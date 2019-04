Botafogo protocola protesto formal contra arbitragem de clássico ante Flamengo

A derrota para o Flamengo, em clássico válido pela 3ª rodada da Taça Rio, no último sábado (3), gerou indignação por parte da diretoria do Botafogo, mas não por conta de seus jogadores. O presidente Nelson Mufarrej encaminhou um ofício à Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FFERJ) expressando reclamações a respeito da atuação do trio de arbitragem comandado por João Batista de Arruda.

No relato do documento direcionado ao presidente da FERJ, Rubens Lopes, o clube demonstra a sua insatisfação com os árbitros e solicita que João Batista de Arruda, Luiz Antonio Muniz de Oliveira e Gabriel Conti Viana não sejam mais selecionados para arbitrar jogos do Botafogo.

Entre as reclamações da diretoria alvinegra, estão o gol irregular de Rhodolfo, que definiu o placar da partida, um pênalti não marcado sobre o garoto Ezequiel, ainda na primeira etapa, e a cobrança de que o volante Jonas deveria ter sido expulso, também antes do intervalo.

Confira na íntegra a seguir, o ofício enviado à FERJ:

"À

FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FERJ

A/C. Ilmo. Sr. Rubens Lopes da Costa Filho - Presidente



Prezado Presidente,



O BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS (“BOTAFOGO” ou “Clube”) vem por meio de seu Presidente, Sr. Nelson Mufarrej Filho, manifestar a insatisfação do Clube com a atuação da arbitragem na partida válida pela 3ª rodada da Taça Rio (2º Turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro 2018), realizada no último sábado (03/03) no Estádio Nilton Santos, entre BOTAFOGO e Flamengo.



O desastroso desempenho da equipe de arbitragem, comandada pelo Sr. João Batista de Arruda, com o auxílio dos Srs. Luiz Antonio Muniz de Oliveira e Gabriel Conti Viana, foi determinante para o resultado alcançado pela equipe do Flamengo, diante das equivocadas decisões tomadas durante o transcorrer da partida.



Durante o jogo, inúmeros erros foram cometidos pelo árbitro e seus auxiliares, causando o desequilíbrio do confronto entre as equipes, e contribuindo para o resultado final, dentre os quais destacamos:



(i) 03 minutos do 1º tempo: irregularidade flagrante no gol do Flamengo, em jogada clássica de impedimento. O jogador (Rodolpho) que cabeceou a bola estava parado no momento do cruzamento, o que agrava a situação do assistente, que estava totalmente mal posicionado para a avaliação do lance e o devido cumprimento da Regra do Jogo, conforme demonstram as imagens transmitidas por toda a rede televisiva.



(ii) 16 minutos do 1º tempo: em lance dentro da área, o atleta Ezequiel, do BOTAFOGO, foi derrubado por seu adversário René, configurando pênalti a favor do BOTAFOGO não assinalado pelo árbitro.



(iii) 21 minutos do 1º tempo: em lance absolutamente duvidoso, o assistente assinala impedimento do jogador Kieza, e o árbitro anula o gol do BOTAFOGO.



(iv) 26 minutos do 1º tempo: o atleta Jonas, do Flamengo, aplicou um carrinho no jogador Moisés, do BOTAFOGO, mas o árbitro inexplicavelmente aplicou advertência com cartão amarelo para outro atleta do Flamengo (Henrique Dourado).



(v) 30 minutos do 1º tempo: em outra jogada, o jogador Jonas aplicou carrinho no atleta Kieza, do BOTAFOGO, e recebeu cartão amarelo do árbitro. Pela regra do jogo, esta deveria ser a segunda advertência, o que motivaria a expulsão do jogador Jonas, do Flamengo.



Desta forma, o BOTAFOGO solicita da FERJ as providências cabíveis junto a Comissão de Arbitragem de Futebol - COAF, para que os Srs. João Batista de Arruda, Luiz Antonio Muniz de Oliveira e Gabriel Conti Viana não sejam selecionados para os jogos do BOTAFOGO, considerando os notórios prejuízos causados ao Clube com a inobservância das regras do jogo e ausência de critérios e entendimentos no transcorrer do jogo.



Cordialmente,



BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS

Nelson Mufarrej Filho

Presidente"