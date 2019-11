Resultado Villa Nova-MG x Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro 2017 (1-2)

Ficamos por aqui com mais esta transmissão! Obrigado pela companhia, torcedor. Em instantes, o pós-jogo deste grande duelo!

49' Fim de papo no Mineirão! Cruzeiro vence Villa Nova-MG na estreia do Campeonato Mineiro por 2 a 1!

48' Tchô cobra falta por cima da barreira e por cima do gol.

47' Henrique acerta Renato Kayser por trás. Volante do Cruzeiro já tem cartão amarelo.

45' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Rafael Sóbis; Entra: Rafinha

45' Teremos quatro minutos de acréscimo.

43' Trava da chuteira de Ábila raspa no supercílio de Bruno Ré. Há corte profundo no local. Jogador recebe atendimento no gramado.

42' Ábila tenta acertar um voleio após o cruzamento de Sóbis e acerta a cabeça de Bruno Ré. Atacante do Cruzeiro recebe cartão amarelo.

40' Diogo Barbosa cobra falta na segunda trave, mas a bola passa por todos. É arremesso lateral para o Villa!

38' Roni comete falta em Ariel Cabral pela esquerda. Vem bola na área do Villa!

35' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Arrascaeta; Entra: Elber

33' SUBSTITUIÇÃO NO VILLA NOVA!

Sai: Felipe Augusto; Entra: Artur Faria

33' PRA FOOOOOOOOORA! Tchô aparece na frente do gol e busca o canto esquerdo. Bola sai lentamente, rente à trave de Rafael.

31' RAFAEL! Felipe Augusto aparece de frente para o goleiro do Cruzeiro e tenta mandar no canto, mas praticamente recua para o arqueiro...

30' FERNANDO HENRIQUE! Sóbis arrisca de canhota, pela esquerda, e o goleiro do Villa opera mais uma excelente defesa!

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VILLA NOVA! RONI! Osvaldir cobra falta pela direita, Roni cabeceia no chão e balança às redes do goleiro Rafael!

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! ROBINHO! Camisa 19 cobra falta com categoria e manda no fundo das redes de Fernando Henrique!

24' Arrascaeta é derrubado na entrada da área! Falta perigosa para o Cruzeiro cobrar. Paulo Vítor recebe cartão amarelo no lance.

23' SUBSTITUIÇÃO NO VILLA NOVA!

Sai: Jhonathan; Entra: Renato Kayser

20' Alisson será reavaliado ainda no vestiário. Jogador saiu sentindo a perna esquerda.

19' Ábila jogará isolado na frente. Rafael Sóbis irá atuar pela esquerda, onde Alisson estava.

18' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Alisson; Entra: Ramón Ábila

17' Arrascaeta rola para Alisson que estava livre. Meio-campo ficou na dúvida se arrematava e foi desarmado.

16' FERNANDO HENRIQUE! Alisson corta pelo meio e bate com a perna direita. Goleiro do Villa espalma pela linha de fundo.

15' Alisson cai no gramado após dividida. Meio-campo colocou todo o peso na perna esquerda e sai mancando de campo.

13' Tchô tenta se desvencilhar da marcação dentro da área, mas Léo desarma o camisa 10 do Leão.

12' Falta cobrada pela esquerda acaba nas mãos do goleiro Fernando Henrique.

11' Gladstone comete falta dura em Alisson e recebe cartão amarelo. Vem bola na área do Villa...

10' Arrascaeta ataca pela direita e Gladstone aparece na cobertura e manda para escanteio.

08' Villa acerta a marcação nesta segunda etapa.

05' Henrique tentava jogada pela direita com Robinho, mas a zaga do Villa intercepta o lance.

03' Henrique lança Robinho na direita e posição do meio-campo era de impedimento.

02' Arrascaeta toma de Gladstone e avança. Zagueiro se recupera e manda a bola para escanteio.

Vamos para mais 45 minutos de emoção entre Villa Nova-MG x Cruzeiro!

SUBSTITUIÇÃO NO VILLA NOVA!

Sai: Luís Mário; Entra: Paulo Vitor

Equipes voltam para o segundo tempo!

46' Termina o primeiro tempo no Mineirão! Cruzeiro vai vencendo o Villa Nova-MG por 1 a 0, com gol de Ariel Cabral aos 44 minutos.

45' UUUUUUUUUH! Arrascaeta cruza da direta e Henrique cabeceia na frente do gol. Bola sobe e é tiro de meta para o Villa!

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! ARIEL CABRAL! Sóbis lança Arrascaeta, que não consegue dominar na área. Cabral aparece para a sobra de bola e manda a redonda no fundo das redes do Villa!

42' Arrascaeta encontra espaço de fora da área e bate rasteiro. Bola sai à direita da meta de Fernando Henrique.

41' Henrique distribui boa bola para Diogo Barbosa, que cruza rasteiro. Bola sobra para Ariel Cabral, que arremata, mas acerta Alisson no meio do caminho.

38' Arrascaeta cobra falta com categoria e acaba acertando a barreira.

37' Rafael Sóbis ajeitava para bater e China chega por trás para cometer falta. Perigo para Fernando Henrique...

35' Leston Júnior, técnico do Villa, pede para que os jogadores mantenham a posse de bola, visando evitar pressão do Cruzeiro.

32' Roni e Ezequiel se chocam e recebem atendimento médico no gramado.

31' Sóbis é flagrado em posição de impedimento.

29' Luís Mário comete falta dura em Arrascaeta e recebe cartão amarelo.

27' Robinho lança Arrascaeta em contra-ataque e arbitragem flagra impedimento. Uruguaio reclama bastante e com razão. Camisa 10 não estava adiantado.

26' RAFAELLLLLLL! Felipe Augusto chega com perigo pela direita e bate no canto, mas goleiro da Raposa fecha o ângulo e manda para escanteio.

25' Alisson inverte jogada para Robinho, que pega de primeira de fora da área. Bola passa por cima da meta de Fernando Henrique.

23' Sóbis cobra escanteio pela esquerda, Fernando Henrique não acha a bola, mas Léo não alcança a redonda. Tiro de meta para o Villa.

21' UUUUUUUH! Diogo Barbosa cruza à meia-altura para Arrascaeta que, de primeira, arrematou. Bola fica nas mãos de Fernando Henrique.

18' Henrique perde o tempo da bola e comete falta. Volante recebe o primeiro cartão amarelo da partida.

16' Arrascaeta disputa bola com adversário por cima, dentro da área. Uruguaio cai e pede pênalti, mas arbitragem manda o jogo seguir.

15' Arbitragem flagra Diogo Barbosa em posição de impedimento.

10' Villa Nova aposta no contra-ataque, mas o passe acaba saindo errado e defesa do Cruzeiro sai jogando.

09' Robinho cobra escanteio pela direita, Léo cabeceia e a bola vai nas mãos de Fernando Henrique.

08' Ezequiel também aplica chapéu em Bruno Ré, que manda a bola para escanteio.

07' Robinho tenta aplicar chapéu no adversário e recebe a falta pela direita.

05' Agora o lançamento é para Robinho, que corre, mas Fernando Henrique chega primeiro mais uma vez e afasta o perigo.

04' Cruzeiro toma conta do campo de ataque nestes primeiros minutos.

03' Robinho coloca Alisson para correr na esquerda, mas Fernando Henrique chega primeiro e fica com a bola.

02' FERNANDO HENRIQUE! Ezequiel aparece livre na área e arremata. Goleiro do Villa defende com os pés!

01' Cruzeiro descola primeiro escanteio na descida de Arrascaeta. Robinho cobra e bola passa por todos os jogadores na área.

Bola rolando! Começa o Campeonato Mineiro para Villa Nova-MG e Cruzeiro!

16h58 Tudo pronto para a bola rolar no Mineirão!

16h52 Equipes em campo! Vamos para a execução do Hino Nacional Brasileiro!

16h36 Equipes fazem trabalhos de aquecimento no gramado neste momento. Calor é forte nesta tarde em Belo Horizonte!

16h32 Do lado de fora do Mineirão, há novidade: com a autorização do prefeito Alexandre Kalil (PHS), os torcedores, a partir de então, podem parar os veículos no entorno do estádio. Movimentação é tranquila no local.

16h25 Cruzeiro e Villa Nova-MG se enfrentaram, pela última vez, pelo Campeonato Mineiro do ano passado. Na ocasião, a Raposa levou a melhor por 3 a 2.



16h21 Além do goleiro Fernando Henrique, que falamos no início da transmissão, o Villa também contratou o zagueiro Gladstone. Este, conhecido da torcida do Cruzeiro, já que foi revelado pelo clube celeste em 2003.

16:15 Cruzeiro escalado para logo mais! Diogo Barbosa, lateral-esquerdo, será o único reforço para 2017 titular nesta tarde. O zagueiro Caicedo e o volante Hudson começam no banco. Já o meia Thiago Neves aguarda regularização de documentos.

O Mineirão será o palco de Villa Nova-MG x Cruzeiro , duelo válido pela 1ª rodada do Campeonato Mineiro 2017.

FIQUE DE OLHO: Fernando Henrique, goleiro do Villa Nova-MG. Aos 33 anos, Fernando Henrique chega ao Leão sendo um dos principais nomes para o Estadual. O goleiro foi campeão Brasileiro e da Copa do Brasil com o Fluminense. O jogador chega ao Villa sob indicação do técnico Leston Júnior.

FIQUE DE OLHO: Rafael Sóbis, atacante do Cruzeiro. O camisa 7 da Raposa brilhou na pré-temporada celeste, marcando seis gols em três jogos-treino. Assim, Sóbis conquistou a vaga de titular com Mano Menezes na estreia oficial em 2017. Será que o atacante irá manter a média de gols nesta tarde?

Durante a pré-temporada, a equipe celeste contou com três jogos-treinos que mostraram uma equipe afiada para o início oficial da temporada. Foram 18 gols marcados e dois sofridos. Vitórias por 7 a 0, diante do Águia, 3 a 0, no Araxá, e, para finalizar, 8 a 2, frente ao Brasília.

Villa Nova-MG x Cruzeiro ao vivo

Mano Menezes ponderou ao se referir ao adversário deste domingo. Apesar de conhecer a forma como o Leão joga, o treinador não deixou de analisar a vantagem do Villa quanto ao tempo de preparação.

“Sabemos as formações que eles têm usado nos jogos de preparação. Conhecemos os jogadores, o técnico, que já passou pela base do Cruzeiro, então já temos ideias de suas ideias. Eles começaram a preparação antes e nós temos que igualar isso. Vai ser um jogo difícil, ainda falta ritmo e imposição”, declarou Mano.

Resultado Villa Nova-MG x Cruzeiro 2017

A etapa diferencial de treinamento para a estreia foi no Mineirão, local da partida deste domingo. O técnico Leston Júnior destacou a importância do treinamento, já que não é um campo habitual para o Villa.

“É fundamental porque aqui é um piso diferente, a bola fica mais rápida, e se adaptar a ele durante o jogo pode comprometer 10, 15 minutos da partida. A oportunidade de trabalhar aqui faz com que os atletas já tenham o piso familiarizado e aumenta nossas possibilidades para o jogo de domingo”, disse Leston.

Já o Cruzeiro manteve grande parte dos jogadores que terminaram a temporada 2016 e trouxe reforços pontuais para setores carentes do time.

Mineiro 2017

A última vez que o Leão superou a Raposa foi em 28 de fevereiro de 1999, quando venceu por 2 a 0. Para quebrar essa marca e visando fazer uma boa campanha na competição, o Villa Nova aposta em um elenco mesclado com jogadores experientes e jovens atletas.

No histórico do confronto, foram 239 jogos disputados, na qual o Cruzeiro tem ampla vantagem. São 123 vitórias, 71 empates e apenas 45 triunfos do Villa.

Minuto a minuto Villa Nova-MG e Cruzeiro em tempo real

É o primeiro jogo oficial das equipes nesta temporada. Mesmo jogando longe da sua casa, o mando de campo será do Leão, uma vez que o Estádio Castor Cifuentes foi vetado pela emissora que transmite a competição.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe conosco o duelo entre Villa Nova-MG x Cruzeiro, válido pela 1ª rodada do Campeonato Mineiro, a partir das 17h, no Mineirão!