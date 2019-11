Resultado Santos x Vasco da Gama  pelo Campeonato Brasileiro 2017 (1-2)

Agradecemos sua presença conosco! Acompanhe o pós-jogo e todas as noticias de Santos e Vasco, aqui na VAVEL Brasil.

Com a derrota Santos ficou a nove pontos do líder Corinthians e caiu para terceira colocação do campeonato. Titulo está cada vez mais distante da Vila Belmiro

Grande virada do Vasco da Gama na Vila Belmiro. Com a vitória cruzmaltino continua na briga por uma vaga na Libertadores. Equipe está a dois pontos do rival Flamengo, primeiro time dentro do G7

56' Acaba o jogo na Vila Belmiro, Santos 1x2 Vasco

Gols: Ricardo Oliveira (S), Evander e Nenê (V)

55' + 1 minuto de acréscimo

54' Bruno Henrique é lançado em profundidade mas Paulão antecipa a jogada e da um chutão para linha lateral

53' Lucas Lima tenta o passe em profundida para o Kayke mas Wellington esperto antecipa a jogada e faz o corte

51' VANDERLEI !!!!

Evander faz grande passe para Andre Rios que na cara do gol finaliza em cima do goleiro Vanderlei. Na sequencia o mesmo Evander pega o rebote e finaliza no travessão !

48' PARA TUDO; IMPEDIMENTO !!

Eder Luiz faz lançamento para Nenê, mas meia do Vasco estava impedido

47' Nenê cobra falta no ângulo do goleiro Vanderlei e vira o jogo para o Vasco.

Santos 1x2 Vasco

47' GOOOOOOOOOOOOLAÇOOOO DO VASCO

Nenê !!!!

46' FALTA PERIGOSA PARA O VASCO !

Nenê faz grande jogada pelo meio e sofre falta na entrada da área do zagueiro Luiz Felipe

45' Cartão amarelo para Vasco

Volante Welligton demora para bater falta e juiz não perdoa

45' +9 minutos de acréscimo

44' Substituição no Santos

Saiu: Alison

Entra: Kayke

43' Bruno Henrique recebe ótimo passe na esquerda mas é desarmado pelo Henrique

42' Lucas Lima tenta a jogada mas é desarmado pelo Breno

39' Evander arisca finalização de muito longe e acerta o ângulo do goleiro Vanderlei.. Golaço do Vasco na Vila Belmiro

Santos 1x1 Vasco

39' GOOOOOLAÇOOOOOOOOOOOOOO DO VASCO

EVANDER

36' Substituição no Santos

Saiu: Ricardo Oliveira

Entra: Copete

35' ERRROU

Evander finaliza de muito longe e bola sobe sem perigo para o goleiro Vanderlei

34' Substituição no Vasco

Saiu: Yago Pikachu

Entra: Eder Luiz

33' UHHHHH SANTOS!!

Lucas Lima faz grande passe na direita para Arthur Gomes que cruza na área mas Bruno Henrique não consegue o cabeceio

32' Lucas Lima tenta a jogada pela direita mas sai com bola e tudo

31' Publico: 7.841 torcedores presente na Vila Belmiro na noite desta quarta feira

Renda: R$ 211.555,00

31' Cartão amarelo para Breno

Jogador faz falta em Lucas Lima e depois reclama com arbitragem

30' Lucas Lima faz passe em profundidade para Victor Ferraz mas bola é muito forte e sai para linha de fundo

29' VANDERLEIIII SALVA O SANTOS

Evander na sua primeira jogada recebe na entrada da área e finaliza. Vanderlei bem posicionado faz uma excelente defesa.

27' Substituição no Santos

Saiu: David Braz

Entra: Luiz Felipe

26' Substituição no Vasco

Saiu: Jean

Entra: Evander

25' PARA TUDO; IMPEDIMENTO !!

Pikachu recebe ótimo lançamento do Nenê mas arbitragem marca impedimento

24' Bruno Henrique puxa o contra ataque pela esquerda mas cruza nas mão do goleiro Jordi

21' OLHA DUPLA DE NOVO !

Ricardo Oliveira acha Lucas lima dentro da área, meia do peixei tenta a finalização mas é desarmado pela zaga do Vasco

19' Lucas Lima faz grande lançamento para Ricardo Oliveira que ganha na corrida do Paulão e com tranquilidade toca na saída do goleiro Jordi para abrir o placar na vila.

Com esse gol Santos volta a ficar seis pontos do líder Corinthians Santos 1x0 Vasco

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS

RICARDO OLIVEIRA

18' PRA FORA !!!

Paulinho faz grande jogada pela direita e cruza na área para Nenê. Meia do Vasco domina e finaliza com perigo, tirando tinta da trave esquerda

17' Lucas Lima cobra escanteio na área e Jordi na sua primeira jogada afasta de soco

15' Jogo reiniciado !

Jovem goleiro Gabriel Félix saiu do gramado chorando sentindo muita dor

14' Substituição no Vasco

Saiu: Gabriel Félix (Machucado)

Entra: Jordi

12' Jordi no aquecimento, não vai dar mais para o Gabriel Felix

Enquanto isso em Curitiba:

Acaba o jogo na Arena da Baixada, Atlético-PR 0x1 Corinthians .

Com empate peixe está ficando a oito pontos do líder

10' Gabriel Felix caído no gramado sentido caimbras

09' PRA FORA !!

Giberto faz passe grande passe para Paulinho nas costas do Victor Ferraz, atacante do vasco domina e finaliza tirando tinta da trave esquerda

07' FURRRA RICARDO OLIVEIRA !!

Lucas Lima faz grande lançamento na esquerda para Bruno Henrique que dribla Jean e faz ótimo cruzamento na área para Ricardo Oliveira que na sequencia tenta a finalização mas fura..

Que chance perdeu o peixe

06' Pikachu da lindo corte no Victor Ferraz pela esquerda e faz o cruzamento, mas David Braz esperto antecipa a jogada e faz o corte

04' Lucas Lima cobra falta dentro da área, mas goleiro Gabriel Felix sai e fica com a bola

03' Bruno Henrique puxa o contra ataque mas é derrubado pelo volante Jean.

02' Nenê cobra escanteio, David Braz sobe de cabeça mas arbitragem já marcava falta do André Rios no zagueiro do peixe

01' Henrique tenta a jogada pela esquerda mas é desarmado pelo Arthur Gomes

Começa o segundo tempo na Vila Belmiro, Santos 0x0 Vasco

Enquanto isso na Arena da Baixada, Corinthians abre o placar contra o Atlético-PR e vai abrindo 8 pontos de vantagem para o Santos.

Primeiro tempo bastante equilibrado na Vila Belmiro. Jovem Paulinho deu muito trabalho para defesa do santos principalmente pelo lado esquerdo. Já o Santos esbarra na boa marcação do Vasco, principalmente pelas laterais, Bruno Henrique e Arthur Gomes não conseguiu fazer nenhuma jogada pelo setor

46' Acaba o primeiro tempo na Vila Belmiro, Santos 0x0 Vasco

45' +1 minuto de acréscimo

45' Bruno Henrique ganha na corrida do Gilberto tenta o cruzamento mas Paulão faz o corte

44' Nenê tenta puxar o contra ataque mas é derrubado pelo Alison

43' Ricardo Oliveira recebe ótimo passe na área, tenta a finalização mas é desarmado pelo volante Jean

41' Arthur Gomes tenta o cruzamento pela esquerda mas bola vai direto para linha de fundo

39' Bruno Henrique da lindo chapéu no Jean pela esquerda e faz o cruzamento mas Paulão antecipa o Ricardo Oliveira e faz o corte

37' Cartão amarelo para o Santos

Arthur Gomes para o contra ataque do Vasco e arbitro não perdoa

35' PARA TUDO; IMPEDIMENTO !!!

Lucas Lima deixa Ricardo Oliveira na cara do gol mas arbitragem marca impedimento

34' David Braz da lindo corte no Jean e toca na esquerda para Caju, que faz o cruzamento na área mas Paulão antecipa o Ricardo Oliveira e faz o corte

33' Cartão amarelo para o Vasco

Paulão puxa Ricardo Oliveira e arbitragem não perdoa !

32' Jean rouba bola do Arthur gomes e puxa o contra ataque pela esquerda, mas na sequencia Alison consegue tomar a bola do volante do vasco

30' PÊNALTI ?

Lucas Lima cobra escanteio dentro da área, Paulão sobe e bola bate na sua mão. Mas arbitragem manda o jogo seguir para protesto dos jogadores do Santos

28' Lucas Lima faz grande lançamento para Arthur Gomes que faz o cruzamento e Paulão faz o corte

28' UUHHHHHHH VASCO !!!

Nenê arisca de longe e assusta o goleiro Vanderlei. Bola passa tirando tinta da trave esquerda

27' SALVA ALISSON !!

Nenê e Pikachu fazem tabela pela esquerda e meia do vasco cruza na área, Alisso antecipa Andre Rios e faz o corte.

Quase o Vasco abre o Placar !

25' Paulinho recebe passe na direita e faz o cruzamento. André Rios sobe e cabeceia com perigo.

24' Bruno Henrique tenta o drible para cima do Breno mas zagueiro do Vasco leva a melhor

22' PARA TUDO; IMPEDIMENTO !!!

Nenê faz ótimo passe para Andrés Rios, mas arbitragem marca impedimento do atacante do Vasco

20' Cartão amarelo para o Vasco

Andrés Rios foi advertido pelo arbitro por atrapalhar cobrança de falta do Santos

19' GABRIEL FELIX TRANQUILO!

David Braz finaliza de muito longe e bola fica tranquila nas mão do goleiro do vasco

16' Lucas Lima tenta o passe em profundidade para Victor Ferraz mas Henrique chega primeiro e fica com a bola

15' Pikachu recebe ótimo passe na esquerda, tenta o cruzamento mas David Braz faz o corte. Na sequencia Paulinho finaliza nas mão do goleiro Vanderlei

12' Nenê cobra falta dentro da área, Paulão sobe de cabeça mas arbitragem marca falta do zagueiro do Vasco em cima do Victor Ferraz

11' Na cobrança de escanteio, Lucas Veríssimo sobe e cabeceia nas mão do goleiro Gabriel Felíx

10' SALVA GILBERTOOOOOO !!

Victor Ferraz acha Ricardo Oliveira na entrada da área, atacante do peixe domina e finaliza mas Gilberto se joga na bola e consegue desvio para escanteio

08' UHHHHHHHH VASCO

Nenê cobra escanteio direto para gol e quase faz um gol olímpicos, Vanderlei esperto faz a defesa

07' PRA FORA !!!!!

Paulinho faz grande jogada pela direita e cruza na área, Gilberto domina e finaliza para fora.

Quase o vasco abre o placar !

04' Nenê cobra falta na área e Lucas Veríssimo sobe de cabeça e faz o corte

03' Henrique tenta a jogada pela ponta esquerda mas é derrubado por Renato.

Vem bola na área do Santos

02' PARA TUDO; IMPEDIMENTO !!!

Lucas Lima faz ótimo lançamento para Ricardo Oliveira mas arbitragem marca impedimento

01' Santos começa a mil por hora, Victor Ferraz faz ótimo lançamento para Ricardo Oliveira, mas Breno antecipa a jogada e faz o corte

Começa o jogo na Vila, Santos 0x0 Vasco

um minuto de silêncio na vila Belmiro

Jogadores no gramado da vila, daqui a pouco a bola vai rolar

Foram vendidos de forma antecipada 3.620 ingressos para o jogo, público pequeno nesta noite na Vila Belmiro

No Vasco Zé Ricardo começa o jogo com o jovem Paulinho na vaga de Matheus Vital

No Santos o técnico Elano optou pelo Caju na lateral esquerda, Jean mota esta no banco de reservas.

Banco do Vasco: Jordi, Lucas Rocha, Jomar, Alan Cardoso, Bruno Paulista, Matheus Vital, Evander, Thalles, Manga Escobar, Caio Monteiro, Paulo Vitor e Eder Luis

Vasco confirmado (4-5-1): Gabriel Félix; Gilberto, Breno, Paulão e Henrique, Jean, Welligton, Yago Pikachu, Paulinho, e Nenê; Andrés Rios.

Banco do Peixe: Vladimir; Luiz Felipe, Fabian Nogueira, Yuri, Matheus Jesus, Vecchio, Serginho, Jean Mota, Vladimir Hernandez, Copete, Rodrigo e Kayke

Santos confirmado (4-3-3): Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Caju ; Alison, Renato e Lucas Lima; Arthur Gomes, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira;

Vila Belmiro neste instante. Divulgação: Twitter oficial Santos Futebol Clube

As duas equipes já estão na Vila Belmiro.

Fique ligado! O duelo entre Santos x Vasco ao vivo acontece nesta quarta feira às 21h40 (de Brasília). A VAVEL Brasil transmite o jogo em tempo real.

No primeiro turno jogando no Milton Santos com portão fechado as duas equipes empataram por 0 a 0.

Jogando como visitantes Vasco disputou 16 partidas, foram cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas

Desfalque do Vasco: Martín Silva, Luis Fabiano e Madson (suspensos); Anderson Martins (machucado)

Provável Vasco (4-5-1): Gabriel Felix; Henrique, Paulão, Breno e Gilberto; Jean, Welligton, Nenê, Pikachu e Matheus Vital; Andrés Rios.

Vasco vem de um resultado ruim, em busca de uma vaga no G7 equipe empatou por 1 a 1 contra o vitória jogando no Maracanã

Divulgação: Twitter Oficial Santos Futebol Clube

Jogadores do Santos em preparação para o confronto contra o Vasco no CT rei Pelé

Santos tem a melhor campanha como mandante no campeonato Brasileiro, foram 16 jogos; 11 vitórias, três empates e apenas duas derrotas

Leia mais: Arthur Gomes celebra seu primeiro gol no Brasileirão e espera se firmar como titular no Santos

Desfalques do Peixe: Daniel Guedes (suspenso); Zeca (processando o clube); Gustavo Henrique , Léo Cittadini, Vitor Bueno e Nilmar (machucados)

Provável Santos (4-3-3): Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota ; Alison, Renato e Lucas Lima; Arthur Gomes, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira

Na última rodada jogando em casa, Santos venceu Atlético-MG por 3 a 1 com grande atuação do atacante Bruno Henrique

Depois de momentos conturbados, Santos continua vivo na luta pelo título, vice líder peixe está a seis pontos do Corinthians e precisa da vitória para continuar sonhando com o titulo

Boa noite galera que esta ligada na Vavel Brasil, daqui a pouco vamos acompanhar a partida entre Santos x Vasco ao vivo pela 33° rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece nesta quarta feira (08) as 21h45 (de Brasília) na Vila Belmiro em Santos