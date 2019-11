Resultado Náutico x Oeste na Série B Campeonato Brasileiro (0-2)

19:45 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde sábado (26) Siga a VAVEL Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

19:44 As vagas de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro 2017 estão definidas com o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Estarão na próxima temporada na elite do futebol brasileiro: Atlético-GO (campeão), Avaí, Vasco e Bahia.

19:42 Arena Pernambuco recebeu um público de 25.602 torcedores, gerando uma renda de R$ 489.005,00.

19:40 Com o resultado, o Náutico perdeu a chance de conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, ficando na quinta colocação, com 60 pontos. Já o Oeste se livra do rebaixamento ocupando a 16ª posição, com 41 pontos.

66’ Fim de jogo na Arena Pernambuco! O Oeste vence o Náutico por 2 a 0 e garante a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Timbu fica pelo meio do caminho na luta por vaga na elite do futebol nacional.

63’ Três minutos de acréscimos.

61’ Léo Santos vai até a linha de fundo e cruza para Esquerdinha chutar de primeira em cima da marcação.

58’ João Ananias levanta a bola na área e a defesa rubro-negra afasta o perigo.

54’ Recomeça o jogo na Arena Pernambuco e o Náutico precisa virar para ficar com a vaga. Bahia perdeu seu jogo, enquanto Vasco ganhou.

48’ 14 minutos de paralisação na Arena Pernambuco e nada de indícios de um retorno.

45’ Boa parte da torcida alvirrubra já deixou o estádio, enquanto o jogo continua parado por conta da segurança.

40’ Partida segue impossibilidade de continuar, por conta de “torcedores” que invadem o gramado. Um deles, foi até a meta e chutou para o gol ironizando a atuação do Timbu.

38’ Atacante Rony foi peitado por um torcedor da torcida organizada do Náutico. Outros continuam invadindo a Arena Pernambuco.

36’ Jogo paralisado, pois acontece um absurdo na Arena Pernambuco. Alguns torcedores invadem o gramado para cobrar raça dos jogadores.

34’ Última alteração no Oeste: Sai: Crysan. Entra: Wellington.

33’ Joazi avança pela direita e cruza rasteiro, mas Léo Santos não consegue dominar.

30’ Amarelo! André Castro faz falta no campo de defesa e é punido com cartão.

29’ O Náutico volta a depender apenas dele para garantir o acesso, pois o Atlético-GO virou o jogo contra o Bahia.

27’ Joazi avança pela direita e cruza na área para corte da defesa rubro-negra, que manda para escanteio.

23’ Modificação no Oeste: Sai: Marcus Vinícius. Entra: Francis.

22’ Última alteração no Náutico: Sai: Marco Antônio. Entra: Jefferson Nem.

19’ Amarelo! Rony tenta simular mais uma penalidade, ainda vai reclamar com arbitragem e recebe cartão.

18’ Alteração no Oeste: Sai: Felipe Rodrigues. Entra: Velicka.

16’ Felipe Alves! Esquerdinha toca para Rony entra na área, limpar a marcação e chutar, frente a frente, para defesa do goleiro paulista.

15’ Felipe Alves! Rafael Pereira recebe na intermediária e chuta no ângulo para grande defesa do goleiro rubro-negro.

11’ Uuuhhh! Léo Santos recebe na entrada da área e chuta para fora, com perigo.

9’ A situação alvirrubra fica ainda mais complicada, pois o Vasco conseguiu virar diante do Ceará. Agora, Timbu precisa virar e torcer por gol do Ceará ou Atlético-GO.

8’ Amarelo! Marco Antônio faz falta no meia-atacante Léo Arthur para matar o contra-ataque e recebe cartão.

6’ Acesso vai ficando cada vez mais difícil para o Náutico. O Vasco empata o jogo aos dois minutos do segundo tempo diante do Ceará.

4’ Marco Antônio recebe na entrada da área e toca para Rony, mas a bola vai direto para fora.

1’ Marco Antônio levanta a bola na área, Rony cai tentando forçar uma penalidade e a bola vai direto para linha de fundo.

0’ Começa o segundo tempo!

18:32 Náutico de volta para o segundo tempo com Esquerdinha e Léo Santos nas vagas de Bergson e Vinícius.

18:30 Oeste de volta para o segundo tempo, sem alteração.

47’ Fim do primeiro tempo!

45’ Dois minutos de acréscimos.

42’ Joinville abre o placar diante do Vila Nova. Resultado de vitória diante do Náutico, vai sendo fundamental para o Oeste livrar o rebaixamento.

39’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO OESTE! Pedro Carmona cobra escanteio, a bola sobra na marca do pênalti e Mike manda para o fundo das redes para delírio do torcedor do Rubrão.

37’ O Bahia abre o placar diante do Atlético-GO e vai garantindo o acesso. Resultado ruim para o Náutico.

36’ Júlio César! Léo Arthur recebe grande passe entre na área e chuta cruzado para grande defesa do goleiro alvirrubro.

34’ Amarelo! Betinho recebe o primeiro cartão do jogo por demorar de mais para cobrar lateral.

33’ Náutico com dificuldades de chegar ao setor de ataque com perigo. Oeste melhorou muito a marcação.

29’ Arena Pernambuco explode com a notícia de que o Ceará abriu o placar diante do Vasco. Torcida voltou a acreditar.

26’ Júlio César! Pedro Carmona chuta forte de fora da área e o goleiro alvirrubro faz ótima defesa evitando mais um gol.

24’ Náutico vai trabalhando a bola pelo meio-campo para tentar chegar ao gol de empate. Time e torcida sentiram o tento do rubro-negro paulista.

21’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO OESTE! Danielzinho aparece com espaço pela esquerda e toca par Crysan, que entra na área e toca voltando para Pedro Carmona chutar no canto. Festa da torcida rubro-negra.

19’ Felipe Alves! Rony recebe lançamento dentro da área, deixa a defesa para trás em drible de corpo e cabeceia por cima para grande defesa do goleiro rubro-negro.

16’ Uuuhhh! Mike acerta bom passe para Marquinhos, que limpa a marcação e entra na área para chutar cruzado com muito perigo.

14’ Rodrigo Souza acerta ótimo lançamento para Rony, que entra na área e cai, mas árbitro manda seguir.

11’ Júlio César! Léo Arthur faz ótima tabela com Crysan e chuta no canto para ótima defesa do goleiro Timbu.

8’ Bergson recebe dentro da área, de costa para meta, e tenta cavar penalidade, mas árbitro manda o jogo seguir.

5’ Danielzinho avança pelo meio e toca para Pedro Carmona ajeitar com qualidade na entrada da área e finalizar em cima do defensor alvirrubro.

4’ Uuuhhh! Rony avança com liberdade pela esquerda e toca voltando para Vinícius chegar chutando para fora na entrada da área.

3’ Uuuhhh! Gastón rouba a bola no campo de defesa, avança com velocidade e faz tabela com Bergson para chegar na entrada da área e chutar com perigo para fora.

2’ Marco Antônio trabalha pelo meio e levanta a bola para área, mas o goleiro Felipe Alves sai da meta para defender.

1’ Uuuhhh! Joazi vai até a linha de fundo e cruza para área, mas a defesa afasta errado e Bergson divide com o goleiro Felipe Alves.

0’ Começa! A bola está rolando na Arena Pernambuco para o confronto entre Náutico e Oeste, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

17:26 Fim da execução do hino nacional brasileiro. Dentro de instantes, a bola vai rolar na Arena Pernambuco.

17:25 Hino nacional brasileiro sendo executado neste momento.

17:24 Náutico e Oeste estão entrando no gramado da Arena Pernambuco.

17:22 Arena Pernambuco com um ótimo público neste momento e a torcida vai fazendo bela festa. Estádio deve ficar completamente lotado.

17:12 Também finalizado o trabalho de aquecimento dos jogadores do Oeste. Os atletas também estão retornando aos vestiários.

17:10 Encerrado o aquecimento dos jogadores do Náutico, que estão indo para os vestiários fazer os últimos preparativos antes de voltar para o campo de jogo.

17:00 Torcedor alvirrubro pode ficar tranquilo, que ao sair gol no confronto entre Vasco x Ceará ou Atlético-GO x Bahia vamos informar aqui para deixar todo mundo informado. Você também pode acompanhar no nosso Twitter @VAVEL_PE ou no @Nautico_VAVEL.

16:55 Agora é a vez dos jogadores do Náutico entrarem no gramado da Arena Pernambuco para fazer o trabalho de aquecimento.

16:50 Grande movimentação da torcida do Náutico no lado de fora da Arena Pernambuco. Estádio deve receber mais de 30 mil torcedores nesta tarde.

16:45 Goleiros do Oeste (Felipe Alves e Jefferson Paulino) também estão fazendo o aquecimento no gramado da Arena Pernambuco.

16:40 Goleiros do Náutico (Júlio César e Rodolpho) estão no gramado para realizar o trabalho de aquecimento.

16:35 O técnico Fernando Diniz terá os demais jogadores para o decorrer de partida: Jefferson Paulino; Luís Felipe, Francis, Velicka, Rodolfo, Wellington e Wesley.

16:30 O Rubrão vai jogar com: Felipe Alves; Marquinhos, Felipe Rodrigues e Betinho; André Castro, Danielzinho, Léo Artur e Pedro Carmona; Mike, Marcus Vinícius e Crysan

16:25 Oeste escalado! Técnico Fernando Diniz não promove grandes novidades para o confronto desta tarde. Time continua o mesmo das últimas rodadas.

16:20 O técnico Givanildo Oliveira terá os demais jogadores à disposição no banco de reservas: Rodolpho; Hayner, Rafael Ribeiro, Léo Pereira, Walber, Eurico, Maylson, Esquerdinha, Renan Oliveira, Jefferson Nem, Léo Santos e Yuri Mamute.

16:15 O Timbu vai jogar com: Júlio César; Joazi, Rafael Pereira, Igor Rabello e Gastón; João Ananias, Rodrigo Souza, Vinícius, Marco Antônio e Rony; Bergson.

16:10 Náutico escalado! Técnico Givanildo Oliveira opta por deixar Esquerdinha no banco de reservas e promove o retorno do meia-atacante Marco Antônio ao time titular.

16:00 Os dois times já estão nos vestiários da Arena Pernambuco. Dentro de instantes, as duas escalações devem ser divulgadas.

Estádio Governador Carlos Wilson Campos, conhecido como Arena Pernambuco, será o palco do confronto desta tarde entre Náutico e Oeste , válido pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O Oeste na rodada passada vinha com o objetivo de vencer o Joinville, na sexta-feira (18), na Arena Barueri, em Barueri, São Paulo, para acabar com qualquer chance de rebaixamento. Os rubro-negros sofreram e acabaram vendo adversário direto na luta contra o G-4 triunfar por 2 a 0, complicando assim a vida do Rubrão. Os gols do JEC foram marcados por Kadu e Erick Luís.

Na última rodada, o Náutico teve pela frente um duelo com o Tupi, no sábado (19), no Mário Helênio, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Os alvirrubros fizeram uma boa apresentação e bateram os mineiros, que até trouxeram um pouco de dificuldades no início da etapa final. O Timbu venceu o confronto por 4 a 1, com os gols sendo marcados por Rony, Bergson, Rafael Pereira e Léo Santos, enquanto Giancarlo fez para o alvinegro mineiro.

Já o Oeste vem apresentando um futebol bastante abaixo do esperado. Entre resultados bons e ruins, é de buscar se livrar do rebaixamento na última rodada para evitar uma grande baixa na temporada seguinte. O rubro-negro tem sete vitórias, 17 empates e 13 derrotas, ficando na 16ª colocação, com 38 pontos.

O Náutico vem fazendo um campeonato de altos e baixos. O Timbu só conseguiu mesmo uma boa sequência para manter as chances de acesso à elite do futebol nacional na reta final da competição quando Givanildo Oliveira assumiu o comando do time. A equipe alvirrubra obtém até o momento 18 vitórias, seis empates e 13 derrotadas, ocupando a quinta posição, com 60 pontos



Na Arena Pernambuco, a última vez que Náutico e Oeste se enfrentaram foi no dia 4 de julho de 2015. As duas equipes fizeram um duelo pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu buscava vencer para encerrar jejum de vitórias e continuar no G-4 da competição, assim, acabou fazendo valer o mando de campo para bater o rubro-negro paulista por 2 a 1. Os gols do alvirrubro de Rosa e Silva foram marcados por Douglas e Gil Mineiro, enquanto Júnior Negão fez para o rubrão.

A última vez que Náutico e Oeste estiveram duelando pela Série B do Campeonato Brasileiro foi no dia 2 de agosto deste ano. O confronto, válido pela 19ª rodada, realizado no estádio Municipal dos Amaros, em Itápolis, São Paulo, acabou sendo marcado por diversos erros de finalizações das duas equipes. Diante disso, o placar não saiu do 0 a 0 que não foi bom para ninguém.

Náutico e Oeste já estiveram frente a frente em cinco oportunidades pela Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto mostra um certo equilíbrio, com o time pernambucano vencendo em duas oportunidades, enquanto o rubro-negro paulista tem o mesmo número de vitórias. Os dois times ficaram no empate em uma oportunidade.

O Oeste também chega com a obrigação de conquistar os três pontos para evitar um rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Um revés para o Timbu e uma vitória ou empate do Joinville colocará o time na zona de rebaixamento e o rebaixará. Mesmo com a derrota, o time paulista pode se safar, mas precisará torcer para que o Vila Nova derrote os catarinenses.

O Náutico chega para este confronto com uma missão, que é vencer para retornar à elite. No entanto, para a festa ser completa o Timbu precisa que Bahia perca ou então o Vasco não consiga vencer o Ceará, com isso, o time pernambucano entrará no G-4 e estará de volta à Série A do Campeonato Brasileiro após três anos.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Náutico x Oeste , partida válida pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 17h030 (horário de Brasília), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco.