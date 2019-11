Resultado Flamengo 3x1 Figueirense na Copa Sul-Americana 2016

Agradecemos a quem acompanhou mais uma noite de muitas emoções na VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima!

Pelo Brasileirão, as duas equipes só voltam a jogar na semana que vem: o Flamengo receberá a Ponte Preta no Kléber Andrade, na quarta (07) às 21h45min. Já o Figueirense receberá o Atlético-PR no Orlando Scarpelli, na quarta às 19h30min.

Na próxima fase, o Flamengo enfrentará o vencedor de Real Garcilaso (PER) e Palestino (CHI) que jogarão a volta no dia 15/09.

FIM DE PAPO EM CARIACICA! O FLAMENGO ESTÁ NAS OITAVAS DE FINAL DA COPA SUL-AMERICANA!

48' Cartão amarelo para Caucaia, do Figueirense.

47' Cartão amarelo para Jorge, do Flamengo

45' Quatro minutos de acréscimos.

45' Última mudança no Flamengo: Sai: Gabriel / Entra: Emerson Sheik

42' UHHHHHHH! Alan Patrick fez a jogada individual e rolou para Gabriel chutar à esquerda do gol de Gatito Fernandez.

40' UHHHHHHHHH! Alan Patrick faz boa jogada individual, dribla Ayrton e chuta forte na rede pelo lado de fora.

34' Cartão amarelo para Gabriel, do Flamengo.

31' NO TRAVESSÃO! Pará cruzou na cabeça de Leandro Damião que cabeceou no travessão de Gatito Fernandez.

28' UHHHHHHHHHHHHHHH! Ayrton cobra falta na cabeça de Nirley que cabeceou com extremo perigo, à esquerda do gol, tirando tinta.

27' SÓ VALE GOLAÇO! Fernandinho recebe de Jorge e após bagunçar dois jogadores do Figueira, acerta um chutaço no ângulo, com a bola ainda beijando o travessão antes de entrar. Terceiro golaço do Flamengo. Fla 3 a 1 (5 a 5 no agregado, Flamengo passando pelos gols fora de casa)

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO FLAMENGO! É DE FERNANDINHO!

24' MILAAAAAAAAAAAAGRE DE GATITO! Diego erra o chute, Gabriel domina e de frente para o goleiro do Figueira, chuta para um milagre com a perna de Gatito.

22' Alteração no Flamengo: Sai: Éverton / Entra: Fernandinho

22' Última alteração no Flamengo: Sai: Renato / Entra: Nirley

21' Cartão amarelo para Willian Arão, do Flamengo.

18' NÃO VALEU!!! Flamengo toca a bola até Alan Patrick chutar para grande defesa de Gatito, no rebote Diego, impedido, cruza para Réver marcou, mas a arbitragem marcou impedimento.

16' UHHHHHHH! Pará tabelou com Gabriel e cruzou, o atacante furou e Alan Patrick chutou travado pelo Werley.

13' Alterações no Figueira: Saem: Ferrugem e Carlos Alberto / Entram: Jefferson e Gustavo Ermel

12' Alteração no Flamengo: Sai: Márcio Araújo/ Entra: Alan Patrick

8' PRESSÃO! Flamengo, que precisa de um gol, passa a pressionar o Figueirense com jogadas pelo lado direito, mas que não se transformam em cabeçadas perigosas.

4' Flamengo recomeça da mesma maneira que terminou a primeira etapa: com a bola e no campo de ataque. Figueira tenta explorar mais os contra-ataques.

0' UHHHHHH! Arão recebeu do Pará e arriscou forte, a bola desviou e saiu mas o árbitro marcou só tiro de meta.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes volttaram ao gramado.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! Flamengo 2 x 1 Figueirense.

47' UHHHH! Diego recebe de Pará e cruza, a bola desvia e vai na cabeça de Éverton que cabeceou fraco, para fácil defesa de Gatito.

45' Três minutos de acréscimos.

43' Cartão amarelo para Leandro Damião, do Flamengo.

41' UHHHH! Éverton cobra escanteio e Réver e Rafael Vaz dividem, cabeceando para fora.

36' Figueira passa a ter mais a bola, tentando esfriar o jogo.

31' UHHHH! Gabriel lança Damião que dividiu com Gatito e a bola foi pra fora. Gatito ficou sentindo.

28' RAFAEL SILVA ESTÁ EXPULSO! O atacante que levou amarelo na comemoração do gol, faz falta dura em Jorge e leva o segundo amarelo.

25' Após o corte na cobrança de falta, Jorge dominou, cortou o marcador e acertou uma pancada, indefensável para Gatito! Flamengo 2 a 1 (Figueira 5 a 4 no agregado)

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO FLAMENGO! É DE JORGE!

25' Cartão amarelo para Renato, do Figueirense.

23' Em andamento: Chapecoense 0 x 1 Cuiabá

20' Cartão amarelo para Carlos Alberto, do Figueirense.

18' GATITO!!!! Vaz cobrou a falta na barreira e no rebote, Gabriel chutou de primeira para uma defesa espetacular de Gatito Fernandez.

15' UHHHH! Ayrton cobra falta com muito perigo, à direita do gol.

13' Diego tocou para Éverton que tabelou com Gabriel e chutou de perna esquerda, por cobertura, com rara categoria. 1 a 1 (Figueira 5 a 3 no agregado)

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO FLAMENGO! É DE ÉVERTON!

10' UHHH! Diego cobrou falta na cabeça de Réver que cabeceou para o chão e facilitou a defesa de Gatito.

5' Vaz afasta mal, Rafael Silva ganha de Arão, do próprio Vaz e de Réver e bateu sem chance para Muralha. Figueira 1 a 0 (5 a 2 no agregado).

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FIGUEIRENSE! É DE RAFAEL SILVA!

3' UHHHH! Jorge lança, a bola sobra para Pará chegar cruzando e Éverton desvia por cima do gol.

2' Flamengo começa em cima, como esperado.

BOLA ROLANDO PARA FLAMENGO x FIGUEIRENSE!

Público é menor que os últimos jogos do Flamengo no Espírito Santo.

Equipes em campo. Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

Buscando reverter o resultado, Zé Ricardo admitiu que pensa escalar um time mais ofensivo, mantendo o 4-3-3, com mais um meio auxiliando Diego e somente um volante.

Figueirense ESCALADO: Gatito Fernández, Ayrton, Werley, Bruno Alves e Marquinhos Pedroso; Jefferson, Jackson Caucaia, Ferrugem e Carlos Alberto; Rafael Silva e Rafael Moura

Flamengo ESCALADO: Alex Muralha, Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão e Diego; Éverton, Gabriel e Leandro Damião.

Após conseguir uma grande vitória na ida, o treinador interino Tuca Guimarães deverá repetir a mesma equipe que venceu por 4 a 2 no Scarpelli. A postura, no entanto, deve ser mais cautelosa, pois a equipe pode até perder por um gol de diferença.

No jogo de ida, em Florianópolis, o Figueirense chegou a abrir 4 a 1, mas o gol de Marcelo Cirino deu esperança aos cariocas. Veja os gols da partida:

Flamengo e Figueirense se enfrentam, em Cariacica, nessa quarta-feira às 21h45min decidindo quem se classificará para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

