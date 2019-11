Com arbitragem polêmica, Atlético-MG vence Uberlândia e garante classificação no Estadual

O Atlético-MG venceu o Uberlândia, no Parque do Sabiá, por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Ricardo Oliveira. Em partida com dois tentos anulados, o árbitro foi alvo de muitas reclamações por parte de ambas equipes.

Na etapa inicial, o juiz anulou o gol, de forma errada, do Uberlândia ainda aos 10 minutos do primeiro tempo. Após escanteio, o volante Daniel Pereira mandou a bola para o fundo das redes, mas o árbitro assinalou o impedimento. No lance, o atacante alvinegro Róger Guedes dava condição para o jogador da equipe mandante.

Apesar do início eletrizante, os primeiros 45 minutos de partida foi marcado pelo constante estudo entre as equipes. O Atlético tinha dificuldade de propor o jogo e o Uberlândia conseguia se defender bem. Na volta dos vestiários, o Galo voltou fazendo muita pressão na equipe da casa. Aos seis minutos, Ricardo Oliveira arriscou o chute de fora da área e marcou um belo gol no canto direito do goleiro Roni.

Na metade da etapa final, o árbitro anulou o gol de Leonardo Silva em lance parecido com o protagonizado por Daniel Pereira. O argentino Tomás Andrade cobrou o escanteio e o zagueiro cabeceou para o fundo do gol, mas o tento foi anulado por falta de Léo Silva. E na última volta dos ponteiros, Cazares fez boa jogada e achou Luan desmarcado, o camisa 27 chutou para ampliar o placar e decretar a vitória alvinegra.

Com o resultado, o Atlético-MG confirmou a classificação para a próxima fase do Campeonato Mineiro. O Galo está em terceiro lugar, com 15 pontos somados. Já o Uberlândia segue na lanterna da competição com nove pontos. Na próxima rodada, o Alvinegro recebe o Tombense, no domingo (11), às 17h, na Arena Independência. Já o Uberlândia visita a Caldense, no mesmo dia e horário, no Ronaldão.

Confira lance a lance da partida:

49' Fim de jogo.

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GALO! LUAN!

41' Galo cria boas chances, mas o ataque alvinegro perde muitos gols.

35' Escanteio para os visitantes.

34' AMARELO! Para Saulo por reclamação.

32' SUBSTITUIÇÃO! Sai Alê e entra Jean.

30' Escanteio para o Galo.

28' Luan lança a bola para Ricardo Oliveira, mas o camisa 9 estava em posição de impedimento.

26' As substituições de Galo e Uberlândia surtiram efeito e o jogo fica aberto.

23' SUBSTITUIÇÃO! Sai Ricardinho e entra Saulo.

Sai Marco Goiano e entra Eliomar.

17' SUBSTITUIÇÃO! Sai Róger Guedes e entra Luan.

Sai Erik e entra Tomás Andrade.

15' Luan e Tomás Andrade conversam com o treinador. Devem entrar na partida.

10' Patric cai no chão e entra o atendimento médico.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GALO! RICARDO OLIVEIRA!

1' Atlético troca passes no campo de ataque.

0' Recomeça a partida.

46' Fim de primeiro tempo.

45' Um minuto de acréscimo.

43' Alfredo cai depois de arrancada em contra-ataque, mas o juiz manda seguir. A torcida fica na bronca.

40' No lance seguinte, Erik arrisca o chute, mas a bola vai para fora.

39' VICTOR! Alê chuta e Victor segura firme.

35' Partida retorna após atendimento ao Ricardinho.

33' Jogo parado para atendimento médico ao jogador do Uberlândia.

30' Uberlândia se defende bem, mas tem dificuldade para sair para o ataque.

26' Cazares toca para Fábio Santos, que faz o cruzamento para o gol. No meio do caminho, a bola desvia na zaga e quase engana o goleiro, mas Roni consegue se recuperar.

24' Galo troca passes no campo de ataque, mas não consegue infiltrar na área adversária.

21' ROOOOOOOOONI! Patric toca para Elias e o volante manda a bomba, mas Roni espalma o perigo!!!!

19' Defensores do Uberlândia suportam bem a pressão atleticana

18' Fábio Santos e Ricardo Oliveira tentam a troca de passes, mas o atacante devolve a bola muito forte e cede o lateral.

15' Alfredo manda a bomba, mas a bola passa longe do gol defendido por Victor.

12' AMARELO! Para Rogério por reclamação.

10' NÃO VALEU! Daniel Pereira cabeceia para o gol, mas juiz assinala o impedimento.

6' UUUUUH! Cazares arrisca o chute, mas a bola sai com perigo.

4' Defesa dos mandantes afasta o perigo após cruzamento de Patric.

3' Elias tenta o cruzamento, mas a bola sai pela linha de fundo.

1' Escanteio para o Galo.

0' Começa o jogo.

Boa noite, torcedor que nos acompanha pela VAVEL Brasil! Acompanhe minuto a minuto da partida entre Uberlândia x Atlético-MG, pelo Campeonato Mineiro.

PROVÁVEL GALO!

Victor; Patric, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson e Elias; Róger Guedes, Cazares e Erik; Ricardo Oliveira

PROVÁVEL UBERLÂNDIA!

Roni; Cesinha, Bruno Costa, Ferron, Rogério; João Paulo, Leandro Santos, Marco Goiano, Alê; Alfredo e Ricardinho

No último duelo entre as equipes, o Galo venceu o Uberlândia por 3 a 0, na Arena Independência.

ÚLTIMO JOGO UBERLÂNDIA!

O Uberlândia venceu o Patrocinense por 1 a 0 depois de quatro partidas sem vencer.

ÚLTIMO JOGO DO ATLÉTICO!

O Galo perdeu o clássico contra o Cruzeiro por 1 a 0.

