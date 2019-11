Resultado Palmeiras x Corinthians Campeonato Brasileiro 2017 (0-2)

Obrigado a todos pela audiência aqui na VAVEL Brasil! Até a próxima

Corinthians se mantém invicto na competição, já são 13 jogos com 11 vitórias, dois empates e 35 pontos somados.

Palmeiras perdeu uma invencibilidade de 27 jogos no Allianz Parque.

Com a derrota no derby verdão ficou na 5° colocação com 19 pontos.

Acaba o Derby no Allianz Parque, Palmeiras 0x2 Corinthians. Gols: Jadson e Guilherme Arana

48' Marquinhos Gabriel avança pela direita e sofre falta do Roger Guedes

47' Keno tenta o passe para Borja mas erra.

Substituição no Corinthians

Sai: Rodriguinho

Entra: Camacho

46' Keno tenta tabela com Willian mas é desarmado por Pedro Henrique

45' 4 minutos de acréscimo

?Cartão amarelo para Palmeiras

Borja vai tirar satisfação com Guilherme Arana e foi advertido

Cartão amarelo para Corinthains

Guilherme Arana faz falta dura no Borja

43' Keno recebe na esquerda e cruza na área. Bola sai para a linha de fundo e Borja fica reclamando de pênalti

42' Cássio sai jogando errado, bola sobra para Mina que toca para o Borja mas atacante palmeirense não domina

41' Zé Roberto recebe na direita e cruza nas mão do goleiro Cássio

39' Guerra faz lançamento para Willian, mas Cássio sai no abafa e bola sai para linha de fundo. Tiro de Meta

Substituição no Corinthians

Sai: Jadson

Entra: Marquinhos Gabriel

Cartão Amarelo para Cássio

Goleiro Corinthiano foi advertido por fazer cera

36' Roger Guedes recebe ótimo passe do Zé Roberto, atacante Palmeirense domina e finaliza para fora

Substituição no Palmeiras

Sai: Egídio

Entra: Zé Roberto

35' Roger Guedes avança pela direita finaliza para fora !

34' Roger guedes tenta o cruzamento mas Fagner afasta o perigo

32' Keno tenta jogada pela esquerda, mas é desarmado por Fagner

31' Keno recebe na entrada da área mas finaliza para fora !

30' Fagner e Rodriguinho fazem tabela pela direita, mas Mina chega e faz o corte

28' Roger Guedes cruza na área, Dudu desvia de cabeça mas a bola vai para linha de fundo

Substituição no Corinthians

Sai: Pablo

Entra: Pedro Henrique

26' Palmeiras sentiu o segundo gol, equipe do técnico cuca continua com dificuldades para arma a equipe

25' Jadson avança pela direita, toca para Maycon. Meia corinthiano não domina e bola sai para lateral

23' Roger Guendes tenta jogada pela direita, mas é desarmado pelo Romero

22' Borja e Cássio discutem.

Fecha o tempo entre os jogadores !

Substituição no Palmeiras

Sai: Thiago Santos

Entra: Keno

Romero lança Guilherme Arana na esquerda, lateral Corinthiano domina e finaliza sem chances para o Goleiro Fernando Pras !!

Amplia o Corinthians, Palmeiras 0x2 Corinthians !

20' GOOOOOOOLL DO CORINTHIANS!!!!!!!

19' Cássio !

Willian arranca pela pelo meio e finaliza nas mãos do goleiro Cássio !

18' Pra fora !

Guerra cruza na área, Pablo desvia e bola sobra para Willian. Atacante Palmeirense da belo voleio mas a bola vai para fora !

17' Roger Guedes recebe na esquerda e cruza na área, mas Pablo sobe de cabeça e afasta o perigo

15' Palmeiras encontra dificuldade para passar pela bola marcação da defesa do Palmeiras

Cartão Amarelo para Jadson

Meia Corinthiano faz falta dura no Borja

13' Dudu recebe ótimo passe do Guerra, entra na área mas finaliza em cima do Pablo.

Palmeiras na pressão !

11' Roger Guedes tenta o cruzamento na área, mas Pablo sobe e afasta o perigo

09' Em dividida com Thiago Santos, Rodriguinho fica caído no chão !

07' Dudu cruza bola na área, Mina sobe junto com Cássio. Arbitro marcou a falta e goleiro Corinthiano fica caído no gramado

05' Gabriel tenta jogada pela direita, mas é desarmado por Roger Guedes

04' Dudu arranca pela esquerda, toca para Borja; mas atacante Palmeirense é desarmado por Pablo

Borja entrou bem no jogo !

03' Roger Guedes toca para Guerra, mas venezuelano não domina

02' Borja recebe pelo passe em profundidade do Dudu, atacante Palmeirense domina mas é desarmado por Balbuena

01' Borja recebe na entrada da área mas finaliza para fora!

Começa o segundo tempo, Palmeiras 0x1 Corinthians

Substituição no Palmeiras

Sai: Bruno Henrique

Entra: Borja

Corinthians por sua vez continua muito bem no seu estilo de jogo, equipe marca muito forte e quando tem oportunidade de chegar no ataque faz jogadas com perigo

Palmeiras teve mais volume do jogo, mas peca no lance final.

Equipe do técnico cuca cruza muito bolas nas área, mas não consegue concluir ao gol do goleiro Cássio.

49' Acaba o primeiro tempo do Derby, Palmeiras 0x1 Corinthians (Jadson)

48' Roger Guedes recebe lançamento do Dudu, atacante palmeirense domina e finaliza para fora !

47' Roger Guedes rouba bola do Rodriguinho e pucha o contra ataque, atacante palmeirense faz lançamento para Willian mas Pabro antecipa a jogada e sai com a bola dominada

46' Afasta Edu Dracena

Fagner e Rodriguinho fazem bela jogada pelas direita, lateral Corinthiano cruza na área mas Edu Dracena afasta o perigo

45' Dudu tenta a jogada pela direita mas é desarmado por Balbuena

44' 4 minutos de acréscimo !

43' Na cobrança de escanteio, Dudu cobra nas mãos do goleiro Cássio !

42' Afasta Fagner

Na cobrança de escanteio, Thiago Santos divide com Cássio. Bola sobra para o Dudu que finaliza em cima do Fagner.

Escanteio para o Palmeiras !

41' Na cobrança de falta, Pablo sobe de cabeça e faz o corte

40' Egídio tenta a jogada pela esquerda, mas sofre falta do Fagner.

Vem bola na área do Corinthians

39' Rodriguinho pucha o contra ataque e toca para Jó, atacante Palmeirense é desarmado pelo Thiago Santos

38' Cássio !

Dudu recebe lançamento do Mina pela esquerda, trás por meio e finaliza nas mãos do goleiro Cássio !

37' Na cobrança de falta Fagner sobe de cabeça e afasta o perigo

36' Dudu tenta avançar pela esquerda, mas é derrubado por Rodriguinho

Vem bola na área do Corinthians

35' Impedido!

Romero recebe ótimo passe na esquerda, mas estava impedido

34' Dudu faz cruzamento na área, Thiago Santos sobe de cabeça mas a bola desvia no Pablo e vai para escanteio

Cartão Amarelo para Corinthians

Fagner faz falta dura no Dudu

32' Impedido !!

Maycon faz belo lançamento para Jó, mas atacante Corinthiano estava impedido !

31' Afasta Mina

Jó faz grande jogada pela direita e cruza na área, Maycon domina mas na hora da finalização é travado por Mina !!

Quase o segundo do Corinthians !

30' Romero fica caído no gramado, jogadores do Corinthians reclama de agressão do Tchê Tchê

29' Jadson avança pela direita e toca para Fagner, mas lateral não domina e perde uma chance clara de gol

28' UHHHHH Palmeiras

Bruno Henrique recebe na entrada da área e finaliza. Bola passa raspando a trave esquerda do goleiro Cássio

Cartão Amarelo para Palmeiras

Dudu faz falta dura em Gabriel

27' Dudu recebe na entrada da área, tenta a finalização mas é desarmado por Fagner

26' Tchê Tchê faz lançamento para dentro da área, mas Fagner sobe de cabeça e afasta para escanteio

Cartão Amarelo para Palmeiras

Thiago Santos por discussão com Rodriguinho

Cartão Amarelo para Corinthians

Rodriguinho por discussão com Thiago Santos

23' Rodriguinho e Thiago Santos discutem no centro do gramado.

Primeira confusão do clássico

22' GOOOOOOOOOOOOLLL DO CORINTHIANS !!!

Jadson cobra com perfeição no canto direito do Fernando Pras !

21' Pênalti para Corinthians!!!

Romero recebe na esquerda e toca para Guilherme Arana. Lateral corinthiano domina na área mas é tocado por Bruno Henrique.

Pênatli para o Corinthians

20' Gabriel recebe no circulo central mas é derrubado por Guerra

19' Roger Guedes e Tchê Tchê fazem grande jogada pela direita, atacante palmeirense cruza na área, mas Pablo sobe e afasta o perigo.

Palmeiras pressionando o Corinthians nesse momento

18' Dudu tenta a jogada pela esquerda, mas é desarmado por Fagner

17' Palmeiras inteiro no campo de ataque, Corinthians por sua vez inteiro no campo de defesa.

15' Que beleza!!

Tchê Tchê recebe na direita e aplica uma caneta no Romero

13' Dudu recebe na direita e cruza na área, mas Pablo sobe de cabeça e afasta o perigo

12' Impedido

Romero recebe na direita e toca para Guilherme Arana, mas lateral do Corinthians estava impedido!

11' Cássio!

Egídio arranca pela esquerda e finaliza nas mãos do goleiro Cássio

10' Tchê Tchê recebe ótimo passe do Guerra na direita e cruza na área. Dudu sobe de cabeça, mas a bola vai para fora

09' Pra fora!

Romero recebe na esquerda, dribla Bruno Henrique e finaliza para fora.

Primeira chegada do Corinthians

08' Cássio!!

Na cobrança de falta do Dudu, Mina cabeceia nas mãos do goleiro Cássio

07' Dudu arranca pela direita mas é derrubado por Gabriel.

Vem bola na área do Corinthians

06' Romero recebe na esquerda, mas é desarmado por Tchê Tchê

05' Egídio recebe na direita e cruza na área, mas Gabriel afasta o perigo.

04' Jadson rouba bola no meio campo e toca para Rodriguinho, mas meia corinthiano não percebe a chegada de Egídio que toma a bola

03' Mina avança, mas é desarmado por Gabriel. Começo de jogo com Corinthians marcando atras da linha da bola

02' Jadson tenta a jogada pela esquerda, mas é desarmado pelo Egídio

01' Willian faz falta em Gabriel

Começa o derby, Palmeiras 0x0 Corinthians

sendo respeitado 1 minuto de silêncio no gramado

Times em campo, Hino nacional Brasileiro no Allianz Parque

Elenco corinthiano fazendo trabalho de aquecimento no gramado da Arena. Volante Gabriel é uns dos mais xingados pela torcida do Palmeiras, jogador enfrenta seu ex clube pela segunda vez.

Goleiros Cássio e Walter do Corinthians; Fernando Praz e Jaison do Palmeiras estão no gramado do Allianz Parque fazendo trabalho de aquecimento

Corinthians tem a volta do Fagner que não jogou contra a Ponte Preta.

Felipe Melo grande novidade no banco do Palmeiras, jogador ficou mais de um mês afastado por uma lesão muscular.

Bando de reservas do verdão: Jaison; Mayke, Luan, Juninho, Zé Roberto, Felipe Melo, Michel Bastos, Raphael Veiga, Hyoran, Keno, Erik e Borja

Palmeiras confirmado para o clássico: Fernando Prass; Tche Tche, Mina, E.Dracena e Egidio; T.Santos, B.Henrique e Guerra; Dudu,Willian e R.Guedes

Bando de reservas do timão: Walter; Léo Principe, Moisés, Giovani Augusto, Kazin, Felipe Bastos, Clayson, Paulo Roberto, Camacho, Marquinhos Gabriel, Pedro Henrique e Pedrinho

Corinthians confirmado para o clássico: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero: Jô.

Palmeiras fez cinco clássicos esse ano, com duas vitórias e três derrotas.

Corinthians está invicto nos clássico esse ano, forma sete jogos, com cinco vitórias e dois empates.

As duas equipes já estão no Allianz Parque.

A transmissão do derby Palmeiras x Corinthians ao vivo começará na hora da partida, ás 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Desfalques do Corinthians: Danilo e Vilson (Machucados)

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô

Desfalques do Verdão: Arouca, Moisés, Thiago Martins e Jean (machucados)

Provável escalação Palmeiras: Fernando Prass; Tchê Tchê, Mina, Luan e Juninho; Thiago Santos, Bruno Henrique e Guerra; Dudu, Róger Guedes e Willian

No treino de ontem no CT Joaquim Grava os jogadores do Corinthians tiveram apoio dos torcedores antes do clássico

Lembrando que por determinação do ministério público os clássicos no estado de São Paulo são com torcida única. Hoje só teremos torcedores do Palmeiras no Aliianz Parque

O jogo será de casa cheia, Palmeiras vende 30 mil ingressos antecipadamente para clássico contra o Corinthians.

Será o segundo Palmeiras x Corinthians do ano, pelo campeonato Paulista as duas equipes jogaram em Itaquera. Corinthians levou a melhor com gol de Jó no final da partida.

Corinthians é líder da competição com 32 pontos, equipe está invicta e vem de quatro vitória seguidas. Na última rodada jogando em casa, venceu a Ponte Preta por 2 a 0 com gols de Jadson e Jó.

Na última rodada jogando fora de casa, Verdão perdeu por 3 a 1 para o Cruzeiro. Equipe está na 6° colocação no campeonato com 19 pontos.

Palmeiras x Corinthians; "O maior clássico do mundo" . Derby neste ano completa 100 anos de muitas historias.

Partida Palmeiras x Corinthians ao vivo é uma partida válida pela 13º rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece nesta quarta feiras às 21h45 no Allianz Parque.