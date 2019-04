Resultado Atlético-MG x Uberlândia pelo Campeonato Mineiro 2017 (3-0)

Ficamos por aqui com mais esta transmissão! Obrigado pela companhia, torcedor. Em instantes, o pós-jogo deste grande duelo!

46' Fim de jogo! Atlético-MG vence Uberlândia por 3 a 0, com gols de Danilo, Rafael Moura e Fred!

45' Teremos um minuto de acréscimo.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! FRED! Maicosuel cruza na medida, da direita, na cabeça do camisa 9 alvinegro! Que jogada!

40' Rafael Moura comete duas faltas seguidas e recebe cartão amarelo.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! RAFAEL MOURA! Maicosuel faz jogada com Fred, que acha He-Man dentro da área para completar para o fundo das redes!

36' UUUUUUUUHHHHHH! Clayton invade a área pela esquerda e bate firme. Bola passa por cima da meta de Thiago Braga.

35' SUBSTITUIÇÃO NO UBERLÂNDIA!

Sai: Marco Goiano; Entra: Schumacher

34' Danilo comete falta e recebe cartão amarelo.

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! DANILO! Marcos Rocha cobra lateral, bola rebate na área e sobra para Danilo, que cabeceia para o fundo das redes.

Resultado de momento:

Villa Nova 1 x 0 América-TO

29' Robinho aplica rasteira em Fred e recebe cartão amarelo.

27' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-MG!

Sai: Otero; Entra: Clayton

27' QUE ISSO, FÁBIO SANTOS? Bola sobra para o lateral-esquerdo, dentro da área, mas manda muito longe da meta de Thiago Braga.

25' UUUUUHHH! Uberlândia chega pela direita. Bola chegava para Reinaldo Alagoano marcar, mas Gabriel desvia pela linha de fundo. Zagueiro do Atlético-MG salva!!

Resultado de momento:

URT 4 x 1 Democrata-GV

23' Reinaldo Alagoano comete falta de ataque no zagueiro Gabriel.

22' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-MG!

Sai: Elias; Entra: Rafael Moura

20' SUBSTITUIÇÕES NO UBERLÂNDIA!

Saem: João Paulo e Vanger; Entram: Elivelton e Jefersom Berger

20' Otero cobra falta na área, Thiago Braga afasta de soco e é derrubado na sequência. Goleiro recebe atendimento médico.

18' Otero faz excelente jogada na entrada da área, mas João Paulo se antecipa e desarma.

17' Torcida do Atlético-MG incentiva nas arquibancadas, mas sistema defensivo do Uberlândia é eficiente.

15' Muitas faltas, sobretudo no meio-campo!

10' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-MG!

Sai: Cazares; Entra: Maicosuel

09' Leonardo Silva recebe cartão amarelo após falta dura em Vandinho.

06' Fábio Santos cruza fechado pela esquerda, mas a bola fica nas mãos de Thiago Braga.

05' Atlético-MG arma contra-ataque após escanteio, mas Vandinho desarma Otero.

04' Uberlândia chega com perigo, mas Fábio Santos tira de cabeça. Escanteio para o Verdão!

03' Rodney tenta o cruzamento pela direita, mas a bola acaba nas mãos do goleiro Giovanni.

01' Fred é flagrado em posição de impedimento.

00' Vamos para a etapa complementar de Atlético-MG x Uberlândia!

Equipes voltam para o segundo tempo sem mudanças.

47' Termina o primeiro tempo no Independência! Atlético-MG e Uberlândia vão empatando sem gols.

46' Cazares cobra falta, mas defesa do Uberlândia afasta o perigo.

45' Cazares tenta o cruzamento na área e a bola bate nas mãos de João Paulo, que recebe cartão amarelo na sequência.

45' Teremos dois minutos de acréscimo.

Resultado de momento:

URT 3 x 0 Democrata-GV

41' Rodney é flagrado em posição de impedimento.

39' Cazares passa por dois e arrisca. Bola passa por cima do gol.

38' Elias arrisca de fora da área e bola desvia no meio do caminho. Escanteio para o Atlético-MG!

37' Vanger tenta jogada na entrada da área, mas é desarmado pela defesa do Galo!

32' Elias descola excelente passe para Fred, mas o atacante é flagrado em posição de impedimento.

31' Fred tenta disparar com a bola, mas acaba cometendo falta de ataque em Robinho.

29' Leonardo Silva sobe no segundo andar para cabecear, mas Thiago Braga faz a defesa.

28' Vandinho recebe primeiro cartão amarelo da partida após falta em Otero.

26' Vanger arrisca de fora da área, sem perigo algum para Giovanni.

25' Cobrança de escanteio do Uberlândia termina na direita, nos pés de Marcos Rocha.

Resultado de momento:

URT 2 x 0 Democrata-GV

19' THIAGO BRAGA!!!! Danilo faz jogada com Elias, solta a pancada na área e o goleiro do Uberlândia executa excelente defesa.

18' Fred tenta fazer o papel de pivô, é derrubado, mas arbitragem manda o jogo seguir.

17' Danilo desarma Rodney, que reclama de falta.

15' UUUUUUUH! Otero solta a bomba de fora da área, mas Thiago Braga defende firme.

13' Uberlândia tenta chegar pela direita, mas arbitragem flagra falta de ataque cometida por Reinaldo Alagoano.

11' Árbitro paralisa partida para atendimento médico em Bruno Moreno.

09' Alê arrisca de fora da área e a bola sai à direita do gol de Giovanni. Tiro de meta para o Atlético-MG.

07' Bruno Moreno recebe falta de Danilo no campo de defesa.

06' Atlético-MG troca passes no campo de defesa.

Resultado de momento:

URT 1 x 0 Democrata-GV

03' THIAGO BRAGA! Danilo cobra falta de canhota, fraco, no canto esquerdo, e o goleiro do Uberlândia pula para espalmar.

02' Marcos Rocha sofre falta rente à área pelo lado direito. Perigo para o Uberlândia...

01' Atlético descola o primeiro escanteio do jogo.

00' Bola rolando no Estádio Independência!

16:51 Com a saída de Lucas Pratto para o São Paulo, Fred passará a vestir a 9 no Atlético-MG!

16:35 A última vez em que Atlético-MG e Uberlândia se encontraram, foi no Campeonato Mineiro 2016. Na ocasião, o Galo venceu por 1 a 0, com gol de Leonardo Silva.

16:16 UBERLÂNDIA DEFINIDO: Thiago Braga; Rodney, Mauro Viana, Robinho e Vandinho; Bruno Moreno, João Paulo, Juninho e Alê; Vanger e Reinaldo Alagoano

16:07 Sem surpresas, escalção do Atlético-MG é divulgada! Confira abaixo

O Estádio Independência será o palco do duelo entre Atlético-MG x Uberlândia, pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro.



Foto: Divulgação/Arena Independência

FIQUE DE OLHO: Rómulo Otero, meio-campo do Atlético-MG. Autor de dois golaços nos últimos jogos do Galo, o atleta é o "dono da festa" nesta tarde no Independência. Será que a torcida vai ver mais uma pintura assinada pelo camisa 11?



Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

FIQUE DE OLHO: Reinaldo Alagoano, atacante do Uberlândia. Aos 30 anos, Alagoano é um dos jogadores mais experientes do Verdão. O jogador, ex-Cruzeiro, tem apenas um gol no Campeonato Mineiro, ou seja, quer aumentar as estatísticas da competição a seu favor.



Foto: Divulgação

O dono do apito no jogo Atlético-MG x Uberlândia deste domingo é o aspirante à Fifa Igor Junio Benevenuto. O árbitro será auxiliado por Ricardo Junio de Souza e Sidmar dos Santos Meurer.

Com a palavra, o goleiro Thiago Braga, do Uberlândia: "O Atlético deve controlar mais o jogo. Temos que trabalhar bastante para chegar preparados. O sistema defensivo vem funcionando muito bem, não só na pré-temporada como também nos primeiros jogos. Temos que estar bem focados para esse jogo".

Com a palavra, o lateral-direito Marcos Rocha, do Galo: "É importante continuar evoluindo, crescendo como equipe. Já no começo de trabalho, estamos vendo evolução, time com velocidade, posse de bola. Nossa equipe foi muito marcada nos últimos anos pela maneira de jogar. Neutralizaram nosso ponto forte. Temos que pensar numa outra forma de jogar".

Victor, Erazo, Lucas Cândido, Robinho e Luan estão se recuperando de lesão e, por isso, não estão à disposição de Roger Machado.

O técnico do Atlético, Roger Machado, deve repetir o mesmo time que venceu o Joinville na última quinta-feira (9), pela Copa da Primeira Liga. Com isso, Leonardo Silva segue na zaga, ao lado do jovem Gabriel; Elias continua como titular na meiuca; e Otero no lugar do recém-negociado Lucas Pratto, assim como ocorreu na quinta-feira passada. O esquema tático a ser utilizado deve ser o 4-1-4-1.

Com a vitória do Cruzeiro sobre o Tupi nesse sábado, o Atlético caiu uma posição na tabela. Agora, o clube alvinegro aparece na vice-liderança, com seis pontos. Já o Uberlândia segue logo atrás, na terceira colocação, também com seis pontos.

O Uberlândia, por sua vez, também ganhou as duas primeiras rodadas. Na estreia, venceu o Tricordiano fora de casa pelo placar mínimo. Já na segunda rodada, superou, em casa, o Democrata-GV.

O Atlético entra em campo neste domingo para manter os 100% de aproveitamento e voltar à liderança do Estadual, já que o Cruzeiro bateu o Tupi fora de casa, por 4 a 0, nesse domingo (11). O Galo venceu, na ordem, América-TO (1 a 0, em casa) e Tombense (3 a 0, fora de casa).

Boa tarde, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora todos os detalhes do jogo entre Atlético-MG x Uberlândia, que ocorrerá às 17h (de Brasília) deste domingo (12), na Arena Independência, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Fique conosco!