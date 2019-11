Resultado Botafogo x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro 2017 (1-2)

Obrigado a todos pela audiência aqui na VAVEL Brasil! Até a próxima

Próxima rodada do campeonato Botafogo joga em Belo Horizonte contra o Cruzeiro. Já ao verdão recebe o Atlético-PR no Allianz Parque

Com a derrota botafogo estaciona na 7º colocação do campeonato com 24 pontos. Já o palmeiras pula para 3º colocação com 32 pontos

49' Acaba o jogo no Rio de Janeiro, Botafogo 1x2 Palmeiras, Gols Igor Rabelo e Deyverson para o Palmeiras e Rodrigo Pimpão para o Botafogo

48 Botafogo na pressão !

Guilherme faz o cruzamento na área mas zaga do Palmeiras sobe e afasta o perigo !!

46' Impedido !!

Bruno Silva recebe passe na esquerda mas arbitragem marca impedimento

45' Cartão amarelo para Botafogo

Leo Valencia faz falta dura em Deyverson

44' + 4 minutos de acréscimo

43' Victor Luis cruza na área mas Luan sobe afastando o perigo

41' Substituição no Botafogo

Sai: Roger

Entra: Brenner

40' Egídio faz grande jogada pela direita e toca para Zé Roberto, meia palmeirense cruza na área e Deyverson finaliza de primeira e faz um belo gol para deixar o Verdão em vantagem !

40 GOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS

DEYVERSOOOON !!!

38' Cartão amarelo para Botafogo

João Paulo faz falta em Dudu e para o contra ataque

36' JAISOOOOOON

Victor Luis faz cruzamento na área, Roger domina e finaliza no cantinho para ótima defesa do goleiro palmeirense

35' SALVA IGOR RABELOOO

Gatito tenta fazer o lançamento mas toca para Deyverson, atacante Palmeirense domina mas na hora da finalização aparece Igor Rabelo e trava o chute.

Quase gol do verdão em uma lambança do goleiro Gatito

33' Mayke tenta o cruzamento na área mas bola fica nas mão dos goleiro Gatito

32' Substituição no Palmeiras

Sai: Róger Guedes

Entra: Borja

31 Róger Guedes tenta a jogada mas erra o passe para o Zé Roberto

30' Substituição no Botafogo

Sai: Matheus Fernandes

Entra: Guilherme

28' Substituição no Palmeiras

Sai: Bruno Henrique

Entra: Zé Roberto

27' Cartão Amarelo para Joel Carli

Zagueiro do Botafogo faz falta dura em Dudu

26' Mayke cobra lateral dentro da área, mas Dudu faz a carga em cima de Joel Carli e arbitro marca falta

25' Afasta Luan

Joel Carli recebe ótimo passe dentro da área, mas na hora da finalização é desarmado pelo zagueiro Luan

23' Pênalti ?

Luis Ricardo lança Roger na área, atacante do botafogo domina mas é tocado por Luan e cai dentro da área. Arbitragem manda seguir o jogo

22' UHHHHHH Botafogo

Leo Valencia cruza bola na área, Igor Rabelo domina e finaliza em cima do Mayke

21' Bruno silva lança Roger em profundidade, mas Luan antecipa a jogada e afasta o perigo

19' Mayke tenta o cruzamento na área, mas bola fica nas mão do goleiro do Botafogo

17' Substituição no palmeiras

Sai: Keno

Entra: Raphael Veiga

16' Dudu recebe ótimo passe na direita e cruza nas mão do goleiro Gatito

15' Raphael Veiga vem ai, meio campista palmeirense conversa com o técnico Cuca neste momento

14' Keno tenta puxar o contra ataque mas sofre falta do Luis Ricardo

12' Róger guedes faz ótimo lançamento para Dudu, atacante Palmeirense domina mas é travado na hora por Joel Carli

09' Matheus Fernandes rouba bola no meio campo e toca para Leo Valencia, Chileno faz ótimo lançamento para Roger, atacante domina e finaliza para ótima defesa do Jaison, no rebote Rodrigo Pimpão com o gol aberto faz o gol de cabeça.

Empata o botafogo, 1 a 1

09' GOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO

ROGRIGO PIMPÃOO !!

06' Leo Valencia tenta a jogada pela direita e sofre falta do Bruno Henrique

Na cobrança o próprio Leo Valencia finaliza para fora!

05' Bruno Henrique tanta o cruzamento, mas bola fica nas mão do goleiro Gatito

04' Na cobrança Mayke sobe de cabeça afastando o perigo!

03' Leo Valencia tenta a jogada pela direita mas é derrubado por Egídio.

Na falta, lateral do Verdão leva amarelo

Vem bola na área do Palmeiras

02' Gatito Fernandes!

Dudu cobra a falta na área, Deyverson sobe e cabeceia no canto esquerdo do goleiro Gatito que faz uma excelente defesa

01' Primeiro ataque do verdão, Deyverson tenta a primeira arrancada mas é puxado por Igor Rabelo

Começa o segundo tempo, Botafogo 0x1 Palmeiras

Substituição no Botafogo

Sai: Rodrigo Lindoso

Entra: Leo Valencia

Primeiro tempo bastante trucando no Milton Santos, Botafogo nas suas características marcando muito forte e tentando sair nos contra ataque. Palmeira teve o controle da primeira etapa e conseguiu seu gol em uma jogada de bola parada

46' Acaba o primeiro tempo, Botafogo 0x1 Palmeiras !

45' Egídio cobra falta na área, Roger desvia de cabeça e bola bate no zagueiro Igor Rabelo e vai para o fundo do gol.

Palmeiras abre o placar no Rio de Janeiro, Botafogo 0x1 Palmeiras !

45' GOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS !!!

GOL CONTRA DO ZAGUEIRO IGOR RABELO

45' Róger Guedes avança pela direta, mas é derrubado pelo atacante Róger.

Vem bola na área do Botafogo

44' Na cobrança Bruno Henrique cobra falta por cima do gol sem perigo para o goleiro Gatito !

43' Falta perigosa

Keno recebe na entrada da área, mas é puxado por Rodrigo Lindoso

Na falta meia do Botafogo toma o primeiro amarelo do jogo

42' Na cobrança Joel Carli sobe e afasta o perigo

41' Keno tabela com Dudu que acha Egídio na esquerda, lateral do Palmeiras faz o cruzamento mas Igor Rabelo sobe e afasta para escanteio

39' Bruno Henrique tenta a finaliza, mas acerta Matheus Ribeiro.

Palmeira rondando a área do Botafogo

38' João Paulo lança atacante Róger, mas passe é muito forte e fina bola fica com goleiro Jailson

37' Na cobrança de falta, Dudu cruza na área mas atacante Deyverson domina com a mão e o arbitro marca falta

36' Dudu tenta a jogada individual, mas sofre falta de João Paulo.

Vem bola na área do Botafogo

35' Deyverson puxa o contra ataque mas sofre falta de Bruno Silva

34' Na cobrança de escanteio, Luan sobe e afasta o perigo

33' Bruno Silva tenta o cruzamento na área pela esquerda, mas Keno afasta para escanteio

32' Rodrigo Pimpão tenta a tabela pela esquerda com Victor Luis, mas lateral do botafogo é desarmado por Thiago Santos

31' PRA FORA !!!

João Paulo cobra falta dentro da área, Roger finaliza de primeira e bola vai para fora !

Resposta do Glorioso.

29' GATITOOOOOO ESPETACULAR !!!

Keno puxa o contra ataque pela esquerda e cruza na área. Deyverson domina e finaliza para excelente defesa do Gatito, no rebate atacante do verdão ainda chuta em cima do Bruno Silva.

Quase verdão abre o placar

27' Quase...

Dudu faz ótimo lançamento para Róger Guedes mas Igor Rabelo antecipa a jogada !

26' Bruno Henrique toca na esquerda para Egídio, lateral palmeirense domina e cruza na área. Zaga do botafogo sobe afastando o perigo

24' Róger Guedes tenta puxar o contra ataque, mas sofre falta de Matheus Fernandes

23' Jogo reiniciado, tudo bem com os jogadores

22' Victor Luis faz o cruzamento na área, Joel Carli sobe e cabeceia na mãos do goleiro Jaison. No lance Luan e Joel Carli fica caído no gramado recebendo atendimento, jogo paralisado!

21' Roger faz falta em Dudu, atacante Palmeirense puxava belo contra ataque

20' João Paulo cobra a falta na área, mas juiz marca falta de Joel Carli no Luan

19' Bruno silva receba na direita, mas é derrubado por Egídio.

Vem bola na área do verdão !

18' Matheus Fernandes avança pela esquerda e toca para Victor Luis, lateral do botafogo cruza na área, mas Luan sobe e afasta o perigo

17' Impedido

Róger recebe passe em profundidade, mas arbitragem marca impedimento

15' Victor Luis faz bela jogada pela direita, mas erra o passe para Bruno Silva

14' Keno tenta a jogada pela esquerda, mas é desarmado por Joel Carli

13' Jogo reiniciado

Bola volta a rolar com posse do glorioso

12' Keno está caído no gramado sentido dores e recebendo atendimento médico

11' AFASTA MAYKE

Rodrigo Pimpão puxa o contra ataque e lança para João Paulo, meia do Botafogo tenta a finaliza mas Mayke chega primeiro e antecipa a jogada

10' João Paulo tenta o passe em profundidade para Roger mas erra. Jogo começa com bastante erros de passe de ambas as equipes

08' Luis Ricardo avança pela direita tenta o cruzamento mas erra o passe para o atacante Roger

07' João Paulo tenta o cruzamento na área, mas zagueiro Luan afasta o perigo

05' UUHHHHHHHHH Palmeiras !

Em lançamento da defesa Róger Guedes ajeita de cabeça para o atacante Deyverson, jogador domina e finaliza com perigo.

03' Palmeiras troca passe no campo de defesa, Botafogo marca forte neste inicio de jogo

01' Palmeiras tenta o primeiro atacante..

Keno toca para Dudu que tenta o passe na esquerda para Róger Guedes, mas Joel Carli antecipa a jogada e fica com a bola.

Começa o jogo no Milton Santos, Botafogo 0x0 Palmeiras

Hino nacional brasileiro no Rio de Janeiro

Times no gramado do Milton Santos

Jair Ventura mantém a sua formação clássica com três volantes.

Palmeiras com quatro atacantes, Dudu vai jogar mais centralizado armando a equipe

Técnico cuca perdeu dois jogadores de última hora, Edu Dracena com dores musculares foi cortado do banco de reservas e o volante Jean ficou em São Paulo em transição física

Bando do Verdão: Prass, Vinícius, Fabiano, A. Carlos, Zé Roberto, Tchê Tchê, Léo Passos, R. Veiga, Hyoran, M. Bastos, Erik e Borja

Palmeiras confirmado: Jailson; Mayke, Luan, Juninho e Egídio; Thiago Santos e Bruno Henrique; Keno, Dudu e Róger Guedes; Deyverson

Banco do glorioso: Helton Leite, Emerson, Emerson Silva, Gilson, Marcelo, Leo Valencia, Brenner, Leandro, Guilherme, M. Vinicius, Dudu Cearense e Vinícius.

Botafogo confirmado: Gatito; Luis Ricardo, Carli, Rabello e Victor Luis; Lindoso, Bruno Silva, M. Fernandes e João Paulo; Pimpão e Roger

Equipes estão no gramado do estádio Milton Santos fazendo o trabalho de aquecimento.

A transmissão do jogo Botafogo x Palmeiras ao vivo começará na hora da partida, ás 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Equipes já se enfrentaram pelo campeonato Brasileiro 52 vezes, foram 21 vitórias do Palmeiras, 14 vitórias do Botafogo e 21 empates. Último confronto entre as duas equipes aconteceu em 2016 e o verdão venceu por 1 a 0 com gol do atacante Dudu.

Desfalque Alvinegro: Arnaldo, Jonas, Marcinho, Bochecha e Airton (Machucados)

Provável Botafogo: Gatito; Victor Luiz, Igor Rabelo, Joel Carl e Luis Ricardo; Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, João Paulo e Marcos Vinicius; Roger e Rodrigo Pimpão

Desfalque do verdão: Guerra (poupado); Willian, Mina, Arouca e Thiago Martins (Machucado)

Provável Palmeiras: Jailson; Mayke, Edu Dracena, Luan e Egídio; Thiago Santos, Bruno Henrique e Jean; Dudu, Róger Guedes e Deyverson

Jogando longe de casa, Verdão tem nove jogos; três vitórias, um empate e cinco derrotas.

Na rodada passada, verdão fez o dever de casa e venceu o Avaí por 2 a 0. Gols dos atacantes Dudu e Deyverson

Na manhã desta terça feira (01) em entrevista na academia de futebol o diretor de futebol Alexandre Mattos confirmou que o volante Felipe Melo não jogo mais pelo Palmeiras.

Verdão vive momento distinto dentro e fora de campo. Nas quatro linhas equipe não perde na competição a quatro jogos; são três vitórias e um empate. Já fora de campo palmeiras viveu momento conturbados com o afastamento do volante Felipe Melo.

Jogando como mandante Botafogo tem oito jogos; são quatro vitórias , dois empates e duas derrotas.

Na rodada passada Botafogo fez uns dos melhores jogos do campeonato brasileiro com o São Paulo. Alvinegros perderam por 4 a 3 depois de estar na frente no placar por 3 a 1.

Jogo Botafogo x Palmeiras ao vivo é uma partida válida pela 18º rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece nesta quarta feira (02) às 21h45 no estádio da Milton Santos no Rio de Janeiro.