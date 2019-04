Palmeiras e Botafogo se enfrentam buscando definições na parte de cima da tabela

Partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputada no Allianz Parque.

No encerramento da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Botafogo às 20h e irá se despedir do Allianz Parque nesta temporada. Além disso, será também a despedida de Zé Roberto, que anunciou sua aposentadoria nesta semana.

Com 60 pontos, o Verdão começou a rodada ocupando a terceira posição e briga pelo vice-campeonato com o Grêmio, que tem foco total na decisão da Copa Libertadores. O segundo lugar ganha um prêmio de R$ 11,3 milhões da CBF, enquanto o terceiro recebe R$ 7,7 milhões.

Do outro lado, com 52 pontos ganhos, o Fogão depende de uma vitória simples para garantir uma vaga na Copa Libertadores 2018. Antes de enfrentar o Palmeiras, o técnico Jair Ventura enalteceu o espírito de luta demonstrado por sua equipe ao longo do ano.

Verdão briga pela segunda posição na despedida de seu estádio em 2017

A partida contra o Botafogo será a primeira após a contratação do técnico Roger Machado. Depois de uma curta passagem pelo Atlético-MG, irá ocupar o cargo em que hoje está o interino Alberto Valentim a partir do começo da próxima temporada. Mesmo com o campeão definido, o elenco alviverde não pensa em férias, segundo Edu Dracena.

“Não estamos pensando nas férias de forma alguma. Ainda faltam mais dois jogos para acabar o campeonato de maneira honrosa. O segundo lugar é uma bela colocação. Temos dois jogos para concretizar isso e quem sabe no ano que vem poder brigar pelo título”, afirmou o zagueiro.

Alguns retornos são certos, como Mayke, recuperado de dores no quadril, e Felipe Melo, voltando de suspensão, ficam à disposição de Valentim. No setor defensivo, Dracena retorna depois de uma pancada, enquanto na lateral esquerda Zé Roberto deve ser titular em sua despedida no Allianz Parque.

O goleiro Fernando Prass será substituído pelo invicto Jailson, já que acumula seu terceiro cartão amarelo. Além da ausência de Prass, o único desfalque no Verdão é Michel Bastos, que está com dores musculares e fica de fora da última partida do Palmeiras como mandante nesse Campeonato Brasileiro.

Jair Ventura valoriza disputa por vaga na Libertadores, mas afirma não ser obrigação

Na última coletiva antes do confronto contra o Palmeiras, o técnico Jair Ventura falou sobre a situação do clube no Campeonato Brasileiro. Mesmo que o foco seja beliscar a vaga para a Libertadores nesta reta final, o treinador fez questão de frisar descontraidamente que isso não pode ser tratado como obrigação dentro do clube.

“A gente fala em obrigação. Você já escalou o Monte Everest? Não podemos ter obrigação com uma coisa que nunca aconteceu. O Botafogo nunca foi em dois anos seguidos para a Libertadores. Nunca fui à Lua. Vamos procurar essa classificação, mas sem pressão”, disse o treinador.

O alvinegro carioca tem certo mistério na escalação para a partida, já que os treinos foram fechados pelo comandante Jair Ventura, mas provavelmente manterá a base do time que empatou com o São Paulo.

As ausências certas serão o lateral-esquerdo Víctor Luís, que, por questões contratuais, tem os direitos federativos ligados ao Palmeiras e será substituído por Gilson. Além dele, Airton e Leandrinho estão em transição física, Roger e Marcinho, sem ritmo de jogo, e Emerson, já acertado com o Palmeiras e afastado desde então, também não ficam disponíveis.