Fluminense e Vasco fazem clássico decisivo por vaga na final do Carioca

Fluminense e Vasco fazem clássico nesta quinta-feira (29), às 21h, no Maracanã, valendo vaga na grande final do Campeonato Carioca. Campeão da Taça Rio, o Tricolor joga com a vantagem do empate. O vencedor encara o Botafogo, que bateu o Flamengo pela outra semifinal.

O último encontro entre as equipes aconteceu pela 4ª rodada da Taça Rio. Naquele confronto, Fluminense e Vasco ficaram apenas no empate sem gols no Nilton Santos. No histórico geral, o cruzmaltino leva vantagem: 143 vitórias contra 120 do Tricolor, além de 103 empates.

A arbitragem do clássico fica por conta de Rodrigo Nunes de Sá. Ele será auxiliado por Silbert Faria Sisquim e Jackson Lourenço Massarra dos Santos.

Sornoza e Marcos Jr são dúvidas no Flu

O Fluminense pode ter dois desfalques para o clássico desta quinta-feira. O meia Sornoza, com problemas no joelho esquerdo, e Marcos Jr, no tornozelo esquerdo, não treinaram com o grupo durante esta semana, mas a tendência é que tenham condições de jogo. Caso sejam vetados, Douglas e Pablo Dyego serão os substitutos.

Um dos destaques na final da Taça Rio, o goleiro Júlio César falou sobre sua expectativa para o confronto contra o cruzmaltino:

''É mais um clássico, mais um jogo dividido, 50% a 50%, contra uma equipe muito qualificada do outro lado. Sabemos que teremos muita dificuldade sem dúvida, mas o professor vai preparar aquilo que ele acredita que seja o melhor para colocarmos em prática e nos classificarmos. Vamos encarar como uma final, pois se não passarmos da semifinal, não chegamos ao nosso segundo objetivo que é a final do Carioca. Sempre com muito respeito, mas vamos entrar extremamente focados'', destacou.

Assim, o Fluminense deve ir a campo com: Júlio César; Renato Chaves, Gum e Ibañez; Gilberto, Richard, Jadson, Sornoza (Douglas) e Ayrton Lucas; Marcos Junior (Pablo Dyego) e Pedro.

Paulinho e Evander preocupam no Vasco

O técnico Zé Ricardo não tem tido vida fácil para montar o Vasco. Além de tentar dar mais consistência à defesa, que tem levado bastante gols, o comandante ainda tem complicação na frente. O atacante Paulinho, com problema em um músculo perto do quadril, e o meia Evander, que se recupera de uma lesão na coxa direita, treinaram, mas não têm escalações confirmadas.

Assim, existe a possibilidade de Zé Ricardo escalar o Vasco com três zagueiros, a exemplo do que fez no último confronto contra o Flu. O lateral-esquerdo Fabrício, em coletiva, falou das vantagens em atuar no esquema 3-5-2:

''Jogar com três zagueiros é o melhor para todos laterais. Não tem a preocupação de marcar o tempo inteiro, batemos lateral com lateral. Treinamos duas formações, vamos ver qual a opção do Zé. O Abel é experiente. Foi meu treinador já. Tem uma equipe bem montada com os três zagueiros e laterais avançando muito. Sabemos a maneira de jogar. Mostramos que não sabemos jogar com a vantagem do empate nas nossas mãos. Temos que sempre buscar os gols'', disse o jogador cruz-maltino.

O Vasco, portanto, deve ir a campo com: Martín Silva, Yago Pikachu, Paulão, Erazo e Fabrício, Desábato, Wellington, Paulinho (Giovanni Augusto), Evander (Werley) e Riascos; Andrés Rios.