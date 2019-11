Resultado de Palmeiras x São Paulo pelo Campeonato Brasileiro 2017 (4x2)

Obrigado pela atenção de todos! Acompanhem o nosso pós jogo!

48' Acaba o jogo no Allianz Parque, Palmeiras 4x2 São Paulo. Gols Palmeiras ( Wiilian 2x, Hyron e Keno) São Paulo ( Hernanes e Marcos Guilherme)

46' Tchê Tchê faz excelente lançamento para Willian que domina e toca para o Hyron dentro da área. Meia Palmeirense só teve o trabalho de empurrar a bola para dentro da rede

Palmeiras 4x2

46' GOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS

Hyoran

45' +3 minutos de acréscimos

44' Rodrigo Caio tenta o cruzamento na área mas Luan faz o corte

42' Tchê Tchê tenta puxar o contra ataque, mas é desarmado pelo Petros

41' Jucilei faz o cruzamento na área, mas Thiago Santos antecipa a jogada e faz o corte

40' Denilson tenta a jogada pela esquerda mas é desarmado por Thiago Santos

38' São Paulo teve a chance de fazer o terceiro gol três vezes, mas não conseguiu. Verdão foi lá e matou o jogo

37' Substituição no São Paulo

Saiu: Marcos Guilherme

Entra: Denilson

36' Substituição no Palmeiras

Saiu: Deyverson

Entra: Thiago Santos

33' Deyverson recebe ótimo lançamento na esquerda e toca para Keno.

Atacante Palmeirense finaliza de primeira e acerta um chute sem chances para o Sidão

Na frente o verdão, Palmeiras 3x2 São Paulo

33' GOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS

KENOOOOOO

30' Pra fora !!

Hernanes recebe ótimo lançamento na esquerda, dribla Michel basto e finaliza para fora !!

Quase terceiro do tricolor

28' Substituição no Palmeiras

Saiu: Guerra

Entra: Hyoran

27' PERDEU

Lucas Fernandes cobra falta na área, Arboleda desvia de cabeça e bola sobra para Rodrigo Caio que finaliza pra fora !!

Que chance perdeu o São Paulo

25' ERRROUUUU

Gilberto recebe na esquerda e tenta o cruzamento, mas bola vai direto para linha de fundo !!

23' SIDÃOOOOOOO

Em bola cruzada da esquerda, Deyverson antecipa Rodrigo Caio e finaliza para excelente defesa do Sidão

Quase o terceiro do Verdão !!

22' GOL Anulado !!!

Jean receba na esquerda e cruza para Deyverson que finaliza para o fundo das redes. Mas arbitragem marca impedimento

20' ERROUUUU

Jean receba na direita e cruza sem direção!

18' Cartão amarelo para o São Paulo

Arboleda faz falta dura em Deyverson

17' Pra fora !!

Na cobrança de escanteio Edu Dracena ajeita para Guerra mas meia venezuelano finaliza por cima do gol

15' Substituição no Palmeiras

Saiu: Bruno Henrique

Entra: Keno

14' Impedido !!!!

Petros toca para Gilberto mas arbitragem marca impedimento

13' Marcos Guilherme puxa o contra ataque e acha Gilberto na esquerda, atacante tricolor domina e finaliza para fora

12' Substituição no São Paulo

Saiu: Cueva

Entra: Lucas Fernandes

11' Tchê Tchê recebe na entrada da área e finaliza para fora

10' Cueva sai jogando errado, bola sobra para Moisés que acha Willian na esquerda. Atacante Palmeirense cruza na área mas Rodrigo Caio faz o corte

09' Cartão amarelo para Edimar

Por falta dura em Tchê Tchê

08' Falta ?

Guerra receba na direita tenta a jogada individual mas é derrubado por Cueva, mas arbitragem manda seguir !

07' Bruno Henrique faz lançamento para Michel Bastos mas bola é muito forte e sai para linha de fundo

05' Guerra tenta jogada individual mas é desarmado pelo Petros

04' Prass tranquilo !

Hernanes cobra falta para defesa tranquila do goleiro Palmeirense

03' Hernanes tenta tabela com Cueva mas sofre falta do Bruno Henrique

02' Moisés tenta jogada pelo meio mas sofre falta do Petros

01' Jean tenta o lançamento para Deyverson mas arboleda sobe e faz o corte

Começa o segundo tempo no Allianz Parque, Palmeiras 2x2 São Paulo

Primeiro tempo bastante equilibrado no primeiro tempo, Palmeiras com mais posse de bola e tricolor em busca dos contra ataque

52' Acaba o primeiro tempo, Palmeiras 2x2 São Paulo, Gols Palmeiras (Willian 2x) . São Paulo ( Marcos Guilherme e Hernanes)

51' Buffarini recebe na direita e cruza na área, Hernanes ganha do Edu Dracena e finaliza no cantinho do Fernando Prass

Empata o clássico o São Paulo, Palmeiras 2x2 São Paulo

51' GOOOOOOOOOOOOOLLL DO SÃOOOO PAULOOO

HERNANES

50' Deyverson toca para Willian na esquerda, atacante Palmeirense tenta o lançamento na área mas Buffarini faz o corte

49' Impedido !!

Jucilei cabeceia para dentro da área, Gilberto domina mas arbitragem marca impedimento

48' UUHHHHHH PALMEIRAS

Tchê Tchê recebe na entrada da área e finaliza com perigo

47' Hernanes recebe ótimo passe na esquerda arranca, meia tricolor faz o passe para Gilberto, mas Fernando Prass antecipa a jogada e fica com a bola

45' + 7 minutos de acréscimo !

44' Moisés sobre falta na esquerda, na cobrança Michel bastos cobra na área, mas rodrigo Caio antecipa a jogada e faz o corte

42' Tchê Tchê receba na esquerda e cruza na área, Rodrigo Caio sobe de cabeça e afasta o perigo

39' Arboleda e Deyverson ficam caído no gramado depois de uma dividida

38' Willian receba lançamento na esquerda da uma caneta no Jucilei e finaliza no ângulo do Sidão..

QUE GOLAÇOOOOO DO VERDÃOO, Palmeiras 2x1 São Paulo

38' GOLAÇOOOOOOOOOOO DO PALMEIRAS

WILLLIAN

37' Cueva recebe na esquerda e finaliza para fora !

35' Michel Basto recebe na esquerda e cruza na área. Edimar sobe no vazio e bola sobra para Willian. Atacante palmeirense domina e finaliza sem chances para o Sidão

Empata o jogo o Verdão, Palmeiras 1x1 São Paulo

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS

WILLIAN

34' Willian recebe na esquerda traz o meio mas é desarmado por Rodrigo Caio

32' Impedido!!!

Jucilei recebe na esquerda mas arbitragem marca impedimento

31' NA TRAVEEEEE

Gilberto toca para Hernanes que faz belo lançamento para Marcos Guilherme. Meia tricolor domina e finaliza no travessão do goleiro Fernando Prass

Quase o segundo gol do tricolor

30' Deyverson tabela com Guerra na entrada da área mas é desarmado pelo Rodrigo Caio

28' Deyverson recebe na entrada da área, mas não consegue o domínio sendo desarmado pelo Petros

27' Bola rolando novamente

27' Substituição no tricolor

Saiu: Lucas Pratto

Entra: Gilberto

JOGO PARALISADO NESTE INSTANTE

EQUIPE MÉDICA FAZENDO OS PRIMEIROS ATENDIMENTO NO GRAMADO

21' Lucas Pratto desacordado !!!

Atacante tricolor esta caído no gramado desacordado depois de dividida com Hernanes

Ambulância foi acionada para socorrer o jogador do São Paulo

20' Jean recebe na esquerda e cruza na área. Arboleda antecipa a jogada e faz o corte

19' Moisés faz o cruzamento nas mão do goleiro Sidão

18' Jean tabela com Guerra e finaliza sem perigo

17' Saída errada !!

Sidão sai jogando errado, bola sobra para Willian que finaliza com perigo

Quase empate do verdão

16' Sidão tranquilo !!

Guerra finaliza para ótima defesa do Sidão

15' Bruno Henrique toca para Willian, atacante palmeirense tenta o giro mas é desarmado pelo Rodrigo Caio

13' Palmeiras sentiu o gol e neste momento São Paulo mantém a posse de bola

12' Sidão lança para Lucas Pratto, atacante tricolor domina bola e lança marcos Guilherme. Meia tricolor domina e finaliza na saída do Fernando Prass.

Tricolor abre o placar no Morumbi, Palmeiras 0x1 São Paulo

12' GOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULOOOOO

MARCOS GUILHERME

11' Deyverson tenta o passe para Willian mas bola fica tranquila com Sidão

09' Moisés lança Jean na direita mas lateral palmeirense não domina e bola sai para linha de fundo

08' Guerra recebe ótimo passe na direita e cruza na área. Mas Sidão tranquilo fica com ela

07' ERRROU

Moisés recebe passe na entrada da área , mas meia palmeirense chuta sem direção

06' Cueva cobra a falta na barreira

05' Falta Perigosa para o São Paulo

Hernanes receba na entrada da área, mas é derrubado por Edu Dracena.

04' Moisés acha Jean na direita. Lateral Palmeirense cruza na área e Rodrigo Caio afasta o perigo

03' Marcos Guilherme tenta o cruzamento na área, mas Edu Dracena sobe e afasta o perigo

02' Hernanes tenta a jogada pela meio, mas sofre falta de Bruno Henrique

01' Tchê Tchê recebe na entrada da área e finaliza para boa defesa do Sidão

Começa o clássico no Allianz Parque, Palmeiras 0x0 São Paulo

Equipes no gramado daqui a pouco bola vai rolar

Entre os gols , dois feitos estão marcados para o palmeirense, Robinho pelo Paulista de 2015 e de Dudu no Paulista deste ano. Foram dois golaços de cobertura

O São Paulo sofre no Allianz Parque, desde 2015 a equipe sofreu 12 gols e fez apenas um.

Os dois times entram em campo para iniciar o aquecimento

Lucas Pratto volta ao time titular depois de cumprir suspensão

Banco do tricolor: Renan Ribeiro, Militão, Maicosuel, Lucas Fernandes, Gilberto, Thomaz, Shaylon, Ardellan, Jonatan Gomes, Brenner, Marcinho e Denilson

São Paulo confirmado 4-1-4-1: Sidão; Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Petros; Jucilei, Hernanes, Marcos Guilherme e Cueva; Pratto Técnico: Dorival Junior

Tinha a expectativa da volta do Dudu, mas atacante não fica nem no banco de reservas

Banco do Verdão: Vinicius, Juninho, Fabiano, Thiago Santos, Zé Roberto, Raphael Veiga, Hyoran, Róger Guedes, Keno, Erik e Borja. Técnico Cuca

Palmeiras confirmado 4-4-2: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Luan e Michel Bastos; Bruno Henrique, Tchê Tchê, Guerra e Moisés; Willian e Deyverson.

Foram vendidos antecipadamente 30 mil ingressos para o clássico, promessa de Allianz Parque lotado. Lembrando que os clássicos no estado de São Paulo são com torcida unica, hoje só teremos torcedores do Palmeiras

Os mandantes estão se dando melhor no choque rei, nos últimos 10 jogos foram cinco vitórias do Verdão, quatro vitórias do tricolor e um empate.

Será o primeiro clássico do Sidão no São Paulo, contratado neste ano para ser titular goleiro ainda não conseguiu se firma no gol São Paulino Nos outros jogos do ano contra o verdão atuaram Denis e Renan Ribeiro.

São Paulo não ganha do Palmeiras como visitante a mais de 10 anos. Será que esse tabu será quebrado hoje ?

Verdão completou 103 anos de história ontem. Abaixo mais um especial da Vavel

A transmissão do clássico Palmeiras x São Paulo ao vivo começará na hora da partida, ás 16h00, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

No primeiro turno no Morumbi, tricolor venceu por 2 a 0 com gols do atacante Lucas Pratto e Luiz Araujo que não faz mais parte do elenco tricolor

Jogando no Allianz Parque São Paulo nunca ganhou do Palmeiras.

Ontem tricolor fez seu último treino no Morumbi para 18 mil torcedores, foi arrecadado mais de 2 mil toneladas de alimentos não perecíveis

Desfalque do tricolor: Araruna, Bruno , Júnior Tavares , Morato e Wellington Nem (Machucados)

Provável São Paulo: Sidão; Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Petros; Jucilei, Hernanes, Marcos Guilherme e Cueva; Pratto

Desfalque do verdão: Arouca , Jailson e Mina (Machucados)

Provável Palmeiras: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Luan e Michel Bastos; Bruno Henrique, Tchê Tchê e Moisés; Róger Guedes, Keno e Borja

Semana de muito mistério de ambas as equipes, Verdão e tricolor fizeram treinos fechados todos os dias.

Na último rodada tricolor empatou em 1 a 1 contra o Avaí. Gols da partida foram marcado de pênalti, Hernanes para o tricolor e Junior Dutra para o Avaí

São Paulo está na zona de rebaixamento, mas no segundo turno equipe ainda não perdeu, forma dois jogos com uma vitória e um empate

Palmeiras está na 4º colocação do campeonato com 33 pontos, foram 21 jogos com 10 vitórias, três empates e oito derrotas.

Na última rodada, Palmeiras recebeu a Chapecoense no Allianz Parque e foi derrotado por 2 a 0. Gols de Fabrício Bruno e Túlio de Melo

Verdão completou ontem dia 26 de Agosto 103 anos de história. Nós da Vavel Brasil fizemos alguns especias sobre o Alviverde imponente

Choque rei de pressão para os dois lados. Palmeiras não vence a três rodadas, foram duas derrotas e um empate. Já o São Paulo continua na zona de rebaixamento, ambos precisam da vitória.

Palmeiras x São Paulo ao vivo é uma partida válida pela 22º rodada do campeonato Brasileiro. Clássico acontece neste domingo (26) às 16h00 no Allianz Parque em São Paulo .