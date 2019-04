Após semana decisiva, Internacional surpreende e anuncia Marcelo Cirino

Mais uma contratação é feita de forma inusitada pelo Internacional. O clube que teve decisões pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Gaúcho, troxe para seu grupo Marcelo Cirino. O atacante de 25 anos estava no Flamengo. Cirino é atleta do Atlético Paranaense, mas estava emprestado ao Rubro-Negro carioca. O jogador chega ao Colorado por empréstimo até 31 de dezembro deste ano, com opção de compra.

Internacional e Flamengo vêm negociando desde o início da temporada. A diretoria do clube gaúcho chegou a dizer que tinha desistido do negócio. A negociação era encarada com complexidade pela diretoria do Inter por envolver três partes: Flamengo, Atlético-PR e o grupo de investidores Doyen Sports. 50% dos direitos do atleta pertencem ao grupo de investidores e 50% ao Furacão. Porém, o atacante tinha um contrato de empréstimo até o fim desta temporada com o Flamengo.

Apesar da negociação, o Flamengo ainda tem a obrigação de pagar 3,5 milhões de euros para adquirir os direitos econômicos do jogador junto ao grupo de investidores. Porém, caso o jogador seja vendido até o fim da temporada, o Fla perde essa obrigação do pagamento e repassa o jogador por definitivo. O negócio não tem custos ao Internacional. O clube apenas irá repassar o volante Eduardo Henrique por empréstimo pelo mesmo período que Cirino.

Marcelo Cirino chega como reforço para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e para Copa do Brasil. O atacante é o décimo terceiro reforço do Internacional para a atual temporada.

Ficha Técnica:

Nome: Marcelo Cirino da Silva

Data de Nascimento: 22/01/1992 (25 anos)

Nascimento: Maringá - PR

Altura: 182 cm (1m e 82cm)

Clubes:

Atlético Paranaense -(2009)

Vitória - (2009 - 2011)

Atlético Paranaense (2012 - 2015)

Flamengo (2015 - 2017)

Internacional (2017)

Conquistas:

2011 - Copa Internacional do Mediterrâneo (Seleção Brasileira sub-18)

2013 - Revelação do Campeonato Brasileiro

2015 - Artilheiro da Taça Guanabara