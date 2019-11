Aos 37, lateral Cicinho deixa Brasiliense e fará pronunciamento sobre carreira no Morumbi

O São Paulo anunciou que realizará entrevista coletiva com o ídolo Cicinho, na próxima terça-feira (6), no Estádio do Morumbi. A intenção do lateral é fazer um pronunciamento sobre sua carreira, mas o assunto e futuro do jogador ainda não são conhecidos.

A notícia foi divulgada pouco após a publicação de um vídeo envolvendo o mascote do Tricolor, que chama o número do atleta de 37 anos. A ligação, no entanto, cai na caixa postal, tocando a música gravada por ele em 2010. Veja:

O post inicial gerou reações distintas entre os torcedores, que pensaram que Cicinho estaria retornando ao São Paulo como jogador. O fato de o lateral ter rescindido contrato com o Brasiliense na última quinta-feira (1º) contribuiu para que as especulações aumentassem, mas de forma errônea.

A coletiva está marcada para as 11h, na sala de imprensa do Estádio do Morumbi. Em sua passagem pelo Tricolor, o atleta foi campeão do Campeonato Paulista, da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes - todos em 2005.

