Defensor-URU empata com Grêmio na Copa Libertadores da América 2018 (1-1)

O Grêmio terminou o primeiro tempo com 80% de posse de bola, esmagando o adversário. Mesmo assim, foi difícil conter a garra dos adversários, que jogaram se defendendo o tempo todo e não deixaram o time gaúcho exercer sua principal característica de infiltração.



Na segunda etapa, Renato mexeu no time e a entrada de Alisson ajudou, mas o Defensor seguia atrás. Maicon tomou providência e fez toda a jogada do seu gol. Mas um minuto depois, o Defensor empatou em um escanteio onde ninguém marcou seu zagueiro Maulella. Fim de jogo e empate amargo para o Tricolor gaúcho.

Na outra partida do grupo, o Cerro Porteño venceu o Monagas na Venezuela por 2 a 0.

O próximo compromisso do Grêmio pela Libertadores é no dia 04/04, contra o Monagas, na Arena do Grêmio.

O Grêmio começa com empate na Libertadores. Maicon abriu o placar e Maulella empatou, um minuto depois.

50' FIM DE JOGO!

49' Kannemann comete falta em Boselli.

49' Luan lança na área e a zaga afasta. Grêmio na pressão!

48' Kannemann toma a frente e desarma o contra ataque do Defensor.

48' Luan cruza e a zaga uruguaia afasta o perigo.

47' CARTÃO AMARELO! Cardacio é advertido. Segundo cartão do jogo.

47' Geromel sofre falta exatamente no mesmo lugar onde Luan havia sofrido. Falta para cruzar na área!

46' Luan cruza e a bola passa por Jael. Alisson domina e cruza novamente, mas a zaga afasta.

46' Falta em Luan. Vem bola na área!

45' Ramiro cruza e a bola passa por todo mundo. Segue o Grêmio com a posse.

45' Vamos até os 50 minutos.

45' Waterman recebe, bota na frente e chuta para fora do estádio.

42' SUBSTITUIÇÃO no Defensor

ENTROU Rabuñal

SAIU Benavidez

42' SUBSTITUIÇÃO no Grêmio

ENTROU Maicosuel

SAIU Éverton

42' Vem aí Maicosuel no Grêmio!

41' Jael lança Luan, que divide com o goleiro Reyes. Falta para o Defensor.

39' Falha de marcação! Cruzamento foi na segunda trave e Maulella estava sozinho! Reação muito rápida!

39' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO DEFENSOR! MAULELLA!

38' PRA FORA! Cruzamento para Goñi, que bateu forte e foi travado por Alisson! Escanteio!

38' Foi apenas o 3° gol de Maicon com a camisa do Grêmio. Ele marcou o primeiro gol do Grêmio na Libertadores de 2016.

37' Falta em cima de Geromel na defesa.

35' Ele que começou a jogada! Deu uma cavadinha para dentro da área, Jael foi derrubado, Éverton bateu para o gol, a zaga tirou e na sobra o capitão bateu para dentro do gol! Acabou o sufoco! É 1 a 0!

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! MAICON!

34' SUBSTITUIÇÃO no Defensor

ENTROU Boselli

SAIU Cougo

33' Luan corta para dentro e tenta chute colocado. A bola vai para fora.

33' Cougo tentou lançamento para Waterman. Ramiro cortou na hora certa.

32' TRAVOU! Éverton tabela com Jael e tenta finalizar, mas a zaga trava. Na sequência, bola de Maicon para Cortez, que também é travado no cruzamento.

31' Maicon tenta lançamento para Ramiro, mas a zaga tira.

30' Tentativa de lançamento no ataque. Bola para Reyes.

28' SUBSTITUIÇÃO no Defensor

ENTROU Waterman

SAIU Facundo Castro

27' Jogada curta do Grêmio termina em lateral para o Defensor.

27' PEGOU DE NOVO! Desta vez, quem arriscou de longe foi Cícero. Reyes botou para outro escanteio!

26' DEFENDEU REYES! Alisson arriscou de longe e o goleiro espalmou para fora! Escanteio!

25' SUBSTITUIÇÃO no Grêmio

ENTROU Jael

SAIU Jaílson

24' Éverton tenta tabela com Alisson e a zaga adversária afasta o perigo.

24' Jael vai vir para o jogo.

23' Cortez afasta o cruzamento. Ele mesmo recupera.

23' Falta de Alisson no grande círculo central. O Defensor vai jogar na área!

23' PEGOU! Kannemann arranca e lança Éverton, que tenta passar para Cícero no meio da zaga. O zagueiro se adianta e tira. Reyes agarra.

22' Luan sai driblando na zaga adversária, mas perde a bola.

20' Ramiro recua para Maicon, que lança na frente. Alisson tenta chegar, mas Reyes chega primeiro.

20' Luan bateu a falta, a bola desviou na barreira e Reyes agarrou.

18' CARTÃO AMARELO! Maulella leva o primeiro cartão do jogo.

17' Alisson, em seu primeiro lance, sofre falta forte.

17' Ramiro cruza e a bola passa por toda a zaga. Segue o Grêmio no ataque.

16' Ramiro deve ser o lateral do time Tricolor na segunda etapa.

16' SUBSTITUIÇÃO no Grêmio

ENTROU Alisson

SAIU Madson

16' Cougo acerta meia-lua em Madson e cruza. Geromel afasta para lateral.

15' Alisson vai entrar no Grêmio!

14' Cortez acerta no meio das pernas no defensor e cruza. A bola é travada, dividida e Éverton faz falta em Correa, dentro da área.

13' Madson levanta na área e a zaga uruguaia afasta.

13' Maicon estica para Cortez, que tenta cruzamento e a defesa tira.

11' Jogada curta e o Grêmio desarma o time uruguaio. Na sequência, no ataque, Éverton faz falta em Suárez.

11' PRA FORA! Cougo recebeu na frente e chutou rasteiro. Jaílson desviou e a bola foi para fora! Escanteio!

10' Goñi tabela com Rivero e tenta finalizar. Geromel desarma bem.

9' Benavidez faz falta dura em Ramiro no círculo central. Juiz apenas adverte.

7' PRA FORA! Madson recebeu de Luan e chutou forte, por cima da meta.

6' DEFENDEU! Luan rolou para Cícero, que soltou a bomba e Reyes caiu no cantinho para pegar! Na sequência, bate rebate e a defesa uruguaia provocou impedimento de Luan.

5' Luan tenta bater de fora e é travado. Na sequência, vai para cima do marcador e sofre falta na entrada da área. É boa chance para o Tricolor!

3' Cougo desvia de cabeça, para fora.

2' Facundo Castro tenta o cruzamento e Cortez desvia para fora. Escanteio para o Defensor!

0' Falta no campo de defesa do time uruguaio. O goleiro Reyes vai lançar para o ataque.

Equipes voltam sem alterações. Bola rolando no segundo tempo!

Posse de bola do Grêmio foi de 80%. Seis finalizações para cada lado neste primeiro tempo.

O Defensor é um time extremamente esforçado e comprometido com a marcação fechada. Desta maneira, amarrou o toque de bola do Grêmio, que sem um grande finalizador de fora da área, ficou só nisso.

46' Fim de primeiro tempo.

45' Facundo Castro tenta o chute e manda na rede, pelo lado de fora.

45' Teremos mais um minuto de acréscimo.

44' Maicon tenta o passe para Madson e erra.

44' Bola esticada para Cougo, que não alcança.

42' Cortez tenta virar o jogo, mas a bola sai direto pela lateral.

41' Cruzamento do Defensor e a bola fica nas mãos de Marcelo Grohe.

39' Maicon limpa a marcação e lança na frente para Jaílson, que não conseguiu chegar a tempo. Tiro de meta.

38' Suárez tenta drible para cima de Éverton, que apenas dividiu e retomou a posse de bola para o Grêmio.

38' Éverton dribla dois e toca para Madson, que bate forte, em cima de Cougo. Grêmio segue com a bola.

37' Luan tenta a cavadinha para lançar Éverton. Reyes fica com a bola.

36' Maicon cruza alto, Cícero sobe para disputar com Reyes e o goleiro fica com ela.

35' Grêmio deu mais que cinco vezes o número de passes do Defensor na partida até agora.

34' Maicon tenta passe avançado, mas erra feio. Defensor tenta sair para o jogo.

34' Cortez cruza, Luan desvia de cabeça e a zaga do Defensor afasta.

32' Ramiro bate e Reyes defende. Bola foi chutada fraca demais. Grêmio trocou muitos passes na jogada. Maicon tentou finalizar antes, mas foi travado.

31' Defensor se coloca com praticamente um 5-4-1 na defesa. Muito difícil a penetração.

31' Maicon lança para Madson e a zaga corta. Na sobra, Luan corta e bate, mas é travado.

30' Cícero lança para Éverton, que disputa com a zaga. Defensor do time uruguaio dá um balão e consegue se recuperar no lance.

30' Avança o Defensor pela ponta. Cougo tenta o drible e se joga. Cortez não fez falta e o juiz percebeu isso. Apenas lateral.

29' Passe na frente para Ramiro, que não alcança.

28' Falta em cima de Madson, perto do círculo central.

27' Luan recebe de Madson e tenta o chute. Bola travada na defesa.

26' Facundo Castro cruza com efeito e a bola passa rente ao gol. Tiro de meta para o Grêmio.

23' Defensor não é muito organizado, mas leva perigo com seus jogadores de frente. Todos os seus atletas tem boa força física.

22' Éverton puxa o contra ataque, mas perde a bola. Lateral para o Grêmio no campo de ataque.

22' Cruzamento acaba fora da área. Geromel afasta.

21' Cícero disputa a bola com Cardacio e é falta para o Defensor. Vem bola na área!

20' A defesa afasta o cruzamento de Luan.

19' Éverton pressiona a defesa e ganha escanteio!

17' PEGOU! Cícero chegava para cabecear e o goleiro Reyes, espero, saiu para se antecipar!

14' PRA FORA! Cougo aparece na ponta para finalizar forte, cruzado. A bola passa para fora.

11' Kannemann é atropelado e o juiz aponta falta...para o Defensor.

9' Éverton tabela com Cícero e chuta de fora da área, à esquerda do gol.

8' Cícero tenta o lançamento para Ramiro. A defesa afasta.

7' Chute de longe e Marcelo Grohe cai no canto para agarrar firme.

7' Jaílson é o dono da primeira finalização da partida. Da intermediária, ele bate cruzado, para longe do gol.

6' Grêmio troca passes no campo de defesa. Posse de bola é do Tricolor neste começo de jogo.

4' Éverton tenta o drible no meio de dois e é desarmado. Bola do Grêmio no campo de defesa.

3' Madson avança no campo de ataque e é desarmado por Cougo.

3' Bate rebate de chutões e Marcelo Grohe domina com calma para o Grêmio.

3' Facundo Castro tenta dribles para cima de Kannemann, que afasta. Defensor ronda o campo de ataque.

2' Grêmio troca passes e gira o jogo até Cortez, que perde na lateral.

1' Éverton tabela com Cícero e perde a bola na entrada da área.

0' Cruzamento na área. Marcelo Grohe segura e já distribui.

0' Lançamento direto para o ataque do Defensor. Cortez sobe de cabeça e bota para lateral.

Bola rolando no Estádio Luis Franzini, em Montevidéu! Começa a fase de grupos da Libertadores 2018!

O Defensor também está em campo e agora as equipes dirigem-se para o centro do gramado para a execução dos hinos.

Tricolor em campo!

Aproveitamento do Grêmio em estreias de Libertadores: 66% (9V, 7E, 1D)

Aproveitamento do Grêmio contra Uruguaios: 61% (9V, 6E, 3D)

Faltam 15 minutos! Acompanhe conosco a estreia do Tricolor na Libertadores e siga-nos no Twitter: @gremiovavel

Arbitragem: Fernando Rapallini, auxiliado por Hernán Maidana e Juan Pablo Belatti (trio argentino).

DEFENSOR ESCALADO!



Reyes; Goñi, Maulella, Nico Correa; Cardacio, Benavidez, Cougo, Carrera, Suárez; Facundo Castro e Rivero



BANCO

Rodríguez, Alvarez, Rivero, Rabuñal, Boselli, Lopez e Waterman



GRÊMIO ESCALADO!



Marcelo Grohe; Madson, Geromel, Kannemann, Cortez; Jaílson, Maicon, Cícero, Ramiro; Luan e Éverton



BANCO

Paulo Victor, Paulo Miranda, Marcelo Oliveira, Michel, Maicosuel, Alisson e Jael

A média do Defensor nas 4 partidas da temporada é assustadora:

4 jogos

17 cartões amarelos

4 cartões vermelhos



Curiosamente, o único jogo em que perdeu (Danúbio) foi o único em que não teve jogadores expulsos.

Todos no aguardo da escalação do Grêmio. Será que Renato mantém Cícero na equipe? Ou será que vem Jael ou Thonny Anderson?

Em 2007 o Grêmio venceu o Defensor, no estádio Olímpico Monumental, por 2 a 0 e levou a decisão das quartas de final para os pênaltis. Nas cobranças deu Grêmio (4x2).

Defensor e Grêmio já se enfrentaram cinco vezes. São duas vitórias para cada lado e um empate.

O Grêmio visitou o palco da partida na tarde dessa segunda-feira (26) e não gostou do que viu. Os membros da delegação Tricolor compararam o estádio com outros campos do interior Gaúcho. O vestiário acanhado e o gramado fofo foram as principais "reclamações",

A arbitragem para a partida entre Grêmio e Defensor vêm de Argentina.

Fernando Rapallini apita, auxiliado por Hernán Maidana e Juan Pablo Belatti.

Provável escalação do Grêmio: Marcelo Grohe; Madson, Geromel, Kannemann, Cortez; Jaílson, Maicon, Ramiro; Éverton, Luan e Cícero

Para a estreia na Libertadores, o Grêmio ainda não conta com o volante Arthur. O jogador ainda se recupera de lesão sofrida ainda na final de competição continental da última temporada.

Após conquistar o título da Recopa Sul-Americana, o Grêmio espera se recuperar na temporada. A equipe de Renato Gaúcho deixou a zona de rebaixamento do Gauchão apenas no último final de semana, depois de vencer o Novo Hamburgo.

Provável escalação do Defensor: Reyes; Maulella, Correa, Goñi; Mathías Suárez, Benavidez, Cardacio, Congo, Cabrera; Facundo Castro e Germán Rivero

Eduardo Acevedo, técnico do Defensor, vem lidando com a indisciplina de seu elenco. O time entrou em campo em quatro partidas no campeonato nacional e terminou com os 11 jogadores em campo apenas uma vez.

O Defensor chega na Libertadores de 2018 após ficar com o vice-campeonato uruguaio em 2017. Em 2018, La Violeta é o quinto colocado no Apertura, primeiro turno do Campeonato Uruguaio.

A bola rola para Grêmio e Defensor a partir das 19h15 no estádio Luiz Franzini, em Montevidéu. A casa do Fusionado tem capacidade para 18 mil torcedores.

Em 2018 o Grêmio terá a difícil missão de defender sua conquista. Embora tenha caído em um grupo relativamente tranquilo, o Imortal Tricolor será o time a ser batido nessa Libertadores.

O atual campeão da América entra na competição continental no Grupo 1, junto com: Cerro Porteño-PAR, Defensor-URU e Monagas-VEN.

A grande decisão foi no Estádio Ciudad de Lanús. O Grêmio jogou muito bem e confirmou o título vencendo por 2 a 1. Luan e Fernandinho marcaram para o Tricolor. José Sand descontou para o time da casa.

A partida de ida foi disputada na Arena do Grêmio e o Tricolor venceu por 1 a 0. Cícero marcou o gol.

O Grêmio voltou a conquistar a Copa Libertadores de América após 22 anos. Na final de 2017, o time de Renato Gaúcho venceu o Lanús-ARG duas vezes.

O Grêmio começa a defender o seu tricampeonato da Copa Libertadores da América nesta terça-feira (27). Fora de casa, o Tricolor de Porto Alegre encara o Defensor do Uruguai.