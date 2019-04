Barrios inicia como titular, mas Grêmio só empata com Veranópolis na Arena

Neste domingo (19), o Grêmio recebeu o Veranópolis, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho 2017. Na Arena, o Tricolor saiu atrás, mas igualou a partida na segunda etapa. Com muitos desfalques, a equipe gremista ficou apenas no empate com o VEC.

Leia mais: Antonio Carlos lamenta erros do Inter, mas afirma: "Importante foi a vitória"

No primeiro tempo, os visitantes contaram com a falha do jovem goleiro Leo. Aos 26 minutos, o atacante Gustavo arriscou de fora da área, a bola quicou na frente do gol e encobriu o guarda-redes gremista. Aos quatro minutos da etapa complementar, o Tricolor Gaúcho chegou ao empate, após belo lançamento de Ramiro para a precisão de Luan, ao botar a bola para o fundo das redes. Tudo igual no placar.

Com o resultado, o Grêmio perdeu uma posição e ficou na 3° colocação na tabela, com 13 pontos. Já o VEC mateve-se na zona de classificação, com a mesma pontuação dos gremistas, mas na quarta posição.

Veranópolis surpreende e abre o placar na Arena; Grêmio deixa campo sob vaias

As equipes vieram a campo com a mesma pontuação. E sem medo de se expôr, o VEC foi quem marcou em cima e pressionou os mandantes. Surpreendido, o Tricolor iniciou mal a sua jornada. Com Lucas Barrios de centroavante, a equipe de Renato não se acostumou ao sistema que não vinha sendo utilizado há quase dois anos.

Porém, logo aos onze minutos da primeira etapa, o Grêmio balançou as redes. Irregularmente, quando Luan cobrou escanteio a bola pingou na área, Marcelo Olvieira desviou e Kannemann, impedido, marcou o tento.

Aos 17, os visisntates chegaram pela primeira vez na área adversária. Após jogada pela esquerda, o cruzamento chegou aos pés de Kayron que definiu forte para a meta do goleiro Leo, que bem posicionado, fez uma defesa segura.

Sem rifar a bola, o VEC surpreendia o Grêmio com sua posse. Aos 26 minutos, a equipe visitante foi premiada com um gol, em falha de Leo. Gustavo dominou a bola na esquerda, e contra Leo Moura finalizou direto para o gol. A bola quicou na frente do goleiro e o encobriu. 1 a 0 Veranópolis e a zebra passeava pela Arena gremista.

O Tricolor sentiu o gol sofrido e foi assustar somente no final da primeira etapa, quando Ramiro cruzou rasteiro e Reynaldo foi acionado para fazer a defesa. Fora isso, domínio gremista, mas pouca objetividade. O VEC era quem vencia na Arena.

Mudanças fazem efeito e Grêmio empata o jogo na Arena

Na segunda etapa, Renato Portaluppi promoveu mudanças na equipe. Jaílson deixou o campo para a entrada do jovem Lincoln, a fim de dar mais ofensividade ao time e armação de jogo.

As mudanças vingaram logo aos quatro minutos, quando pela esquerda, Ramiro descolou um grande lançamento para Luan, dentro da área dominar entre os zagueiros e com muita frieza marcar um belo gol para empatar a partida. 1 a 1.

Com o gol, o Tricolor começou a pressionar os visitantes em busca de mais um tento para o seu torcedor. Assustado, o VEC não era o mesmo da primeira etapa e se via em apuros na partida. Segurava-se como podia na partida.

Aos seis minutos, o Veranópolis assustou em sua única oportunidade na etapa complementar. Mateus Santana recebeu na zona central do campo, e perto da grande área disparou um belo chute rasteiro para o goleiro Leo aplicar uma bela defesa e se redimir no jogo.

Com 21 minutos, era o Tricolor quem comandava as ações. De falta, Leo Moura finalizou bonito para a defesa do goleiro Reynaldo, que vinha sendo acionado com frequência. Três minutos depois, o lateral-direito cruzou no pé de Pedro Rocha, que com o gol aberto, isolou.

A segunda etapa também foi de estreia para Gaston Fernández, que aplicou bons passes verticais, mas pouco mudou na equipe. Sem furar a retrnanca, o Grêmio ficou no empate com o Veranópolis.