Caras novas: Caicedo e Diogo Barbosa fazem exames e testes físicos na Toca da Raposa II

Os dois primeiros reforços do Cruzeiro para 2017 já estão na Toca da Raposa II. O zagueiro equatoriano Caicedo e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa chegaram a Belo Horizonte nesta quarta-feira (14) e seguem fazendo exames e testes físicos, antes da assinatura dos contratos.

Aos 24 anos, Caicedo irá defender seu primeiro clube fora do Equador. O zagueiro, destaque do Independiente Del Valle na campanha que sagrou a equipe vice-campeã da Copa Libertadores da América, ficou impressionado com a estrutura da Toca II e não escondeu a expectativa em estrear com a camisa do Cruzeiro, retribuindo a confiança dos torcedores.

"Estou surpreso com toda a estrutura, não esperava tudo isso. Me sinto muito feliz em fazer parte desta família daqui para frente. Me sinto muito feliz e agradecido, assim como minha família", declarou.

Diogo Barbosa, também com 24 anos, chega ao Cruzeiro após se destacar no Botafogo. O jogador terá grande importância no atual elenco do técnico Mano Menezes, já que a Raposa teve dificuldades com a lateral esquerda nesta temporada. Diogo exaltou a oportunidade de trabalhar com Mano e, assim como o zagueiro Caicedo, elogiou a estrutura oferecida aos jogadores na Toca II.

“Feliz demais com a oportunidade. Quando surgiu a proposta do Cruzeiro não pensei duas vezes. É um Clube gigante. Tive outras propostas, mas o que mais me chamou a atenção foi a estrutura da equipe e também a chance de trabalhar com o treinador Mano Menezes. Esperava por essa oportunidade de trabalhar com um grande treinador em um grande time e aconteceu. Agora é treinar e buscar o meu espaço”, concluiu.

