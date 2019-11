Recordar é viver: há 39 anos, Fluminense e Caldense empataram em amistoso

Fluminense e Caldense se enfrentam nesta quarta-feira (31), pela primeira fase da Copa do Brasil. Mas se engana quem pensa que as equipes nunca se enfrentaram. O primeiro e único confronto ocorreu em 9 de setembro de 1979 e era válido pelo Interestadual daquele ano. As partidas marcaram a inauguração do Estádio Dr. Ronaldo Junqueira.

Autor do primeiro gol em destaque no canto. Foto: Arquivo de Imagens Caldense

A Caldense já tinha enfrentado outras duas equipes antes de pegar o Fluminense: venceu o Corinthians, por 3 x 0; em seguida, acabou sendo derrotada para o Londrina. O Flu então seria o terceiro adversário da equipe de Poços de Caldas. No confronto contra o Tricolor saiu o primeiro gol da equipe em seu novo estádio. O atacante Dozinete ficou marcado na história ao marcar logo aos quatro minutos de jogo no novo estádio.

Como foi a partida

A equipe de Minas Gerais abriu o placar com Donizete, aos quatro minutos do primeiro tempo, para a loucura de quem estava no Estádio Dr. Ronaldo Junqueira, quase 4 mil presentes. O Flu conseguiu o empate só no segundo tempo, com gol marcado por Kleber, aos 20 minutos. No fim das contas, o jogo terminou empatado em 1 x 1. Confira no vídeo abaixo a narração do primeiro gol da partida.