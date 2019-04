Corinthians x Chapecoense: lembranças de uma tarde de domingo

Neste sábado, o maior e mais equilibrado torneio do Brasil começará. Em longas 38 rodadas, o Campeonato Brasileiro 2017 vai revelar histórias, emoções, dramas e glórias em longos sete meses de futebol pelo país.

E quem vai despertar muitos desses sentimentos será a Chapecoense. A equipe vai rodar o território pela primeira vez desde a tragédia que abalou o mundo no fim de novembro, quando o avião que levava a delegação catarinense caiu por falta de combustível e vitimou 71 pessoas. Desde então, não tem quem não se emocione por histórias vividas, histórias relembradas e todas com alta carga de emoção e dor.

Serão 38 capítulos de lembranças, caminhos feitos anteriormente e de êxitos conquistados por um time que encantou o mundo por sua simpatia e glórias. E o primeiro palco dessas lembranças será um lugar especial e marcante. A Arena Corinthians.

Dia 29/10/16. Numa tarde de sol na Zona Leste paulistana, Corinthians e Chapecoense se enfrentavam pela 33ª rodada do Brasileirão. Naquele momento da temporada, o Timão batalhava por uma vaga na Libertadores, enquanto a Chape se dividia entre manter-se na elite do torneio e seguir na Sul-Americana.

Era um jogo nervoso. O alvinegro não tinha torcida no setor das organizadas, após punição do STJD. O time também era instável no comando de Oswaldo de Oliveira e a Chape tinha uma equipe bem montada pelo saudoso Caio Jr.

O que se viu no duelo foi o time de Santa Catarina dominante e melhor na partida. Por algumas vezes perdeu boas chances de abrir o placar, castigado logo depois por uma penalidade convertida por Giovanni Augusto. O goleiro e herói Danilo ainda ficou próximo da defesa, mas sua glória verdadeira ficaria guardada para as semanas seguintes.

Já na reta final, o péssimo duelo entre os dois times foi igualada. Bruno Rangel, o maior artilheiro da história da Chapecoense, quebrou as chances de Cássio, ao bater o pênalti do empate com enorme categoria. Seu 81º gol com a camisa da Chape, o último de sua vida.

Ninguém imaginaria que ali se encerrava o ciclo do artilheiro do Verdão do Oeste. Hoje, novos artilheiros tentam escrever páginas semelhantes, sempre baseados naquilo que Bruno fez. E a Arena Corinthians tem sua marca. Um orgulho que vai carregar pra sempre.