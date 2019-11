Alexandre Kalil lamenta falecimento de Bebeto de Freitas nas redes sociais

Uma notícia triste e repentina tomou conta da Cidade do Galo nesta quarta (13). O diretor de administração e controle do Atlético-MG, Bebeto de Freitas, faleceu após sofrer uma parada cardíaca no CT da equipe alvinegra, que tinha acabado de receber a apresentação do novo time de futebol americano do Galo.

Por meio de sua conta no Twitter, Alexandre Kalil, ex-presidente da instituição mineira lamentou o ocorrido. "Sempre gostei de gente de bem e honesta ao meu lado. Por isso gostava de estar perto de você. Encontramos mais tarde, Bebeto", postou o ex-cartola do Galo.

Os dois estiveram juntos em diversos momentos, no Atlético-MG e na Prefeitura de Belo Horizonte. Em 1999 e em 2001, Bebeto trabalhou no Galo, onde já estava Kalil no cargo de Presidente do Conselho Deliberativo da equipe atleticana, mas depois seguiu por outros rumos - entre 2003 e 2008, foi presidente do Botafogo.

No mesmo ano em que deixou o cargo máximo do clube carioca, Bebeto viu Kalil assumindo a mesma função, mas no Atlético. Foi aí que o presidente do Galo convidou Bebeto para o cargo de diretor-executivo do time mineiro, em 2009, aceito pelo ex-cartola do Fogão. Neste ano, portanto, os dois atuaram juntos de novo no Atlético.

Em 2017, já como prefeito da cidade de Belo Horizonte, Kalil teve Bebeto de Freitas ao seu lado, desta vez como Secretário Municipal de Esporte e Lazer. De lá, Bebeto aceitou o convite de Sérgio Sette Câmara, atual presidente do Atlético, para assumir a função de diretor de administração e controle do clube. O Galo decretou três dias de luto pelo falecimento de seu ex-dirigente.