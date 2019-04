Cruzeiro segue preparação para enfrentar Boa Esporte no sábado

Líder invicto do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro segue a preparação para o jogo contra o Boa Esporte, que será o último da Raposa antes da estreia na Libertadores. Na tarde desta quarta (21), o técnico Mano Menezes comandou diferentes atividades no treinamento, não dando pistas, em nenhuma, do time que vai entrar em campo no próximo sábado, às 16h30, no Mineirão. A expectativa é que o comandante escale uma equipe alternativa, visando a estreia na Libertadores.

Na primeira parte do treinamento, os atletas estrelados foram divididos em três equipes: azul, vermelha e verde. A atividade, em campo reduzido, consistia em uma espécie de bobinho, no qual duas equipes tocavam a bola e a terceira tentava o desarme. Após isso, os jogadores foram divididos em dois times, que também participaram de exercícios de toque de bola.

Durante esses dois primeiros treinamentos, os goleiros Fábio, Rafael, Lucas França e Vitor Eudes participaram de atividades em outro campo, com o treinador de goleiros, Robertinho.

Ao final do treino, foi comandado um coletivo na Toca com a presença dos goleiros Fábio e Rafael. Na atividade, também em campo reduzido, apenas oito jogadores foram escalados em cada equipe. Com isso, o técnico Mano Menezes não deu pistas do time que vai a campo para o jogo contra o Boa, neste sábado (24).

Um outro fator que chamou a atenção na Toca da Raposa II foi a presença da bola da Libertadores. Ela foi utilizada pelos atletas no treinamento visando a estreia na competição internacional, que será na próxima terça-feira (27), contra o Racing, em Avellaneda (ARG).

Jogadores são poupados e Lucas Silva passa por exame

Durante o treino, oito jogadores foram poupados das atividades em campo. Foram eles o zagueiro Manoel, o lateral-esquerdo Victor Luiz, o volante Lucas Silva, o lateral-direito Edílson, o volante Bruno Silva, o lateral-direito Ezequiel e os atacantes Sassá e David.

Segundo a assessoria do Cruzeiro, Lucas Silva sentiu um desconforto muscular após o treino dessa terça-feira (20). Por isso, nesta quarta, o atleta passou por um exame de imagem, não participando do treinamento. Até o momento da publicação do texto, o clube ainda não tinha divulgado o resultado do exame. A tendência, é que o jogador não seja relacionado para o jogo de sábado, contra o Boa Esporte, no Mineirão, às 16h30, pela oitava rodada do Mineiro.