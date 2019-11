Resultado Ponte Preta 1x2 Palmeiras Brasileirão 2017 (1-2)

Obrigado a todos pela audiência aqui na Vavel Brasil! Até a próxima

Confira nosso pós jogo: Com dois gols de Guerra, Palmeiras bate Ponte Preta e entra no G-6

Ponte Preta perde sua primeira partida em casa na competição, com a derrota macaca estaciona na 10° colocação com 14 pontos.

Com a vitória palmeiras subiu para 3º colocação do Campeonato com 16 pontos ganhos. Terceira vitória do Palmeiras e duas fora de casa.

Ponte Preta buscou o empate , mas barrou em boa atuação da defesa palmeirense.

No primeiro tempo, verdão soube administrar a pressão da macaca, em duas jogadas do Guerra conseguiu seus gols.

Ponte Preta e Palmeiras fizeram um jogo bastante disputado com 3 expulsões.

49- Acaba o jogo em campinas, Ponte Preta 1x2 Palmeiras, Gols: Lucca para Ponte Preta e Guerra (2) para o Palmeiras

48- Lins tenta a jogada pela esquerda mas é desarmado por Mina

47- Cartão Vermelho para Renato Cajá e Tchê Tchê

47-Confusão !

Renato Cajá e Tchê Tchê batem boca por causa de falta. Os dois trocam agressão !

46- Lins recebe lançamento de Marlon mas atacante da macaca domina bola com a mão

45- Quatro minutos de acréscimo

44- Róger guedes tenta passe para Borja, mas Marlon faz o desarme

43- Cartão vermelho para Rodrigo!

Zagueiro da Ponte Preta é expulso por xingar o juiz da partida

42- Borja tenta puxar o contra ataque, mas é derrubado por Nino Paraíba

41- Cartão amarelo para Wendell

Jogador da Ponte Preta que esta no banco de reserva, recebe o cartão por reclamação

40 Substituição no Palmeiras

Sai:Guerra

Entra: Borja

39- Fabiano Trava!

Lucca recebe ótimo passe de Renato Cajá mas é travado por Lucca

38- Róger Guedes toca para Dudu, que erra no cruzamento

Tiro de meta para Ponte

37- Cartão amarelo para Renato Cajá

Meia da ponte mata o contra ataque fazendo falta em Dudu

36- Substituição no Palmeiras

Sai: Willian

Entra: Dudu

35- Na mão não pode !

Guerra recebe ótimo lançamento, mas domina na mão

34- UHHHH

Felipe saraiva recebe na entra da área e finaliza para ótima defesa do Fernando pras

33- Substituição na Ponte Preta

Sai: João Lucas

Entra: Lins

32- Na cobrança de escanteio, Mina sobe e cabeceia para fora

31- Cartão amarelo para Guerra

Por demorar para cobrar o escanteio

31- Juninho recebe passe de Guerra na esquerda, mas é desarmado por Nino Paraíba. Escanteio para o Palmeiras

30- Cartão amarelo para Lucca

Atacante reclamou da cobrança de lateral da equipe do Palmeiras

28- Guerra tenta o lançamento para Róger Guedes, mas Rodrigo afasta o perigo

26- Na cobrança de escanteio bola fica nas mão de Aranha

25- Guerra rouba bola de João Lucas e tenta o cruzamento, mas rodrigo afasta o perigo e cede escanteio

23- Substituição na Ponte Preta

Sai: Elton

Entra: Felipe Saraiva

22- Cartão amarelo para Sheik

Por reclamação

21- Na cobrança de falta, Renato Cajá cruza e Lucca cabeceia para fora

20- Elton tenta a jogada pela direita, mas é derrubado por Mayke.

Falta perigosa para ponte Preta na lateral direita

18- PERDEUUUUU!!!!

Sheik recebe ótimo passe, dribla Mina e deixa Léo Arthur na cara do gol, meio campo da ponte finaliza para fora e perde um gol incrível em campinas.

16- Cartão amarelo para Rodrigo

Zagueiro faz falta no Willian

14- Rodrigo tenta o lançamento para Sheik, mas Luan afasta o perigo

13- Assim não Lucca !

Atacante da ponte cobra a falta na barreira

12- Rodrigo lança Lucca que é derrubado por Mina.

Falta perigosa para Ponte Preta

10- Willian faz falta em Rodrigo no campo de ataque do Palmeiras

08- Segundo tempo começa como terminou o primeiro, Palmeiras marcando atrás da linha da bola tentando sair nos contra ataque e ponte preta tentando passar pela boa marcação do verdão

06- Luan lança guerra, mas venezuelano é derrubado por Marlon

05- Sheik recebe na passe de Cajá mas é desarmado por Juninho

03- Afasta Rodrigo

Róger Guedes tenta a jogada pela esquerda, mas é desarmado por rodrigo

02- Tchê Tchê recebe na esquerda, mas erra o cruzamento

01- Willian tenta a jogada pela esquerda mas perde a bola

Começa o segundo tempo em campinas, Ponte Preta 1x2 Palmeiras

Substituição na Ponte Preta:

Sai: Claudinho

Entra: Léo Arthur

Substituição no Palmeiras:

Sai: Gabriel Furtado

Entra: Fabiano

47- Acaba o primeiro tempo, Ponte Preta 1x2 Palmeiras, Gols: Lucca e Guerra (2)

46- GOOOOLLLL DO PALMEIRAS, GUERRA!

Gabriel Furtado toca para Erik, atacante palmeirense de calcanhar da ótimo passe para Guerra, Venezuelano finaliza de primeira para deixar o verdão em vantagem.

Ponte Preta 1x2 Palmeiras

45- Dois minutos de acréscimo

44- Lucca é derrubado por Gabriel Furtado e fica reclamando de falta

42- Ponte se anima com o gol, Nino paraíba tenta o cruzamento mas Mina afasta o perigo

40- GOOOOOLLL DA PONTE PRETA.. GOLAÇO DE LUCCA

Ponte responde rápido ao gol do Palmeiras, Renato Cajá toca para Lucca que de fora da área finaliza no cantinho do goleiro Fernando Pras. A Ponte Preta empata o jogo em campinas

Ponte Preta 1x1 Palmeiras

38- GOOOOOOOLLL DO PALMEIRAS, GUERRA

Guerra recebe ótimo lançamento do Tchê Tchê, meia palmeirense domina e finaliza sem chances para o Aranha e abre o placar no Moisés Lucarelli

Ponte Preta 0x1 Palmeiras

37- Afasta Juninho!

Rodrigo lança Renato Cajá, mas Juninho antecipa meia da Ponte e afasta o perigo

35- Falta !

Nino Paraíba e lançando na direita, mas Mina toma a frente do lateral que faz falta no zagueiro palmeirense

34-Cartão Amarelo para Gabriel Furtado

Volante palmeirense faz falta em Elton

33- Fernando Pras !!

Sheik recebe ótimo passe na esquerda e cruza na área. A bola passe por todo mundo mas goleiro palmeirense faz ótima defesa

32- Ponte Preta controla a partida, equipe de campinas mantém a posse de bola. Palmeiras se fecha e tentar sair no contra ataque

30- Mina está caído no gramado, zagueiro palmeirense reclama de dor no pé direito

28- Willian recebe bom passe do Guerra, mas finaliza para fora!

25- Mina e Lucca se desentende, atacante da ponte reclama de entrada forte do zagueiro palmeirense que retruca !

23- Guerra tenta o lançamento para Mayke, mas passe é muito forte

22- Impedido!!

Renato Cajá toca para Lucca, mas atacante da ponte está em posição irregular

21- Pra fora !!

Em contra ataque Guerra toca para Róger Guedes, atacante palmeirense domina e finaliza com perigo. Caso o Verdão abre o placar em campinas !

20 - Guerra cobra o escanteio, mas Fernando Bob sobe e afasta o perigo

19- Escanteio para o Palmeiras

17- Fernando Bob lança Claudinho, mas atacante da Ponte Preta é desarmado por Mina

16- Cartão Amarelo para Fernando Bob

Volante da Ponte fez falta dura no Guerra

14- Nino Paraíba avança pela direita, mas é desarmado por Juninho.

12- Palmeiras mantém a passe de bola mas tem dificuldade para passar por boa marcação da equipe da ponte

10- Guerra recebe passe de Tchê Tchê, venezuelano tenta o passe para Willian, mas rodrigo consegue antecipar e afasta o perigo

08- Na cobrança de falta, Rodrigo finaliza para fora.

Sem perigo para o Gol do Palmeiras

07- Renato Cajá recebe ótimo passe, mas é derrubado por Tchê Tchê

Falta perigosa para Ponte !

06- Ponte começa melhor o jogo, já chegou duas vezes no gol de Fernando pras

04- Sheik rouba bola no meio campo e avança para o ataque, atacante da ponte toca para renato cajá, meia domina e finaliza para fora

03- Parou!!

Sheik recebe lançamento de Fernando Bob, mas arbitragem marca toque de mão no domínio do atacante da ponte

02- Fernando Bob tenta lançamento para Renato Caja, mas Mina antecipa jogador da Ponte Preta e afasta o perigo

01- Rogér Guedes é derrubado por Nino Paraíba, primeira falta do jogo

Começa o jogo no Moisés Lucarelli, Ponte Preta 0x0 Palmeiras

Arbitro da Partida: Wagner Reway

Auxiliar 1: Fábio Rodrigo Rubinho

Auxiliar 2: Marcelo Grando

Hino Nacional Brasileiro sendo executado em Campinas

Equipes subindo ao gramado do Moisés Lucarelli

Técnico Cuca surpreende na escalação e coloca o jovem Gabriel Furtado na equipe titular

Ponte Preta vem com força máxima para a partida. Equipe de Campistas está 100% jogando em casa neste campeonato brasileiro

Verdão tem confrontos importante pelo mata-mata da Copa do Brasil, por esse motivo Borja e Dudu no banco.

Jean e Edu Dracena poupado, Zé Roberto com desconforto muscular estão fora da partida

Banco do Palmeiras: Jailson, Vinícius Silvestre, Fabiano, Antônio Carlos, Egídio, Veiga, Hyoran, Vitinho, Dudu e Borja.

Banco da Ponte: Fernando Prass; Mayke, Mina, Luan e Juninho; Gabriel Furtado; Tchê Tchê e Guerra; Róger Guedes, Willian e Erik

Palmeias confirmado : Fernando Prass; Mayke, Mina, Luan e Juninho; Gabriel Furtado; Tchê Tchê e Guerra; Róger Guedes, Willian e Erik

Ponte Preta Escalada: Aranha; Nino Paraíba, Marlon, Rodrigo e João Lucas; Fernando Bob, Claudinho, Elton e Renato Cajá; Lucas e Emerson Sheik

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe hoje jogo entre Ponte Preta x Palmeiras ao vivo, valendo pela décima rodada do Campeonato Brasileiro 2017.

A transmissão começará na hora da partida, às 16h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Verdão com mais um reforço na área; leia mais: Bruno Henrique é apresentado e se coloca à disposição do técnico Cuca: "Estou preparado"

Desfalque Verdão: Arouca, Moisés e Thiago Martins (recuperando forma física); Felipe Melo, Thiago Santos e Michel bastos (Machucados)

Provável escalação Palmeiras: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Luan e Juninho; Jean e Tchê Tchê; Guerra , Willian e Róger Guedes; Borja

Desfalque macaca: Xuxa; Negueba e Yago (machucados)

Provável escalação da Ponte Preta x Palmeiras: Aranha, Nino Paraíba, Marllon, Rodrigo e João Lucas; Fernando Bob, Elton e Renato Cajá; Claudinho, Lucca e Emerson Sheik

Leia mais: Kleina atribui bom momento da Ponte Preta ao espírito de equipe dos jogadores

Ponte Preta ainda não perdeu em casa neste campeonato Brasileiro, são quatro jogos e 100% de aproveitamento. Na última quinta feira, macaca venceu o cruzeiro por 1 a 0 com gol do artilheiro Lucca.

Leia Mais: Cuca vê Palmeiras sólido após vencer segunda partida seguida: "A gente está evoluindo"

Palmeiras vem de duas vitórias no campeonato. Na última quarta feira o time do técnico cuca venceu o Atlético-GO no Allianz Parque por 1 á 0 gol do atacante Borja

Palmeiras e Ponte Preta já se enfrentaram quatro vezes este ano. Um amistoso e três jogos pelo campeonato Brasileiro. No último jogo entre as equipes, verdão ganhou mas não levou. Acabou sendo eliminado do campeonato Paulista

Ponte Preta x Palmeiras ao vivo é uma partida valida pela 10º rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste domingo às 16h00 no estádio Moisés Lucarelli em campinas.