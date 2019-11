Avaí e Atlético-MG empatam pelo Brasileirão e estacionam no meio da tabela

Avaí e Atlético-MG duelaram pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2017, em jogo realizado na Ressacada, em Florianópolis, na manhã deste domingo (17). As duas equipes dividiram os pontos após empate de 1 a 1. Simião abriu o placar para os donos da casa, enquanto o venezuelano Otero empatou o confronto para o Galo.

Com o resultado, o Avaí chegou aos 29 pontos e subiu quatro posições na tabela de classificação, chegando à 13ª colocação. Já o Atlético foi para 31 pontos e ultrapassou o Fluminense temporariamente, chegando ao décimo lugar.

Na próxima rodada, o Avaí viaja até o Rio de Janeiro para encarar o Flamengo, ao passo que o Atlético-MG receberá o Vitória na Arena Independência.

Confira o lance a lance do jogo:

Otero marcou o gol de empate do Galo em Florianópolis (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

50' FIM DE JOGO!

49' LÉO SILVAAAAAA! Em pressão do Avaí, o capitão alvinegro coloca o pé na bola e manda para escanteio.

48' O Avaí tenta pressionar, mas o Atlético controla em seu campo de defesa.

47' MAIS CINCO! Cinco minutos de acréscimo.

45' UUUUUUH! Robinho toca para Otero que arrisca o chute, mas a bola bate na zaga.

42' EXPULSO! Elias erra o passe e é obrigado a fazer a falta, o jogador recebe o segundo amarelo e vai para o chuveiro mais cedo.

41' SUBSTITUIÇÃO! Sai Pedro Castro e entra Luanzinho.

40' Lateral para o Atlético.

37' GOOOOOOOOOOOOOL DO GALO! Em contra-ataque rápido, Otero empata o placar! Marcos Rocha vê a entrada do venezuelano na área e Otero cabeceia para o fundo do gol.

36' Escanteio para o Avaí.

35' SUBSTITUIÇÃO! Sai Judson e entra Airton.

34' Claudinei Oliveira conversa com Airton, o zagueiro vai entrar.

33' Lateral para o Atlético.

31' DOOOOOOOOUGLAS! Atlético chegou na tabelinha, Otero toca pra Fred, que toca para Marcos Rocha e o lateral arrisca! Douglas manda para escanteio.

30' Otero trabalha pelo setor de meio-campo. Galo tenta achar espaços na defesa do Avaí.

28' SUBSTITUIÇÃO! Sai Luan e entra Otero.

Sai Willians e entra Romulo.

26' Falta para o Galo. Robinho na bola.

23' Atlético tem domínio de jogo e controle da posse de bola, mas peca na infiltração da área adversária. Avaí se fecha e espera a oportunidade para sair em contra-ataque. Cenário parecido com a etapa inicial.

22' Robinho faz boa jogada, a bola sai em escanteio e o camisa 7 chama a torcida.

21' Atlético tenta entrar dentro da área do Leão, mas o nervosismo já é nítido. O Avaí se fecha.

20' Fábio Santos cobra a falta, a bola desvia na barreira e é escanteio para o Atlético-MG.

19' AMARELO! Judson comete falta em Clayton e recebe o cartão. Falta perigosa para os visitantes.

17' Escanteio para o Avaí.

16' Juiz paralisa a partida para dar uma bronca em Micale, por reclamação no lance de Elias.

15' OLHA A CONFUSÃO! Elias recebe o toque dentro da pequena área e pede o pênalti. O árbitro não gostou da reclamação do jogador e deu o cartão amarelo para o volante alvinegro.

12' Léo Silva arrisca de fora da área, mas a bola passa longe do gol.

10' SUBSTITUIÇÃO! Sai Cazares e entra Robinho.

9' Robinho conversa com Micale. O camisa 7 vem aí!

8' Falta perigosa para o Atlético-MG.

6' Rocha tenta o cruzamento, mas Fágner Alemão corta.

5' AMARELO! Cartão amarelo para Marcos Rocha em lance de falta em Willians.

4' Atlético troca passes no campo de defesa.

1' Equipes voltam sem substituição. O Dr. Rodrigo Lasmar, do Atlético, avaliou a situação de Valdívia e tranquilizou a torcida. Segundo ele, não é nada que preocupe para a sequência de temporada.

0' Rola a bola para a etapa final de partida!

48' Fim do primeiro tempo.

46' MAIS TRÊS! Três minutos de acréscimo.

45' GOOOOOOOOOOOL DO AVAÍ! Júnior Dutra toca para Simião, que toca por baixo no canto direito de Victor.

41' Lateral na defesa para a equipe alvinegra sair jogando.

40' Falta é batida na barreira e no rebote Elias afasta.

40' Falta perigosa para o Avaí. Victor arruma a barreira.

39' Clayton dá belo passe para Cazares, mas o equatoriano não consegue completar o toque para Luan.

37' Lateral para o Avaí.

35' Avaí desce em contra-ataque rápido sob o comando de Willians, mas Luan intercepta a bola antes de alcançar Pedro Castro. Bola nas mãos de Victor.

34' Lateral para o Galo.

32' Avaí dá espaço para a equipe alvinegra e aposta no contra-ataque para surpreender os visitantes.

31' UUUUUH! Clayton recebe de Cazares e arrisca o chute. A bola sai pelo lado esquerdo do goleiro Douglas.

30' Atlético continua controlando a partida. Criticado, Fred faz boa partida até então. Cazares e Luan também são destaques. Substituindo Valdívia, Clayton entrou pela ponta esquerda do campo.

28' Joel comanda as ações de ataque do Avaí, mas erra bastante, facilitando o trabalho de Victor.

27' Escanteio para o Galo.

25' Luan se enroscou com Capa na grande área, Fred arrisca e Douglas defende!

22' SUBSTITUIÇÃO! Valdívia, com dores no joelho, pede para sair após dividida. Clayton vai entrar!

20' Joel tenta o ataque, mas Fábio Santos tira. É contra-ataque do Galo.

19' Cazares tenta o lançamento para Fred, mas a bola passa longe. O centroavante aplaude a tentativa do equatoriano.

17' PRA FOOOOOOORA! Atlético recupera a bola e desce em contra-ataque rápido, em boa trama de Cazares, que tocou para Valdívia na entrada da área, mas o meia mandou para fora.

15' Júnior Dutra cabeceia junto de Gabriel e o zagueiro leva a melhor. Escanteio para o time da casa.

14' AMARELO! Cartão para o Fábio Santos após falta em Joel, do Avaí. Bola na área!

13' Joel corre na disputa da bola e derruba goleiro Victor. Bola do Galo.

12' Atlético-MG troca passes no campo de ataque e Avaí se fecha. As equipes se estudam bastante nesse início de partida.

9' Jogo paralisado por choque de cabeça entre Luan e Simião. Pior para o jogador do Avaí.

7' UUUUUUH! Fred arrisca de cabeça e Alemão tira o perigo.

6' Lateral para os visantes.

5' Falta cobrada rapidamente, Luan avança para o ataque e Pedro Castro para o atacante com falta. É perigo na área!

4' Falta em Marcos Rocha no setor de meio-campo.

2' Pedro Castro arrisca, mas Victor defende sem dificuldade.

1' Avaí começa pressionando pelo setor direito alvinegro. Capitão Léo Silva afasta o perigo.

0' COMEÇA O JOGO!

Um minuto de silêncio.

Equipes em campo para a execução do hino.

ESCALAÇÃO OFICIAL DO AVAÍ! Douglas Friedrich; Leandro Silva, Fagner Alemão, Betão, Capa; Judson, Wellington Simião, Pedro Castro, Juan; Joel, Júnior Dutra.

ESCALAÇÃO OFICIAL DO GALO! Victor; Marcos Rocha, Léo Silva, Gabriel, Fábio Santos; Adilson, Elias, Valdívia, Cazares, Luan; Fred.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Avaí x Atlético Mineiro ao vivo no estádio da Ressacada, valendo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017.

A transmissão começará na hora da partida, às 11h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

ÚLTIMA PARTIDA!

O Galo venceu o último encontro por 1 a 0, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Fred.

LEÃO EMBALADO!

Candidato ao rebaixamento, o Avaí vem mostrando superação nas últimas partidas. Depois de ficar no Z-4 até a 22ª rodada, o time catarinense pulou para a 14ª colocação, com 11 pontos conquistados em cinco jogos.

RETROSPECTO FORA DE CASA!

O retrospecto do Galo jogando fora de casa tem sido positivo. O Alvinegro conquistou 18 pontos na condição de visitante, tendo cinco vitórias, três empates e três derrotas - terceira melhor campanha fora de casa, atrás apenas de Corinthians e Grêmio, respectivamente.

FORÇA MÁXIMA!

Em busca de se reerguer no campeonato, o Galo entra no confronto com força máxima. De volta ao time após cumprir suspensão, Marcos Rocha aposta em postura paciente e tranquila para encarar o Avaí.

HISTÓRIA DO CONFRONTO!

Ambas equipes se enfrentaram nove vezes, sendo seis vitórias alvinegras e apenas três empates. O Avaí nunca venceu o Atlético-MG no Brasileirão Unificado.

O Avaí recebe o Atlético-MG no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, neste domingo (17). A equipe da casa está em 14ª colocação na tabela, com 28 pontos. Já o Galo possui 30 pontos e ocupa o 11º lugar.