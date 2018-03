Análise: Jogando mal, Fla é eliminado do Carioca e gera desconfiança

O Flamengo está eliminado do Cariocão 2018, ao perder a semifinal para o Botafogo por 1 a 0, gol de Luiz Fernando. Mesmo sendo o campeão da Taça Guanabara, o Rubro-Negro não irá disputar a final do campeonato. Culpa do regulamento confuso da FFERJ? Talvez.

Mas o que não é culpa de terceiros é a atuação do Fla na partida. O que se viu no Marcanã na noite desta quarta-feira (28) foi um time apático e improdutivo.

Carpegiani tentou uma mudança no esquema tático para esta semifinal e esbarrou no desentrosamento dos jogadores. Everton, improvisado na lateral esquerda, Arão e Vinicius Jr titulares foram as mudanças no time que acabaram deixando o Fla perdido e mal postado em campo. Sem Diego inspirado, a solução que o rubro-negro tentou buscar foram os cruzamentos pelas laterais. Segundo as estatísticas da partida, foram 45 tentativas de jogo aéreo, sendo 39 sem sucesso.

Mesmo com a vantagem do empate, o Fla foi completamente anulado pelo Botafogo, tanto taticamente quanto em qualidade técnica na partida. No papel, um time muito inferior, mas que na prática, o alvinegro mostrou a garra e luta que o torcedor do Flamengo quer que o seu time mostre durante os jogos.

Torcedor esse que está preocupado em relação à Libertadores. Apesar de ter vencido o Emelec fora de casa, o Fla não vem mostrando um bom futebol e deixou a desejar nos últimos clássicos que disputou. Resta agora ao Rubro-Negro focar na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Vitória, fora de casa, no dia 14 de Abril.