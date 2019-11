Após destaque na Suécia, Marta acerta com Orlando Pride

Nesta sexta-feira (7), a jogadora Marta Vieira da Silva, a craque Marta, foi anunciada como novo reforço do Orlando Pride para a NWSL (liga profissional de futebol feminino dos EUA). A notícia foi confirmada pelo twitter oficial do time, que também postou este vídeo como seu cartão de visitas:

A camisa 10 da seleção brasileira, estava atuando no Rosengard da Suécia e após a eliminação para o Barcelona na Liga dos Campeões Feminina, encerrou seu vínculo com o clube, ficando livre no mercado. Ela assinou, de graça, por dois anos com o time americano, podendo renovar por mais um até o fim do contrato.

Sua estreia está prevista para o dia 15 de abril de 2017, em Portland, contra o time da casa Portland Thorns. O Diretor Geral do Orlando City, Niki Budalic, está confiante com o seu novo reforço: “O currículo da Marta fala por si só. Ela não é apenas a melhor jogadora do mundo, ela é uma jogadora que preenche uma das nossas maiores necessidades em campo.”

Marta já jogou na liga americana em três temporadas por três clubes diferentes: em 2009 foi o reforço do Los Angeles Sol (hoje, extinto), onde fez 19 partidas e marcou 10 gols, sendo a artilheira do campeonato, no ano seguinte, atuou pelo FC Gold Pride (também extinto) e mais uma vez se destacou sendo a MVP do torneio e artilheira com 19 tentos, em sua última passagem pela terra do Tio Sam, foi campeã da liga nacional com o Western New York Flash em 2011, naquela oportunidade, marcou 10 gols e foi artilheira pela terceira vez seguida.

O elenco do Orlando Pride conta com mais cinco estrangeiras na equipe, além da “Pelé de saias”, há também mais duas brasileiras, são as defensoras Mônica e Camila e três australianas, Alleway, Catley e Kennedy. “Rivais” que protagonizaram duelos importantes nos últimos anos com suas respectivas seleções.