MARCELO GROHE!

Chute de muito longe, a bola desvia e o goleiro espalma em escanteio! Grande partida do goleiro gremista.

16' OLÉ!

Grêmio administra o jogo e torcida se diverte na Arena. Mais de 50 mil torcedores.

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!! MILLER BOLAÑOS!

Douglas lança Pedro Rocha, Cássio intervém, mas na sobra, Miller Bolaños fica com o gol aberto e toca para o fundo das redes!

12' CHANCE PERDIDA

Lucca pega rebote da zaga gremista, após cruzamento de Fagner e manda para fora!

10' Marlone faz boa jogada, mas é desarmado por Pedro Geromel.

8' Jogo esfria e Tricolor tem o domínio do jogo.

6' Com o gol, Corinthians vai mudar. Timão sentiu o segundo tento gremista na partida.

RECORDE HISTÓRICO!

Público total: 50.184 torcedores!

Em jogos oficiais, é o maior público da Arena!

4' QUASE O TERCEIRO!

Everton sai na cara do gol, finaliza e Cássio salva espetacularmente!

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!!! EVERTON!

Douglas abre espaço no meio-campo, abre para Everton e o garoto chuta no canto oposto de Cássio para ampliar o marcador!

0' COMEÇA A SEGUNDA ETAPA!

Rola a bola para os minutos finais de Grêmio 1 a 0 Corinthians.

O comandante está na Arena: Tite foi ao estádio para presenciar o grande jogo. Até aqui, vai vendo Pedro Geromel e Marcelo Grohe fazendo ótima partida pelo lado gremista. No Timão, Fagner e Giovanni Augusto são os destaques.

Corinthians faz um ótimo jogo. Parou duas vezes em Marcelo Grohe e Geromel. Time levou muito perigo e foi até melhor que os mandantes em determinado momento do jogo.

Jogaço na Arena até aqui. Para um público de 50 mil pessoas, temos um dos melhores jogos do Brasileirão até aqui. Na primeira etapa, ambas equipes buscaram o gol insanamente e apenas o Grêmio teve efetividade para abrir o placar, em jogada individual de Pedro Rocha.

47' Termina o primeiro tempo na Arena. Grêmio 1 a 0 Corinthians.

46' Miller pega rebote do escanteio, limpa o lance e finaliza para Càssio defender mais uma.

44' Cruzamento na área, zaga afasta o Tricolor tem escanteio.

43' Everton faz boa jogada na direita, mas é derrubado. Falta perigosa para o Grêmio.

39' Douglas cai no gramado e vai sendo atendido.

38' Giovanni Augusto cobra quinto escanteio do Timão no jogo e Maicon afasta.

36' Jogo segue emovionante na Arena. Timão já poderia estar empatando, mas Marcelo Grohe e Geromel vão salvando o Tricolor.

34' PEDRO GEROMEL SALVA O GRÊMIO!

Fagner cruza na área, Romero desvia e Andre fica na frente de Marcelo Grohe. Goleiro defende a primeira, mas Giovanni Augusto pega o rebote e chuta para o gol vazio, onde estava o zagueiro Geromel, que afasta o perigo.

33' Edílson comete fora na entrada da área e recebe o cartão amarelo. Estava suspenso e não jogará diante do Flamengo.

31' Giovanni Augusto manda cruzamento para área, mas Edílson afasta o perigo.

29' Romero recebe na direita com boas condições, mas diante de Pedro Geromel, o atacante perde a bola e o zagueiro gremista sai jogando com categoria

27' Tabela dentro da área entre Pedro Rocha e Maicon. Capitão gremista cai na área, mas árbitro manda o jogo seguir.

25' Miller cruza para Pedro Geromel, que não alcança. Grêmio tem a posse de bola.

23' Pedro Rocha cruza para Everton na área, mas o atacante não consegue o domínio.

20' Jogo continua muito intenso. Miller perdeu sua segunda chance no jogo. Parece faltar confiança ao equatoriano.

19' CONTRA-GOLPE QUASE MORTAL!

Jaílson liga Everton, que dispara um belo chute para Cássio espalmar no meio da área, onde estava Bolaños, que cabeceou para fora no rebote.

18' MARCELO GROHE SALVA O GRÊMIO!

Cruzamento na área, a bola passa por todo mundo e chega em Giovanni Augusto, livre, chutar em cima do goleiro gremista!

16' Corinthians era melhor no jogo, mas em jogada indivudal, Grêmio abre o placar.

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!!! PEDRO ROCHA ABRE O PLACAR NA ARENA!

Edílson lança o atacante, que domina bonito, mantém o controle de bola, limpa e chuta pro fundo da rede! 1 a 0!

13' Cartão amarelo! Miller Bolaños, por simulação de falta no ataque.

12' Jogo muito aberto. Intensidade de ambos lados e espaços vão surgindo.

10' QUASE!

Giovanni Augusto cobra escanteio na cabeça de Balbuena, que finaliza bonito, mas Marcelo Grohe faz bela defesa.

9' Bruno Henrique chuta de longe, a bola desvia, e Grohe manda para escanteio.

8' Giovanni Augusto responde chance gremista chutando de fora da área, mas Grohe defendeu com tranquilidade

6' PRIMEIRA CHANCE!

Douglas faz lindo lançamento para Bolaños, que sai frente a frente com Cássio, mas chuta em cima do goleiro corintiano, que salva novamente.

5' Pedro Rocha finaliza de fora da área, sem dificuldades para Cássio.

3' Arena está lotada. Grande público numa manhã de sol em Porto Alegre.

2' Everton faz boa jogada pela direita, consegue o chute, mas é travado pela defesa paulista.

1' Rodriguinho recua muito apertado para Cássio, e Miller quase rouba a bola na pressão gremista.

0' BOLA ROLANDO!

Começa a partida entre Grêmio e Corinthians, na Arena do Grêmio!

10h55 | Grêmio e Corinthians no gramado da Arena. Muita festa na torcida para receber o Tricolor.

10h50 | Times se preparando para entrerem no gramado da Arena!

10h37 | Corinthians escalado! Corinthians escalado: Cássio; Fagner, Yago, Balbuena e Uendel; Bruno Henrique, Rodriguinho, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel; Angel Romero e André

10h35 | Braulio da Silva Machado (SC) comanda a arbitragem de hoje, auxiliado por Carlos Berkenbrock (SC) e Alex dos Santos (SC).

10h33 | Movimentação é muita intensa na explanada no estádio. Expectativa de 45 mil pessoas.

10h30 | Equipes já estão na Arena do Grêmio. Corinthians começa seu aquecimento no gramado.

Abaixo, confira a tabela do Campeonato Brasileiro 2016, antes do início da 20° rodada.

# Times PT J V E D 1° Palmeiras 36 19 11 3 5 2° Atlético-MG 35 19 10 5 4 3° Corinthians 34 19 10 4 5 4° Flamengo 34 20 10 4 6 5° Santos 33 19 9 5 4 6° Grêmio 32 18 9 5 4

A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Com capacidade para 55 mil pessoas, a torcida gremista já esgotou todos os ingressos reservados para o confronto. Portanto, teremos casa cheia na manhã deste domingo (14), para um dos grandes clássicos do Brasil.

Foto: Getty Images

Em 2001, Corinthians e Grêmio protagonizaram a final da Copa do Brasil.

Na época, quem comandava o Tricolor Gaúcho era Tite e o Timão, Vanderlei Luxemburgo. Os gaúchos venceram os paulistas por 3 a 1 e sagraram-se tetra-campeão da competição.

Foto: Lucas Uebel/ Grêmio

No primeiro turno, Grêmio e Corinthians fizeram sua estreia no Brasileirão 2016. Na Arena Corinthians, ambas equipes fizeram um bom duelo, no qual terminou empatado e sem gols, Na ocasião, Tite ainda treinava o Timão.

Confira: Em jogo movimentado e equilibrado, Corinthians e Grêmio ficam no empate

Já o técnico Cristóvão Borges tem um time bem encaminhado para o confronto. Com a base mantida, ele comandou o último treino antes da viagem à Porto Alegre, e escalou da seguinte forma: Cássio, Fagner, Yago, Balbuena e Uendel; Bruno Henrique, Rodriguinho, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel; Romero e André. Elias será ausência no meio-campo do Timão.

O técnico Roger Machado, que ainda não terá Luan e Walace de volta da Seleção Olímpica em partida Grêmio x Corinthians, está quebrando a cabeça para montar o time. Com Negueba lesionado e Giuliano vendido ao Zenit, são poucas as opções do comandante. Em treino na Arena do Grêmio, palco do jogo, ele não indicou o substituto. Porém, com o retorno de Everton, Pedro Rocha poderá fazer a função de Negueba.

Leia mais: Grêmio confirma lesão e Negueba fica de fora por até quatro semanas

O Corinthians, por sua vez, vem de empate com o Cruzeiro, no Pacaembu. O Timão é terceiro colocado, com 34 pontos. Nas últimas duas rodadas, não venceu, e acabou perdendo a liderança para o Palmeiras.

Leia mais: Corinthians sai na frente, mas cede empate ao Cruzeiro no Pacaembu

O mandante do jogo é o Grêmio, time que está na sexta posição da tabela. Com 31 pontos, o Tricolor tem um jogo a menos do que os de mais. Na última rodada, o time não enfrentou o Botafogo, pois a partida foi adiada. Mas vem de dois empates consecutivos, diante de América-MG e Santa Cruz.

Leia mais: Em jogo equilibrado, Grêmio vacila e empata sem gols diante do Santa Cruz

Bom dia, caro leitor da VAVEL Brasil! A partir de agora, acompanhe todas as emoções de Grêmio x Corinthians , em partida válida pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro 2016. Fique conosco e viva todas as emoções deste grande jogo!