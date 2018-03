Ex-Cruzeiro, atacante Judivan é oficializado como reforço do América-MG

Treinando no CT Lanna Drumond a mais de uma semana, o atacante Judivan foi oficialmente anunciado como jogador do América-MG nesta segunda-feira (26). O atleta de 22 anos pertence ao Cruzeiro e permanece no time alviverde até o fim de 2018, por empréstimo.

Judivan de Flor da Silva é paraibano e foi revelado pelo Cruzeiro. O jovem atacante já possui importantes conquistas nas categorias de base. O atleta fez parte da equipe titular da Seleção Brasileira Sub-20 no vice-campeonato mundial em 2015 e também participou do título do Campeonato Brasileiro de 2014 com a equipe azul e branca.

Entre 2015 e 2017, o atacante ficou fora dos gramados após uma lesão grave no joelho esquerdo. Depois de dois anos e meio, o jogador voltou a atuar no dia 15 de novembro de 2017, diante do Avaí, onde marcou o segundo gol do Cruzeiro na partida. Agora no América, o atleta tem a admiração do comandante Enderson Moreira.

"Trata-se de um jogador que passa por um processo de recuperação. O Judivan tem muita qualidade e o América é adequado neste aspecto, porque é um Clube que acolhe muito bem e dá um tratamento especial a cada atleta. É uma ótima opção para nós e será também muito bom para ele", avalia o treinador.

A 12º contratação americana poderá atuar pelo time no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Judivan teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) e fica à disposição do treinador alviverde.