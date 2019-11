Obrigado e até logo, Vitor Hugo!

Em 2015, um zagueiro vindo do América-MG era o novo reforço do Palmeiras, o desconhecido Vitor Hugo. Deixou sua primeira impressão mostrando seu carisma na apresentação. No início, contestamos mas apoiamos, incentivamos e também criticamos, mas tudo que Vitor Hugo construiu em sua trajetória dentro do Palmeiras é algo de se admirar, de contar para as futuras gerações o que fez aqui dentro.

Vitor Hugo comemora gol com a camisa do Palmeiras (FOTO: DIVULGAÇÃO)



Quando errou contra o Corinthians ficou uma dúvida na cabeça dos Palmeirenses, queimamos o garoto ou incentivamos ainda mais? E a resposta veio quando das arquibancadas nos jogos começou a ecoar “ É VITOR HUGO, É VITOR HUGO!” E assim você ganhou ainda mais nossa torcida, notou que estávamos apoiando e dentro de campo deu a vida quando possível. Brincou, mas também chorou, demonstrou raça e quase tirou vidas, afinal, algumas entradas eram típicas de zagueiro raiz, fazendo lembrar o saudoso Júnior Baiano. Honrou a camisa Palmeirense como um homem e por isso a torcida Palestrina hoje pede para que você não se vá para Itália, fique na sua casa, o Palmeiras.



Mas nem todos os desejos são realizados, você agora vai para Fiorentina, uma equipe Italiana assim como nós, assim como o seu Palmeiras.



Desejamos toda a sorte ao Vitor Hugo e agradecemos por todas as gotas de suor aqui derramadas quando jogou com o coração na ponta da chuteira. Foram 131 jogos, 13 gols e dois títulos nacionais, poucos em nossa história chegaram de repente e ganharam seus feitos profissionais e carinho da torcida como aconteceu com você.



Que volte logo para sua casa que é o Palmeiras! Que venha conquistar mais títulos conosco e assim como você mesmo disse, que volte para ser campeão mais uma vez.



Obrigado, boa sorte e até logo, Vitor Hugo!